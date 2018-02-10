Константинополь планирует открыть подворья в Киеве и Львове. Братия Десятинного монастыря Киева обратилась к Дональду Трампу. Румынские власти продолжают вмешиваться в церковные дела Молдавии

В Киеве и Львове могут появиться официальные представительства Константинопольского Патриархата. Об этом на этой неделе сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в канонической УПЦ. При этом уточняется, что рассмотрение этого вопроса может произойти уже на ближайшем заседании Священного Синода.

«Фанар получит возможность на месте контролировать развитие Православия на Украине, упростятся контакты с УПЦ КП и УАПЦ — плюс, ускорятся процессы создания параллельной УПЦ канонической структуры в Украине, не исключено, что на базе УАПЦ», — пояснил источник украинского издания «Вести».

Если это решение будет принято, оно будет означать грубое нарушение церковных канонов и вмешательство в дела Русской Православной Церкви, в чьей юрисдикции находится Украина.

«Константинополь должен согласовывать такие вещи с Московским Патриархатом. Ведь территория формально закреплена за ним, — сказал „Вестям“ политолог Алексей Якубин. — Плюс недавно Филарет заявлял, что УПЦ КП не будет подчиняться Константинополю — это значит, что „подворья“ не связаны с Филаретом».

Вряд ли Москва согласится с тем, чтобы Константинополь вмешивался в дела Украинской Православной Церкви, тем более, с целью поддержания раскольников. Однако, и для лже-патриарха Филарета Денисенко — это тоже не совсем добрая новость. Ранее он добивался от Константинополя признания своей церковной структуры. Но этого не произошло.

Вместо признания Константинопольский Патриархат демонстрирует готовность разговаривать с УАПЦ и собирается открыть свои представительства в тех городах, которые Денисенко считал своими. С ним по этому вопросу в Константинополе советоваться не будут, а это означает, что глава «Киевского патриархата» для Патриарха Варфоломея остаётся никем или в лучшем случае одним из многих.





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Верующие Украинской Православной Церкви, которые в последние годы регулярно и совершенно безответно взывают к президенту Украины Петру Порошенко и украинским властям с требованием остановить нападения на храмы канонической Церкви, потеряли уже всякую надежду на помощь властей и обратились на этой неделе к президенту США Дональду Трампу, чтобы он выполнил то, что по своим обязанностям положено исполнять украинским чиновникам, — защитил их от нападок украинских националистов.

Так, наместник Десятинного монастыря в Киеве, который подвергается в последние дни нападениям радикалов, вынужден был обратиться к американскому президенту, прося защитить обитель от беззакония.

«Архимандрит Гедеон (Харон), гражданин США и орденоносец (он служил в Калифорнии, был капелланом на корабле ВМС США и удостоен правительственных наград), обратился от имени братии монастыря (среди неё трое — американцы) и десятинной общины киевлян к президенту Трампу с призывом защитить их от беззакония и произвола», — заявил пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов в своей статье, опубликованной 2 февраля на сайте «Интерфакс-Религия».

По его словам, аналогичная просьба направлена к американским православным единоверцам — госсекретарю США Рексу Тиллерсону и послу США на Украине Мэри Йованович.

Церковь Успения Богородицы Десятинная — первый каменный храм Древней Руси, воздвигнутый херсонесскими греками при святом равноапостольном князе Владимире.

Представитель Украинской Православной Церкви напомнил, что на прошлой неделе, 25 января, украинские националисты сначала попытались поджечь монастырь, притащив к нему канистры с бензином, а затем срезали болгаркой стенды, оскорбляя и угрожая монахам.

Полиция арестовала двух поджигателей, в качестве меры пресечения судья Татьяна Левицкая определила им арест с правом освобождения под залог. При этом в адрес неё и её семьи и детей вскоре стали поступать угрозы.

Сами радикалы, по данным В. Анисимова, призывают собратьев из подобных группировок объединиться и снести монастырь с лица земли. «Читаешь, смотришь и понимаешь, что и заступиться-то за христианина некому. Кроме далекого и всемогущего Трампа. Что называется, заграница нам опять поможет. А кто ещё?» — сетует В. Анисимов.





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Румынское государство будет и дальше поддерживать Бессарабскую митрополию Румынского Патриархата в её «институциональной консолидации и восстановления имущества, изъятого советскими оккупантами». Об этом стало известно на этой неделе из ответа правительства на запрос депутата парламента Румынии от партии «Народное движение», выходца из Молдовы Константина Кодряну.

«В 2017 г. Государственный секретариат по делам культов Румынии предоставил финансовую поддержку в 1,44 млн. леев 10 приходам Молдовы при общем бюджете учреждения в 64 млн. леев и около 1,4 тыс. запросов по финансовой поддержке церквям в стране и за рубежом», — сообщил Кодряну.

По его словам, благодаря этой поддержке, Бессарабская митрополия смогла приобрести в 2017 году здание, необходимое для функционирования Епархиального центра в Бэлць.

«Секретариат обеспечивает оплату 116 служителям Бессарабской митрополии, а два иерарха получают компенсации из государственного бюджета Румынии», — сказал Кодряну.

Таким образом, власти Румынии вмешиваются в церковные дела на территории Молдавии и стремятся отобрать церковное имущество у Молдавской митрополии Русской Православной Церкви.

Русская линия