Россия простилась с майором Романом Филиповым. Власти Перми вернут городу исторические названия улиц. В ЛДПР призвали переименовать Свердловскую область. Поклонская заявила о неминуемости выноса трупа Ленина из мавзолея

Главной новостью, которая активно обсуждалась в российском обществе на этой неделе, стала героическая смерть российского лётчика Романа Филипова, бомбардировщик которого Су-25 был сбит в Сирии исламистами. Майор российских ВКС катапультировался и принял бой. Получив ранение, он решил не сдаваться в плен и подорвал себя гранатой со словами «это вам за пацанов».

Глава российского государства Владимир Путин присвоил на этой неделе погибшему лётчику звание Героя России посмертно за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга». Именем Романа Филипова могут назвать улицы в Новой Москве и Калининграде.

Роман Филипов родился во Владивостоке, однако большую часть своей жизни провёл именно в Воронеже. Здесь проживают его родители, а также друзья. Здесь он получил образование в школе, которую теперь хотят назвать в честь майора Филипова.

Роман Филипов, как и его отец, всегда хотел стать летчиком. После окончания школы он поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище. Затем служил на Дальнем Востоке. Прошёл путь от младшего офицера до заместителя командира эскадрильи. В 2013 году капитан Филипов стал призёром всеармейского конкурса «Авиадартс».

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и другие военачальники в четверг простились с погибшим лётчиком на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, после чего Ил-76 с телом героя России вылетел в Воронеж.

Воронежцы вышли проводить Романа Филипова в последний путь"Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества", — сказал на траурной церемонии статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.

По словам генерала, имя Филипова «навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников». Его вдове и дочери руководство Минобороны пообещало оказывать всемерную поддержку — «его семья — жена Ольга Сергеевна и дочурка — останутся всегда в нашей большой армейской семье».

В свою очередь бывший главком ВВС РФ генерал армии Владимир Михайлов отметил, что подвиг лётчика буквально потряс людей в России и за её пределами. «Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова. Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: „Герои не умирают, герои живут вечно“. И Роман будет жить среди нас», — отметил Михайлов.

После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении почётного караула гроб лётчика внесли в самолет Ил-76, который доставил его в Воронеж.

Около 30 тысяч воронежцев вышли проводить Романа Филипова в последний путь. Отпевание погибшего в Сирии пилота прошло в храме иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» Никольского благочиния Воронежской епархии. Гражданская панихида прошла в Доме офицеров военного городка Северный.

С Филиповым пришли проститься родные, друзья, бывшие одноклассники и учителя, знакомые и множество неравнодушных горожан.

В траурных мероприятиях приняли участие прибывшие в Воронеж статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков и главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

Роман Филипов был похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище Воронежа.





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Специальная комиссия по переименованию улиц в Перми получила на этой неделе поддержку губернатора Пермского края Максима Решетникова в вопросе переименования городских улиц и площадей, до сих пор носящих имена революционеров, связанных с массовыми расстрелами невинных людей и терактами против властей и государственных служащих, сообщает 59.Ru.

Комиссия была создана в 2017 году к 100-летию Октябрьской революции, и её главной целью стало переосмысление исторических событий 1917 года и возможность переименования улиц, которые названы в честь участников «красного террора».

«Наша комиссия, в состав которой входят авторитетные историки, краеведы, представители конфессий, уже определила ряд лиц, фамилии которых остались в нашей исторической памяти только благодаря совершённым ими террористическим деяниям. Отмечу также, что члены комиссии обсуждали фамилии лиц, деятельность большинства из которых так или иначе была связана с Пермским краем, и не рассматривали деятелей общероссийского значения», — рассказал директор Пермского государственного архива новейшей истории Сергей Неганов.

В частности, комиссия предложила переименовать улицы организаторов убийства Императора Александра II Софьи Перовской и Андрея Желябова, убийцы великого князя Сергея Александровича эсера Ивана Каляева, члена губернского революционного трибунала Василия Иванченко, организаторов и участников «красного террора» революционера Павла Хохрякова, пермского губвоенкома Степана Окулова, секретарши Мотовилихинского райкома ВКП (б) Перми Розалии Землячки.

«Чтобы переименовать, к примеру, улицу Розалии Землячки, которая расположена в Мотовилихинском районе, необходимо внесение изменений в действующий топонимический регламент. Такое решение полномочны принять депутаты Городской думы. Именно от них зависит, состоится ли в Перми окончательный отказ от увековечивания имён особо кровавых деятелей», — пояснил Сергей Неганов.

Предложения по переименованию улиц Сергей Наганов передал губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Глава региона поддержал эти предложения, но попросил организовать опрос общественности, в связи с чем на портале «Управляем вместе» в ближайшее время состоится голосование по этому поводу.

Ранее пермяки предложили свои варианты названий для улиц в трех микрорайонах Перми, где планируют строить новые дома.





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С инициативой переименовать Свердловскую область, которая до сих пор носит название убийцы Царской семьи Якова Свердлова, к 100-летию мученического подвига Государя Николая II предложил на этой неделе глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Область, в которой Царская семья была уничтожена, до сих пор называется по имени большевика Якова Свердлова — вдохновителя расстрела. И это, конечно, дикость и издевательство над памятью: чествовать человека в регионе, названном по имени его убийцы», — написал политик в Telegram.

Лидер ЛДПР напомнил, что летом в Екатеринбурге пройдут главные мемориальные мероприятия, посвящённые 100-летней годовщине расстрела Царской семьи, в которых примет участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и высокие представители российских властей.

«Поэтому мы неоднократно призывали до 17 июня 2018 года переименовать Свердловскую область. Отличный вариант — Уральская область», — высказал своё мнение Владимир Жириновский.

Ранее священноначалие Екатеринбургской митрополии также неоднократно призывало власти переименовать Свердловскую область. С поддержкой этой инициативы на днях выступили местные казаки, которые отметили очередную годовщину начала расказачивания, организатором которого в Росcии был, в том числе, Свердлов.

Региональное отделение Всемирного русского народного собора также высказалось в поддержку переименования Свердловской области.





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Российские власти готовы и обязательно примут решение о выносе трупа Ленина из мавзолея на Красной площади, однако сделают они это только тогда, когда в обществе сложится по этому поводу определённый консенсус. Об этом на этой неделе заявила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.

«Я считаю, что, прежде всего, надо смотреть мнение общества. Люди готовы или люди не готовы? Нужно смотреть по отношению людей. Я уверена в том, что (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение. Когда это будет? Когда люди будут готовы», — сказала Поклонская.

Таким образом, представительница правящей партии в Госдуме фактически повторила тезисы, которые ранее озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не так давно она постаралась заверить российских граждан в том, что власти понимают всю несуразность нахождения трупа Ленина в открытом доступе и хотели бы эту проблему решить, но конструктивно и без эксцессов.

«Я считаю, что идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя. Уверена, когда-то перезахоронение произойдёт. Его следует осуществить тогда, когда общество придёт к консенсусу по этой теме», — сказала Матвиенко в интервью газете «Аргументы и факты».

Она также отметила, что в стране ещё очень много людей, которые почитают Ленина, а потому власти не могут действовать в этом вопросе наотмашь.

«Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Ещё один очаг противостояния стране не нужен. И поэтому, я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы», — заверила глава Совфеда.

По её мнению, это может быть решено путем проведения референдума, «что позволит выявить мнение большинства граждан». «Но это будет не сегодня и не завтра», — заключила Матвиенко.

Вопрос захоронения главаря большевиков обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришёлся на 2017 год — 100-летнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

В конце апреля в Госдуму был внесён законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесён представителями ЛДПР и «Единой России», однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причём половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.

Русская линия