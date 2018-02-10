Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе, США и на Ближнем Востоке…

Удивительно, но американские политики, сами того не подозревая, с каждым днём всё активнее придают российским спецслужбам ореол всемогущества и непобедимости. Почитать сообщения американской прессы, так Джеймс Бонд и в подмётки не годится нашим Ивановым и Петровым из ФСБ и ГРУ.

Правда, живущим в России, сложно поверить, что российские «агенты 007» хоть на что-то способны, поскольку пример Украины, где у Москвы, казалось бы, было всё, чтобы удержать эту братскую страну в своих объятьях, показывает их полную профнепригодность. Куда там навести порядок в США.

Однако, день ото дня американцы делают заявления о том, что русские атакуют их демократию, и судя по уровню американской обеспокоенности, делают наши агенты это весьма успешно и даже виртуозно, почти также, как их американские коллеги в третьих странах (но они там конечно, не атакуют, а устанавливают демократию).

Дело дошло до того, что даже такой обычно сдержанный и прагматичный человек, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на этой неделе, что если русские захотят, они продолжат влиять на американские выборы.

«Есть много способов, которыми Россия может вмешиваться в выборы, у них есть различные инструменты», — сказал Тиллерсон. «В текущем году в этом полушарии будет много важных выборов», — добавил глава Госдепа, который находится в Боготе. В их числе он назвал и промежуточные выборы в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре, сообщает РИА Новости.

«Думаю, важно, чтобы мы продолжили говорить России: «Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете. Мы видим это, и вам следует прекратить. Если вы не прекратите, то продолжите навлекать на себя последствия», — сказал госсекретарь США.

На вопрос о том, лучше ли подготовлен Вашингтон сейчас, чем прежде, к якобы возможному вмешательству РФ в промежуточные выборы в Конгресс США, Тиллерсон ответил: «Я не знаю, сказал бы я, что мы подготовлены лучше, поскольку русские тоже адаптируются». «Суть в том, что если у них будут намерения вмешаться, то они найдут способы сделать это. Мы можем предпринять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно», — добавил он.

Действительно, если Джеймс Бонд захочет что-то сделать, он это сделает. Это знают все. Но что делать, если у тебя нет такого Бонда, или все последние агенты 007 пали смертью храбрых на Украине, когда доедали свой чизбургер в Макдональдсе на Майдане. Самое лучшее, это убедить своего противника в том, что он у тебя есть и уже давно работает. Тогда эти люди сами найдут такого агента в своих рядах, и будут искать его постоянно.

Проблема в том, что остановить этот поиск потом также бывает очень сложно, и сейчас в Москве не знают, что теперь предпринять, чтобы американцы, наконец, остановились и поняли, что на самом деле «нет никакой ложки».

Печально, но всё это свидетельствует только об одном — российско-американская конфронтация будет продолжаться. И ещё одно — американская демократия оказалась также уязвима, как и «диктаторские режимы», которые ранее уничтожали сами американцы. Причём главной движущей силой, которая подрывает американскую систему, являются отнюдь не российские спецслужбы, а сами американцы, которые верят в то, что Москва действительно может повлиять на американские выборы.





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Турецкий президент Реджеп Эрдоган стремится стать ведущим лидером мусульманского мира, который имеет особое попечение о мусульманских святынях. Поэтому он наиболее гневно отреагировал на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Характерно, что именно «светская» Турция организовала саммит лидеров мусульманских стран, на котором были осуждены действия Вашингтона, и в ответ на решение Трампа прозвучал призыв признать Святой град столицей Палестины.

Однако, силы мусульман в этом вопросе ограничены, и поэтому они ищут себе союзников, коими в Иерусалиме, безусловно, являются, как католики, так и православные.

С Патриархом Константинопольским Варфоломеем Эрдоган может договориться в любой момент, и для этого ему стоит только дать православным грекам в Турции небольшую слабину, а вот с главой католического мира — дело обстоит сложнее.

В Италии, мягко говоря, недолюбливают Эрдогана. Однако, статус Иерусалима для него сейчас важнее, чем неприязнь итальянцев, и потому президент Турции всё же решился отправиться на этой неделе в Италию с кратными визитом, в ходе которого заехал и к папе Римскому.

Приезд турецкого лидера итальянцы предсказуемо встретили протестами. Предвидя это, Эрдоган заранее оговорил условие, что по итогам переговоров с итальянскими властями и папой Римским он не будет давать никаких пресс-конференций.

Более того, в разговоре с папой Франциском президент Турции не стал касаться тем, по которым между Ватиканом и Анкарой существуют неразрешимые противоречия. Католическая церковь, к примеру, признала и осудила геноцид армян во время Первом мировой войны в Турции, против чего всегда выступали турецкие лидеры.

Стороны также лишь вкратце коснулись курдской проблематики, и хотя папа Римский Франциск дал понять, что он не одобряет антикурдской операции Турции в Сирии «Оливковая ветвь», на этой теме переговорщики постарались не заострять всё своё внимание.

Главной же темой переговоров стала судьба Иерусалима, и тут между Эрдоганом и папой Франциском было достигнуто полное взаимопонимание. Турция и Ватикан оказались единодушны в том, что Святой град не может принадлежать только Израилю, а потому действия Трампа не обоснованы и опасны.

Таким образом, Эрдоган добился того, чего хотел. Христиане выступают против переноса американского посольства в Иерусалим и настаивают на переговорах по этому вопросу.

Теперь можно предположить, что после поездки в Ватикан, Эрдоган может направить свои стопы в Россию, где между прочим попросит о встрече со Святейший Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Русская Православная Церковь на сегодняшний день является одной из наиболее многочисленных по числу приходов и священнослужителей во всём православном мире, влияние России в ближневосточном регионе также неуклонно растёт, и для Турции было бы странно не заручиться поддержкой Москвы в этом вопросе.





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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) во вторник на переговорах о формировании правительства ФРГ согласовали основные положения будущего коалиционного договора.

Документ на настоящий момент состоит из 14 глав и содержит почти 170 страниц.

Согласно документу, новое германское правительство будет нацелено на нормализацию отношений с Россией и возвращение взаимного доверия. «Целью нашей политики с Россией остаётся возврат к базирующимся на взаимном доверии и балансе интересов отношениям, которые позволят вернуться к тесному партнерству», — отмечается в документе.

Будущая коалиция считает также по-прежнему актуальной идею создания общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона и подчеркивает свою заинтересованность в «хороших отношениях с РФ и тесном сотрудничестве для обеспечения мира и урегулирования серьезных международных вызовов».

«Россия является крупнейшим соседом Европы, с которым мы хотим исключительно на принципах ОБСЕ гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех стран», — подчеркивается в проекте соглашения между партиями.

В то же время утверждается, что Россия «аннексией Крыма и дестабилизирующей деятельностью на востоке Украины нарушила европейский миропорядок». «Нынешняя российская внешняя политика требует от нас особой внимательности и стойкости», — считают партнеры по новому кабмину.

Будущее правительство ФРГ готово обсуждать отмену антироссийских санкций при выполнении Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. «При выполнении Минских договоренностей мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами», — подчеркивается в соглашении.

При этом предложение СДПГ о пошаговой отмене санкции уже по мере выполнения отдельных пунктов «Минска» пока в проекте коалиционного соглашения не отражено. В рабочей группе «Внешняя политика» социал-демократы настаивали на постепенном снятии ограничительных мер против Москвы уже при достижении устойчивого перемирия на Донбассе.

Партнеры по новому кабмину намерены также вместе с Францией «интенсивно работать над урегулированием конфликта на востоке Украины». «В центре усилий находится соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжёлых вооружений и всех военизированных подразделений, — считают консерваторы и социал-демократы. — Этот процесс должен проходить при подстраховке со стороны миссии ООН».

В то же время они подчерчивают, что именно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остаётся «центральным элементом выполнения Минских договоренностей» и нуждается в усилении.

Будущее правительство Германии готово участвовать в восстановлении Донбасса после значительного продвижения в выполнении Минских договоренностей. «Германия готова принять серьёзное участие в восстановлении Донбасса, как только существенный прогресс при выполнении Минских договоренностей позволит это сделать», — отмечают партии в документе.

Одновременно с этим финансовую поддержку Украины Берлин согласен осуществлять лишь при определенных условиях. «Мы ожидаем и поощряем последовательное выполнение программы реформ на Украине, в особенности в части борьбы с коррупцией, с целью всеобъемлющей модернизации страны, — подчеркивают социал-демократы и консерваторы. При этом они предупреждают, что «финансовые переводы будут осуществляться при строгом выполнении условий».





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Македония готова пойти на уступки Греции и ради возможного вступления в Евросоюз и НАТО готова отказаться от своего самоназвания и провести переименование Республики. Об этом завил на минувшей неделе премьер-министр страны Зоран Заев.

До сего дня именно название этой страны было главной причиной, по которой Греция блокировала вступление Скопье в международные европейские структуры. Греки считают, что Македония незаконно присвоила себе название одной из исторических провинций на севере Греции. В связи с этим Афины блокировали все переговоры о вступлении Македонии в Евросоюз и НАТО.

«Чтобы переговоры достигли успеха, мы готовы к географическому уточнению в названии», — заявил Заев, выступая в Скопье. «Сегодняшним решением мы подтверждаем наш шаг на пути к построению дружбы и доверия с Грецией», — приводит его слова Reuters.

Премьер не сказал, как власти Македонии хотят назвать Республику, но сообщил, что аэропорт, который сейчас носит имя Александра Македонского, будет переименован в «Международный аэропорт Скопье», а крупнейшая автомагистраль имени того же императора получит название «Дружба».

Власти Греции уже высказали своё удовлетворение планами Македонии. Тем не менее, духовенство Элладской Православной Церкви опасается, что македонцы оставят в своём самоназвании слово Македония, что может негативно сказаться на решении церковного раскола, в который ушла Охридская архиепископия Сербской Православной Церкви, называющая себя ныне Македонской православной церковью.

В ближайшее время в Афинах должен состояться Священный Синод, который обозначит позицию Элладской Православной Церкви по этому поводу. Пока же предполагается, что Македония может быть переименована в Северную Македонию, Новую Македонию, Верхнюю Македонию или Македонию (Скопье).

Русская линия