Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе, США и на Ближнем Востоке…

Министерство финансов США опубликовало на этой неделе так называемый «Кремлевский доклад». В списке, обнародованном вечером в понедельник, 29 января, перечислены в общей сложности 210 имен, среди которых 114 чиновников и 96 крупных российских бизнесменов.

Одновременно администрация США сообщила о решении в настоящее время не принимать ограничительных мер в отношении перечисленных лиц. Данный список не является санкционным, указал американский Минфин. Однако, для всех очевидно, что таким образом российской элите дали понять, что она под прицелом и в любой момент все их активы, хранящиеся за рубежом, и иностранный бизнес могут быть заморожены или конфискованы.

В списке оказались все члены кабинета министров России: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, вице-премьеры Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и другие члены правительства, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Александр Коновалов.

Кроме того, в список попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генеральный прокурор Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Рашид Нургалиев, глава ГРУ Игорь Коробов, начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Среди фигурантов списка также оказались 43 сотрудника администрации президента РФ: глава администрации Антон Вайно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первые замглавы президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, советники президента Сергей Глазьев, Сергей Григоров, Герман Клименко, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой и Вениамин Яковлев, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, помощники президента Лариса Брычева, Владислав Сурков, Игорь Левитин, Владимир Кожин, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Игорь Щеголев.

Кроме того, в списке оказались главы контролируемых государством компаний — Алексей Миллер («Газпром»), Игорь Сечин («Роснефть»), Герман Греф («Сбербанк»), Олег Белозеров («Российские железные дороги»), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Андрей Акимов («Газпромбанк»), Андрей Костин (Банк ВТБ), Алексей Лихачев («Росатом») и другие.

В списке бизнесменов числятся Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Александр Мамут, Андрей Мельниченко, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Аркадий и Борис Ротенберги, Кирилл Шамалов, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг и Владимир Евтушенков.

Ранее в тот же день администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России. «Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что его законодательная деятельность тормозит продажи оборонной промышленности России», — заявила представительница Госдепартамента Хизер Науэрт, подчеркнув, что под давлением США многие иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок вооружения у России на сумму в миллиарды долларов.

Этого, по мнению Администрации США, пока достаточно, но при необходимости Вашингтон сможет в любой момент принять меры против лиц, указанных в опубликованном списке.

Таким образом, приходится признать, что каток антироссийский санкций продолжает двигаться, и когда он остановится, не совсем понятно. Всё это означает, что российская элита и бизнес продолжают оставаться под серьёзным давлением США и Европы и теперь перед российскими политиками и бизнесменами стоит вопрос, как выходить из этого положения.

Конечно, кто-то из списка свернёт свой бизнес на Западе и заранее переведёт свои активы в Россию, другие предпочтут рискнуть и оставить сбережения в иностранных банках. Не в этом дело. Корень проблемы в другом — в продолжающейся конфронтации России и США, а это никому не сулит ничего хорошего. Ведь, как известно, после исчерпания всех мер дипломатии и санкционной войны между странами нередко начинаются и реальные войны.

Не случайно, президент России Владимир Путин отметил, комментируя публикацию списка, что России не следует отвечать на эти действия США, а, напротив, надо постараться выбраться из того тупика, в которых зашли российско-американские отношения.

«Собака лает, а караван идёт, России нужно заниматься внутренними вопросами», — подчеркнул Путин, отметив, что нужно «думать о себе, заниматься экономикой и сельским хозяйством, здравоохранением, обороноспособностью». В то же время он указал, что Россия не заинтересована в сворачивании отношений с США, хочет их развивать. Путин добавил, что Москва воздержится от ответных шагов после публикации «кремлевского списка», но будет следить за развитием ситуации.





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Положение дел Константинопольского Патриархата в Турции, похоже, ухудшается. Об этом стало ясно на этой неделе после публикации турецкими СМИ подобострастного письма Константинопольского Патриарха Варфоломея в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана, в котором он заявляет о своей полной поддержке военной операции турецких войск в Сирии.

Эта операция стала настоящей головной болью для США, поскольку она направлена против союзных и поддерживаемых Вашингтоном сирийских курдов. Вопреки призыву Дональда Трампа, турецкие власти заявили, что собираются расширить фронт боевых действий и призвали американцев прекратить поставлять курдам вооружение.

Как известно, значительная часть паствы Константинопольского Патриархата находится сейчас отнюдь не в Турции (здесь остался только один квартал Фанар), а в Греции и на территории США, а их отношения с Анкарой сейчас весьма натянутые, если не сказать враждебные. На этом фоне поддержка Константинопольским Патриархом Эрдогана бросается в глаза.

Что могло заставить Патриарха Варфоломея выступить с таким обращением, неизвестно. Но очевидно, что если бы глава Константинопольской Церкви мог этого не делать, он бы не стал писать такого письма. Ведь многое в его обращении к Эрдогану оскорбительно для любого грека и соблазнительно для христиан.

«В соответствии с традицией нашей Церкви мы всегда молимся за наше государство, здоровье наших руководителей, благополучие и счастье нашего народа. Мы не забыли сотни тысяч людей, которые стали беженцами из-за конфликтов у наших соседей на юге, особенно в Сирии», — заявил Патриарх Варфоломей.

«Это желание нашего сообщества, чтобы наша нация быстро развивалась в условиях уверенности, положив конец злу, которым является терроризм, который затронул всех наших граждан, но особенно наших курдских сограждан, живущих на юго-востоке [Турции]», — сказал Константинопольский Патриарх.

«Определённое отношение президента Эрдогана, который строго отвергает связь терроризма с религией, отражается в мировом мнении», — говорится в Патриаршем заявлении. «Мы молимся, чтобы вы и турецкие вооруженные силы преуспели, и операция „Оливковая ветвь“ принесла мир в регион, как и обещает её имя», — заключил Предстоятель Константинопольской Православной Церкви.





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В понедельник, 29 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в очередной раз посетил Москву с кратким рабочим визитом. Эта поездка стала седьмой с момента вмешательства России в сирийскую войну, что говорит о том, что для решения своих проблем еврейские власти вынуждены регулярно контактировать с Кремлём.

В этой поездке Нитаниягу сопровождали министр экологии и по делам Иерусалима, член узкого военно-политического кабинета Зеэв Элькин и глава военной разведки Герци Галеви.

Визит в Россию начался с Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Однако, о его целях ничего не сообщалось.

Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин вместе посетили выставку «Собибор: Победившие смерть», которая рассказывает о событиях 1943 года, когда произошло восстание в лагере и о его организаторе — советском офицере Александре Печерском.

Вскоре после посещения выставки, прямо в помещении музея, за закрытыми дверями прошли переговоры Путина и Нетаниягу.

«Я хочу поговорить с Вами сегодня и о том, что происходит в регионе, о наших общих усилиях, продвижении безопасности и стабильности в регионе, и, конечно же, о развитии двусторонних отношений между нашими странами, Израилем и Россией», — заявил Нетаниягу перед встречей.

Об итогах состоявшихся дискуссий ни пресс-служба Кремля, ни пресс-служба главы израильского правительства никаких подробностей не сообщили.

Позднее сам Нетаниягу написал в Facebook: «Я сказал Владимиру Путину, что Израиль обеспокоен двумя последними событиями: 1. Попытками Ирана по созданию военных баз в Сирии; 2. Намерение Ирана производить в Ливане высокоточное оружие для использования против государства Израиль».

«Я дал понять, что Израиль не приемлет ни одной из этих попыток и будет действовать по мере необходимости», — написал глава Израиля.

Что на это ответил президент России, Нетаниягу сообщать не стал, но судя по его настроению после визита, в Москве пообещали не реагировать слишком жёстко на действия еврейских властей.





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Действия Международного олимпийского комитета, который поддался давлению европейских политиков и общественного мнения, и безосновательно лишил медалей и отстранил от Олимпиады 2018 года целый ряд российских спортсменов, серьёзно подорвали доверие к этой организации в России.

Сокрушительный удар по остаткам авторитета МОК нанёс сегодня и Международный спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне, который объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию.

Арбитраж удовлетворил иски более половины атлетов (28 человек), признав неправомерными решения об отстранении их от Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации.

Такое решение принято в отношении бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой и Людмилы Удобкиной; скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой; лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой и Натальи Матвеевой; конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева и Артема Кузнецова; саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко, а также хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой.

Международный спортивный арбитраж счёл недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил. Одновременно суд восстановил завоёванные данными атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

В отношении ещё 11 спортсменов CAS счёл оправданным запрет на участие в предстоящей зимней Олимпиаде, но отменил решение о пожизненной дисквалификации. Таково решение международного арбитража по искам бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина; лыжниц Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, а также хоккеисток Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок.

В этих случаях судьи сочли собранные доказательства причастности к системе допинга достаточными для их отстранения от Игр в Пхёнчхане и лишения их медалей сочинской Олимпиады.

Слушания по апелляциям биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложены.

Таким образом, решение суда в Лозанне показало, что на международных спортивных чиновников имеет огромное влияние политика, и спорт высоких достижений давно превратился в политическое шоу, которое не имеет ничего общего с пропагандой здорового образа жизни.

Русская линия