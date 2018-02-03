В Москве отметили девятую годовщину интронизации Патриарха Кирилла. В Екатеринбурге прошли пикеты казаков за переименование Свердловской области. «Программа 200» в ближайшие годы может быть расширена

На этой неделе в Москве широко отметили девятую годовщину восшествия на Патриарший престол Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его Святейшество поздравили президент России Владимир Путина, глава российского правительства Дмитрий Медведев, члены Священного Синода Русской Православной Церкви и многие, многие другие.

Сам Святейший Патриарх в день очередной годовщины своей интронизации призвал верующих и духовенство, желающих поздравить его с этой датой, не дарить ему подарков, а вместо этого пожертвовать средства на приобретение машины скорой помощи для Центральной клинической больницы святителя Алексия.

«По уже сложившейся в последние годы традиции Патриарх благословляет московское духовенство вместо букетов цветов, которые они раньше дарили, перечислять средства на церковную больницу святителя Алексия. В этом году Патриарх благословил собрать деньги на покупку автомобиля скорой помощи, так как больница нуждается в обновлении автопарка», — рассказал пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков.

Однако, без цветов в этот день всё-таки не обошлось. Владимир Путин, поздравляя Патриарха Кирилла с годовщиной избрания на Патриарший престол, всё же подарил ему большой букет белых роз.





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27 января 2018 года представители уральского казачества, как и обещали ранее, встали в пикет у памятника убийцы Царской семьи и сотен тысяч казаков Якову Свердлову, расположенному в Екатеринбурге на площади Парижской Коммуны, с требование убрать имя этого изувера из названия области. Об этом в начале минувшей неделе писали многие СМИ.

Как сообщает Znak.com, казаки требовали снести памятник Свердлову и поставить вместо него монумент одному из героев казаков, а также именовать область Екатеринбургской.

Поскольку протест казаков был направлен на то, чтобы обратить внимание горожан на эту проблему, он прошёл в форме пикета и не предполагал массовости. Однако, либеральные средства массовой информации и современные сторонники большевиков постарались представить этот протест и самих его участников, как маргиналов.

Их логика вполне понятна. Это ведь не Собчак, которая сфотографировалась в Чечне с табличкой в защиту прав заключённых, и об этом «пикете» написали большинство российских СМИ. И не представитель Компартии Грудинин, чтобы оправдывать его миллиардные зарубежные счета.

Рядовые казаки просто постарались напомнить екатеринбуржцам, что в центре столицы Урала стоит истукан тому, кто 99 лет назад устроил геноцид казачества и убил Царскую семью, а область до сих пор носит имя этого подонка.

Свердлов — убийца"На оргбюро ЦК было принята директива от 24 января 1919 года о расказачивании, начале красного террора против казаков. Именно Свердлов подписал эту директиву и приложил тем самым руку к уничтожению казачества", — заявил во время пикета представитель хутора Макарычев Степан Иванов, добавив, что наименование области в честь Свердлова оскорбляет память убитых им казаков.

«Область носит фамилию бандита. Это никуда не годно. Он негодяй, подонок и подлец», — заявил реестровый казак Оренбургского казачьего войска Анатолий Потанин, который держал плакат «24 января 1919 года — начало геноцида казачества».

Стоявший чуть поодаль атаман станицы Уральской Михаил Кравченко предложил снести памятник Свердлову и поставить вместо него монумент одному из героев казачества.

Всем желающим казаки предлагали почитать Циркулярную инструкцию Якова Свердлова от 24 января 1919 года, которую сейчас называют директивой о расказачивании:

«1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; произвести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо, прямое или косвенное, участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству применить все те же меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток к новым выступлениям против советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых иногородних с казаками в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие надежным элементам из иногородних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах; впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящее указание".

За переименование Свердловской области ранее неоднократно выступала Екатеринбургская митрополия Русской Православной Церкви. Уральское отделение Всемирного русского народного собора также активно поддерживает это начинание.





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Благодаря программе строительства новых храмов в Москве за шесть лет появились около 150 новых храмов, однако потребность в храмах в российской столице остаётся по-прежнему очень высокой. Об этом на этой неделе заявил председатель финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

«За все годы построено 42 храма. Ещё на шести завершены строительно-монтажные работы. Около 40 в процессе стройки», — отметил владыка. «А временных храмов, где регулярно совершаются богослужения, — более 100», — добавил он.

«Временные храмы небольшие, но позволяют организовать полноценную приходскую жизнь. Когда община разрастается и наступает необходимость в здании побольше, начинается сбор денег на строительство капитального каменного храма», — пояснил митрополит Марк.

«Как ни парадоксально, наша столица по сравнению с другими регионами оказалась на последнем месте по числу храмов в соотношении с численностью православного населения. Если в других крупных городах на 10−15 тысяч человек действует хотя бы один храм, то в Москве есть районы, где на 100−150 тысяч жителей приходится всего один-два православных прихода», — отметил он.

Поэтому, по словам владыки, строительство храмов в новых районах Москвы стало для Русской Православной Церкви делом насущным. И не случайно, инициировал «Программу 200» лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Пока у нас около 200 участков, определенных для строительства. Поскольку сейчас наша столица расширилась за счёт Новой Москвы, могут добавиться и новые участки. В настоящее время в Новой Москве под строительство храмов выделено 18 земельных участков. Подбор продолжается», — отметил владыка Марк.

«Для нас не является самоцелью какое-то определенное число храмов. Мы не строим храмы как памятники, хотя, надеюсь, со временем некоторые из них станут и памятниками, в том числе. Задача — строить храмы для людей. То есть там, где есть община», — добавил он.

Владыка Марк подчеркнул, что строительство реализуется только на пожертвования.

«Можно говорить о бюджете только примерно, ведь кто-то жертвует кирпичик, кто-то бесплатно выполняет часть работ, а кто-то жертвует сразу десятки миллионов. Мы не подводили такие итоги. Но в целом многие храмы строятся очень экономно. Если сравнивать их с подобными гражданскими зданиями, в некоторых случаях это экономия от 30% до 50%», — рассказал архипастырь.

Что касается конфликтов и протестов против строительства новых храмов, то, по словам владыка Марка, каждую из возникших ранее ситуаций за прошедший год удалось урегулировать. «Как правило, остроту ситуация приобретает тогда, когда появляется политическая составляющая. Как, например, на Торфянке. Здесь коммунистическая партия и партия „Яблоко“ все время подливали масла в огонь», — отметил он.

«Представители этих двух политических партий устраивали акции протеста и на других наших стройках. Знаменательно, что в разных районах Москвы организацией конфликтов занимаются одни и те же люди. А вот так, чтобы было стойкое сопротивление именно местных жителей, — я не знаю ни одного участка», — сказал митрополит Марк.

Вместе с тем он отметил, что участки для строительства могут предоставляться городом в неудачных местах. «Иногда люди привыкли, например, гулять в парке, и тут вдруг приходит известие, что там будет храм. Тут может возникать, особенно у людей неверующих, недоумение или возмущение», — рассказал архипастырь. В связи с этим были случаи, когда в результате по просьбе жителей и Церкви место строительства переносилось.

Кроме того, строительство храма, как и любое другое строительство, может создавать временные неудобства. «Это понятные вещи, для этого и проводятся обсуждения, разъяснения. И с жителями районов общий язык найти удаётся», — отметил митрополит Марк.

В качестве примера он привел уже построенный храм Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской. «Сначала на публичных слушаниях кто-то стал возмущаться, но большинство выступило за строительство храма. В итоге никаких вопросов сегодня по факту не возникает. Храм построили, и никакого возмущения там нет», — заявил владыка.

Русская линия