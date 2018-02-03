Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2018

Молдавия оказалась на пороге гражданской войны. Москва поставила условия возвращения российских офицеров в СЦКК. Папа Римский Франциск отказался от поездки в 2018 году в Минск. Киево-Печерская Лавра начала публикацию житий насельников обители, принявших смерть от рук большевиков
Обзор событий минувшей недели на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье России…

Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь Додон вынужден был выступить на этой неделе с предупреждением о том, что в стране может начаться гражданская война, если горячие головы на границе Молдавии и Румынии не откажутся от своих планов и продолжат заявлять о присоединении семи молдавских сёл к Румынии.

«Объединение с Румынией, за которое борется часть граждан Молдавии, означает гражданскую войну. В качестве президента я использую все законные способы для того, чтобы не допустить ликвидации государственности Республики Молдова», — заявил Додон.

31 января 2018 года стало известно, что семь молдавских сёл приняли «декларации об объединении с Румынией». В тот же день Игорь Додон заявил: «В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Молдавии были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идёт о так называемых „декларациях“, подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель: упразднение государства Молдавия и его включение в соседнее государство — Румынию». При этом он распорядился созвать Высший совет безопасности и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета.

Позднее президент Молдавии подчеркнул, что «объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну». При этом Додон предположил, что определенные политики специально хотят дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии парламентских выборов. «Допускаю, что некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы, преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию. Но у них ничего не выйдет», — подытожил президент Молдавии.


+ + +

Донецк и ЛуганскВ российском МИДе на этой неделе отметили, что Россия готова незамедлительно вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации на Донбассе, однако сделает это только при условии, что Украина подпишет документ, гарантирующий определённые оговоренные условия работы российских представителей в этом органе. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК. Таких условий не было создано, несмотря на четыре ноты, направленные российской стороной по дипломатическим каналам», — подчеркнул Карасин.

«Совместный центр должен иметь мандат, прописанную и утверждённую процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре», — добавил он.

«Мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это также важное условие. Думаю, мы вправе требовать, чтобы были созданы нормальные цивилизованные условия для пребывания наших представителей», — отметили в российском МИД.

Ранее в России также заявили, что для возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации Украине нужно «прекратить провокации» в отношении российских военных.

На Украине, очевидно, будут категорически против присутствия в СЦКК представителей Донецка и Луганска. Согласятся ли украинские власти дать письменные гарантии российским военным, также остаётся под большим вопросом.


+ + +

Александр Лукашенко с сыном у Папы Римского ФранцискаНа этой неделе из Ватикана пришло известие, что несмотря на настоятельные приглашения президента Белоруссии Александра Лукашенко, который обещал главе Ватикана устроить в Минске вторую встречу с Патриархом Кириллом, папа Римский Франциск отказался ехать в Белоруссию в 2018 году.

«Папа сказал, что в этом году это уже невозможно, так как программа расписана, однако он очень-очень хотел бы приехать и надеется, что такая возможность будет», — заявил по этому поводу глава Католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, который на этой неделе посетил Ватикан.

Тем временем, в Русской Православной Церкви заявили в ответ на это, что очередная встреча Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска сегодня не стоит на повестке дня православно-католического диалога, и этот вопрос никто не обсуждает.


+ + +

Киево-Печерская лавраЖития причисленных к лику святых, а также биографии неканонизированных насельников Киево-Печерской Лавры, подвергшихся гонениям в ХХ столетии и пострадавших от рук большевиков, начала публиковать на этой неделе редакция официального сайта Киево-Печерского монастыря.

В рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня мученической смерти сщмч. Владимира (Богоявленского; +07.02.1918), митрополита Киевского и Галицкого на официальном сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры появилось сообщение об открытии новой рубрики «Новомученики и исповедники Печерские».

При подготовке материалов были использованы издания Лавры, вышедшие в свет не так давно, в частности, «Биографические сведения о братии Киево-Печерской Лавры, пострадавшей за Православную веру в ХХ веке», составленные Л. П. Рылковой, современные издания Киево-Печерского патерика. Приводятся сведения из «Православной энциклопедии» и других изданий.

Также медиатека Киево-Печерской лавры была пополнена новыми записями, и теперь жития прославленных Печерских святых ХХ века доступны в видеоформате. На сайте обители теперь также можно не только читать, но и слушать рассказы священнослужителей Лавры о новых подвижниках.

Материалы о святых насельниках и исповедниках Лавры можно просматривать в нескольких списках: как по алфавиту, так и в хронологическом порядке — по дню памяти (день преставления, если неизвестно — день рождения или день тезоименитства).

Новый Печерский патерик постоянно пополняется новыми материалами.

«Надеемся, что этот проект будет способствовать изучению свидетельств об истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время, увековечению памяти жертв репрессий, осмыслению исповеднического пути Православной Церкви в годы богоборческих гонений, возрождению наследия и почитанию памяти святых новомучеников и исповедников Православной Церкви ХХ века», — говорится на сайте обители.

Русская линия

  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку
  • Читать в Телеграм

В Москве отметили девятую годовщину интронизации Патриарха Кирилла. В Екатеринбурге прошли пикеты казаков за переименование Свердловской области. «Программа 200» в ближайшие годы может быть расширена
Обзор внутриполитических событий в нашей стране за минувшую неделю...

Вашингтон пригрозил санкциями российской элите. Патриарх Варфоломей одобрил военную операцию Турции против сирийских курдов. Глава Израиля вновь посетил Москву. CAS нанёс сильнейший удар по авторитету МОК
Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе, США и на Ближнем Востоке...

Молдавия оказалась на пороге гражданской войны. Москва поставила условия возвращения российских офицеров в СЦКК. Папа Римский Франциск отказался от поездки в 2018 году в Минск. Киево-Печерская Лавра начала публикацию житий насельников обители, принявших смерть от рук большевиков
Обзор событий минувшей недели на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье России...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Максима Грека...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика