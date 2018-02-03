Молдавия оказалась на пороге гражданской войны. Москва поставила условия возвращения российских офицеров в СЦКК. Папа Римский Франциск отказался от поездки в 2018 году в Минск. Киево-Печерская Лавра начала публикацию житий насельников обители, принявших смерть от рук большевиков

Президент Молдавии Игорь Додон вынужден был выступить на этой неделе с предупреждением о том, что в стране может начаться гражданская война, если горячие головы на границе Молдавии и Румынии не откажутся от своих планов и продолжат заявлять о присоединении семи молдавских сёл к Румынии.

«Объединение с Румынией, за которое борется часть граждан Молдавии, означает гражданскую войну. В качестве президента я использую все законные способы для того, чтобы не допустить ликвидации государственности Республики Молдова», — заявил Додон.

31 января 2018 года стало известно, что семь молдавских сёл приняли «декларации об объединении с Румынией». В тот же день Игорь Додон заявил: «В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Молдавии были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идёт о так называемых „декларациях“, подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель: упразднение государства Молдавия и его включение в соседнее государство — Румынию». При этом он распорядился созвать Высший совет безопасности и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета.

Позднее президент Молдавии подчеркнул, что «объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну». При этом Додон предположил, что определенные политики специально хотят дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии парламентских выборов. «Допускаю, что некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы, преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию. Но у них ничего не выйдет», — подытожил президент Молдавии.





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В российском МИДе на этой неделе отметили, что Россия готова незамедлительно вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации на Донбассе, однако сделает это только при условии, что Украина подпишет документ, гарантирующий определённые оговоренные условия работы российских представителей в этом органе. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК. Таких условий не было создано, несмотря на четыре ноты, направленные российской стороной по дипломатическим каналам», — подчеркнул Карасин.

«Совместный центр должен иметь мандат, прописанную и утверждённую процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре», — добавил он.

«Мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это также важное условие. Думаю, мы вправе требовать, чтобы были созданы нормальные цивилизованные условия для пребывания наших представителей», — отметили в российском МИД.

Ранее в России также заявили, что для возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации Украине нужно «прекратить провокации» в отношении российских военных.

На Украине, очевидно, будут категорически против присутствия в СЦКК представителей Донецка и Луганска. Согласятся ли украинские власти дать письменные гарантии российским военным, также остаётся под большим вопросом.





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На этой неделе из Ватикана пришло известие, что несмотря на настоятельные приглашения президента Белоруссии Александра Лукашенко, который обещал главе Ватикана устроить в Минске вторую встречу с Патриархом Кириллом, папа Римский Франциск отказался ехать в Белоруссию в 2018 году.

«Папа сказал, что в этом году это уже невозможно, так как программа расписана, однако он очень-очень хотел бы приехать и надеется, что такая возможность будет», — заявил по этому поводу глава Католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, который на этой неделе посетил Ватикан.

Тем временем, в Русской Православной Церкви заявили в ответ на это, что очередная встреча Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска сегодня не стоит на повестке дня православно-католического диалога, и этот вопрос никто не обсуждает.





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Жития причисленных к лику святых, а также биографии неканонизированных насельников Киево-Печерской Лавры, подвергшихся гонениям в ХХ столетии и пострадавших от рук большевиков, начала публиковать на этой неделе редакция официального сайта Киево-Печерского монастыря.

В рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня мученической смерти сщмч. Владимира (Богоявленского; +07.02.1918), митрополита Киевского и Галицкого на официальном сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры появилось сообщение об открытии новой рубрики «Новомученики и исповедники Печерские».

При подготовке материалов были использованы издания Лавры, вышедшие в свет не так давно, в частности, «Биографические сведения о братии Киево-Печерской Лавры, пострадавшей за Православную веру в ХХ веке», составленные Л. П. Рылковой, современные издания Киево-Печерского патерика. Приводятся сведения из «Православной энциклопедии» и других изданий.

Также медиатека Киево-Печерской лавры была пополнена новыми записями, и теперь жития прославленных Печерских святых ХХ века доступны в видеоформате. На сайте обители теперь также можно не только читать, но и слушать рассказы священнослужителей Лавры о новых подвижниках.

Материалы о святых насельниках и исповедниках Лавры можно просматривать в нескольких списках: как по алфавиту, так и в хронологическом порядке — по дню памяти (день преставления, если неизвестно — день рождения или день тезоименитства).

Новый Печерский патерик постоянно пополняется новыми материалами.

«Надеемся, что этот проект будет способствовать изучению свидетельств об истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время, увековечению памяти жертв репрессий, осмыслению исповеднического пути Православной Церкви в годы богоборческих гонений, возрождению наследия и почитанию памяти святых новомучеников и исповедников Православной Церкви ХХ века», — говорится на сайте обители.

Русская линия