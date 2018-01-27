Сурков и Волкер разошлись в оценке украинского закона о реинтеграции Донбасса. Будапешт настаивает на отказе Украины от насильственной украинизации. Украинские власти вынуждены просить УПЦ о помощи, но нападения на храмы канонической Церкви пресекать не собираются

Очередная встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе, состоявшаяся на этой неделе в Дубае, закончилась безрезультатно.

На сей раз представители России и США обсуждали украинский закон о реинтеграции Донбасса, который был принят Верховной Радой и в котором Донбасс объявляется оккупированным российской армией.

Отмечается, что у стран разные подходы в этом вопросе. Как передают СМИ, конкретных решений по итогам встречи принято не было, однако, стороны договорились продолжать диалог.

Перед началом встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не стоит возлагать большие надежды на результаты от переговоров Суркова и Волкера, поскольку это «сверка часов», рабочий процесс, по ситуации на юго-востоке Украины".

Накануне очередной встречи с Владиславом Сурковым Курт Волкер вновь посетил Киев, где встретился с президентом Петром Порошенко и обсудил с ним ввод миротворцев, освобождение пленных и закон о реинтеграции Донбасса.

Целью этого визита, очевидно, стала демонстрация США того, что они не хотят обижать Украину и не собираются решать вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины с Россией в обход Киева. Поэтому нужна была очередная поездка Волкера на Украину, и он её совершил прежде, чем встречаться со своим главным коллегой по переговорам — Владиславом Сурковым.

Каких-то реальных новостей от этого визита ожидать было странно. А потому в Администрации Президенту Украины дежурно заявили, что «стороны сошлись, что Москва должна продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».

По сообщениям украинской администрации, Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса как элемент «общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины». Они также отметили важность завершения процесса обмена пленными.

Всё, более ничего.

Но, что действительно любопытно, так это то, что на фоне визита Волкера на Украину бывший вице-президент США Джо Байден выступил с чередой заявлений, которые напрямую касались мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Так, Байден заявил, что он «отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве», а также посетовал, что Волкер не имеет полномочий, чтобы жёстко поставить перед украинскими властями определённые вопросы.

«Волкер — авторитетный парень, авторитетный. Но Курт, насколько мне известно, не обладает полномочиями или возможностью, чтобы выйти и сказать: если вы это не решите, то пойдёте», — сказал Байден во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

По его мнению, Волкеру не было предоставлено достаточно рычагов более жёсткого влияния на руководство Украины в рамках реализации как Минских договоренностей, так и по борьбе с коррупцией.





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Венгрии нужны юридические гарантии неприменения Украиной нового закона «Об образовании» и только при условии достижения Киевом договоренности с венгерским нацменьшинством в Закарпатье, Будапешт перестанет чинить препятствия евроинтеграции Украины. Об этом на этой неделе заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии», — заявил Сийярто.

Он также отметил, что этот вопрос не является исключительно делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев встал на путь насильственной украинизации населения и нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.

В Будапеште подчеркнули, что заинтересованы в непременном решении этой проблемы, но пойдёт навстречу украинским властям только при условии учёта интересов украинских венгров.

«При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО», — добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого «геополитического» вопроса.

«Решение проблемы может быть только таким, которое отвечает интересам местной венгерской общины», — заключил Сийярто.





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Как бы антипатриотично это не выглядело в глазах украинских националистов, но когда речь заходит об обмене пленными и возвращении на родину украинских военных, оказавшихся в плену в Донецке и Луганске, украинские власти вынуждены обращаться за помощью не к поддерживаемому ими лже-патриарху Филарету Денисенко, а к духовенству УПЦ и лично Блаженнейшему митрополиту Онуфрию.

Благодаря своей миротворческой позицией Украинская Православная Церковь сумела сохранить своё влияние и доверие к себе, как на самой Украине, так и на Донбассе, и поэтому президент Украины Пётр Порошенко 20 января 2018 года пригласил к себе в Администрацию Президента Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В состоявшихся переговорах также приняла участие представительница президента в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Присутствующие обсудили дальнейшие шаги по налаживанию процесса обмена пленными, первый этап которого состоялся накануне Рождества Христова.

Во время встречи Пётр Порошенко поблагодарил Украинскую Православную Церковь за освобождение пленных и за предоставление гуманитарной помощи.

Усилиями Украинской Православной Церкви 27 декабря 2017 года из плена были освобождены 73 украинских военных. Позже освобождённые из плена и их родные поблагодарили Блаженнейшего владыку и попросили помощи в освобождении тех, кто ещё остался в плену.

Блаженнейший митрополит Онуфрий, в свою очередь, подтвердил готовность Украинской Православной Церкви и в дальнейшем совершать посредническую миссию в обмене пленных. «Человек хочет быть свободным, он создан Богом свободным, он хочет этой свободы», — сказал Блаженнейший владыка.

Впрочем, данная встреча не означает, что украинские власти начнут, наконец, пресекать нападения на храмы Украинской Православной Церкви. Ведь, когда дело касается нападений на верующих и святыни канонической Церкви украинские чиновники неизменно делают вид, что их в стране просто не существует, и закона для украинских националистов просто нет.

Именно по такому сценарию развивалось на этой неделе нападение на Десятинный монастырь в центре Киева. 25 января 2018 года представители террористической праворадикальной организации «С14» прибыли к Десятинному монастырю Рождества Пресвятой Богородицы и начали совершать акты вандализма, снимая это на камеры и выставляя в Интернет.

В результате нападавшие безнаказанно срезали металлические конструкции вокруг монастырского храма и расклеили на стенах обители листовки с дезинформацией в отношении Украинской Православной Церкви. На протесты прохожих по недопущению осквернения храма, радикалы отвечали грубой бранью. Украинская полиция при этом откровенно бездействовала.

После прибытия на место нападения оперативной группы Государственной службы охраны праворадикалы спокойно удалились, ни один из них не был задержан и не понёс никакого наказания.

И это, несмотря на то, что накануне ночью неизвестные пытались поджечь этот самый храм, в результате чего обгорели входные двери.

В настоящее время злоумышленники, совершившие попытку поджога, задержаны, ими оказались двое киевлян 33-х и 36-ти лет. Однако, на фоне последовавших вслед за этим событий и бездействия украинской полиции, есть большие сомнения, что виновные понесут заслуженное наказание.

Русская линия