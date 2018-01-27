Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе, США и на Ближнем Востоке…

США расширили санкции против России. Турки вторглись в сирийский Африн. Меркель, Макрон и Джентилони раскритиковали Трампа в Давосе. Македония становится разменной монетой в конфронтации России и Запада

В конце этой недели из США пришли неприятные известия — американский Минфин вновь расширил санкции в отношении России. Причём, как заявляется, решение о введении новых ограничительных мер было принято в связи с ситуацией на Украине.

В документе Минфина США говорится, что в санкционный список попал ещё 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

Под санкции, в частности, попали министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, министр финансов Екатерина Матющенко, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, министр госбезопасности ДНР Владимир Павленко, министр юстиции ДНР Елена Радомская, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, и.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко, министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин и глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Санкции распространяются на 12 организаций, связанных с «Сургутнефтегазом», компанию «Силовые машины», структуру структура госкорпорации «Ростех» «Технопромэкспорт». В список добавили и заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

В Москве в ответ на это заявили, что не оставят этот шаг без реакции и напомнили о безрезультатности санкционной политики США.





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Своей ставкой на курдов в Сирии и намерением создать на их основе новые антиасадовские силы американцы серьёзно разозлили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и хотя он также выступает против Асада, а Пентагон поспешил опровергнуть утечки о своих планах в Сирии, Эрдоган не поверил американцам и решил уничтожить саму возможность усиления курдов на сирийско-турецкой границе, провозгласив против курдов военную операцию.

Турецкий президент утверждал на этой неделе, что операция против сирийских курдов продлится недолго. Тем не менее, наблюдатели сообщают об ожесточённых боях между турецкими войсками и курдскими отрядами.

Эрдоган также посоветовал курдам «не надеяться на помощь США, чтобы победить Турцию». По словам Эрдогана, курдские организации «Отряды народной самообороны», Рабочая партия Курдистана (PKK) и партия «Демократический союз» (PYD) будут уничтожены турецкой армией.

В Берлине и Париже после начала турецкого наступления на сирийский регион Африн призвали к скорейшему прекращению боев. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль 21 января заявил о «неисчислимых рисках» военного противостояния. Французская глава вооруженных сил Флоранс Парли заявила, что бои должны быть остановлены. Она призвала стороны вернуться к борьбе с терроризмом. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан потребовал созыва заседания Совета Безопасности ООН.

С протестом против действий Турции выступил и президент Сирии Башар Асад, заявивший о нарушении сирийского суверенитета. Однако, в последние годы его так часто нарушали самые разные страны, что теперь на это никто не обращает никакого внимания.

В США, действия которых вызвали эту военную операцию Турции, всю эту неделю усиленно старались показать, что Вашингтон якобы контролирует эту ситуацию. Но после безрезультатного звонка Трампа Эрдогану стало очевидно, что это хорошая мина при плохой игре. США не могут открыто выступить против своего союзника по НАТО в лице Турции, но именно он сейчас разрушает американскую политику в Сирии.

Курды — это главный оплот, на который пытались опереться США в этой арабской республике, чтобы в дальнейшем сместить Асада. Но оказалось, что воевать они вынуждены против союзной Америке Турции.

В Москве пока весьма сдержанно комментируют действия турецких властей. Российские военные заранее вывели свой контингент из Африна и внимательно наблюдают за происходящим. Владимир Путин также связался с президентом Турции и обсудил с ним положение дел в Сирии. Никаких жёстких протестов в Кремле по поводу военной операции в Африне решили не заявлять.





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На открывшемся на этой неделе экономическом форуме в Давосе между представителями Европы и США, как никогда, чувствовалась нервозность, причиной которой стала экономическая политика Дональда Трампа, выразившаяся в его лозунге «Америка превыше всего».

В связи с этим лидеры трёх ведущих стран ЕС — канцлерин Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Италии Паоло Джентилони выступили с резкой критикой американского протекционизма и стремления Вашингтона свернуть с пути построения глобализма в пользу своих национальных интересов.

Недовольство Европы вызвали такие действия США, как введение таможенных пошлин на солнечные батареи и стиральные машины, выход из международных торговых и климатических соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство и Парижское климатическое соглашение. Европейские лидеры также пытаются справиться с последствиями налоговой реформы Трампа, которая даёт преференции американским производителям.

Любопытно, но Трамп фактически стал для европейских лидеров кем-то вроде евроскептика, и аргументация против его экономического подхода была как две капли воды похожа на ту, что Меркель со товарищи использует во внутренней политике в ЕС.

По свидетельству Die Presse, в Давосе «присутствовал призрак надвигающейся торговой войны». Глава Италии Джентилони с пониманием высказался о желании некоторых политиков защитить национальную экономику и граждан, но сказал, что не следует переходить границы в этом вопросе, и США следует об этом помнить.

Точно так же Меркель дала понять: «Мы считаем, разобщенность ни к чему нас не приведёт. Мы должны сотрудничать, протекционизм в этой связи — неправильный ответ. Нужно набраться терпения и найти те решения, которые удовлетворили бы все стороны. Укрываться за якобы быстрыми решениями в духе протекционизма непозволительно».

Глава Германии назвала «очень важным» создание Европейского оборонного фонда, поскольку Европа привыкла «полагаться на США», но сейчас «США сосредоточились на самих себе».

Президент Макрон проявил более сдержанный антитрампизм, чем его европейские коллеги, поскольку он приглашен в Вашингтон в апреле, но и он посетовал на непредсказуемость США.

«Трамп непредсказуем, он стремится к эскалации, — сказал он в интервью швейцарскому телевидению. — Когда речь идет о мировой державе „номер один“, непредсказуемость может вызвать у людей беспокойство. Однако мне ни разу не доводилось уличить его в непоследовательности, когда речь заходила о важных целях и задачах».

Единой позиции главы трёх европейских государств придерживаются и в вопросе миграционной политики. По словам Меркель, «политика знает из истории: и Китайская стена, и вал Адриана, возведённый римлянами, со временем стали бесполезными». Следует сотрудничать с соседними государствами, а такие страны, как Сирия, являются соседями.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что европейские лидеры не собираются молча мириться с тем, что предпринимает Дональд Трамп, а это может грозить существенным охлаждением отношений между Европой и США.





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В церковную проблему македонского раскола неожиданным образом вмешалась большая политика. На фоне конфронтации с Россией, в США и Европе опасаются, что Балканы могут стать местом, где продолжит расти влияние Москвы, а потому такие страны, как Сербия и Македония, необходимо срочно включить в состав военного блока НАТО. Тем самым будет существенно ограничен их суверенитет, и о каком-то серьёзном российском влиянии здесь можно будет забыть.

Такой эксперимент уже был проделан с Черногорией, и надо признать, весьма успешно. Черногорскому диктатору Джукановичу (так его ранее называли в Европе) простили все его грехи и в обмен на отказ от пророссийского курса тут же включили страну в Североатлантический альянс.

Теперь такая же перспектива рисуется и перед Македонией. Но проблема в том, что Греция до сих пор отказывается признавать самоназвание этого государства, и этот вопрос имеет также церковное звучание, ведь в Македонии существует самопровозглашённая Македонская православная церковь, которая ранее именовалась Охридской архиепископией Сербской Православной Церкви.

Чтобы решить церковную проблему европейские политики надавили на Болгарию и дали понять Софии, что они не будут против, если Болгарская Православная Церковь включит Македонию в свою юрисдикцию. Сербия ведь пока категорически отказывается проводить курс на вступление в НАТО.

Болгары, к сожалению, поддались этому давлению, и весь православный мир стал свидетелем неканонических действий Св. Синода Болгарской Православной Церкви, который согласился принять в свой состав македонских раскольников в обмен на их признание Болгарского Патриархата Матерью-Церковью.

По вопрос самоназвания Македонии серьёзное давление было оказано уже на Грецию, власти которой провели с македонскими коллегами целую серию переговоров и пришли к общему согласию.

Впрочем, в самой Македонии по этому поводу вспыхнули массовые акции протеста. Митингующие начали жечь флаги ЕС и призывать власти страны к расширению партнёрства с Россией, присоединению к Евразийскому экономическому союзу и отказу от стремления интегрироваться в НАТО, что, по их мнению, позволит сохранить македонскую национальную идентичность.

В последние недели в Скопье было заявлено о трансформации «Народного движения за Македонию» в партию «Единая Македония» во главе с Янко Бачевым и Стефаном Влаховым-Мицовым. Последний разъяснил, что их политобъединение будет бороться «за стратегическое партнерство с Россией по ряду причин: во-первых, русский народ, как славянский, близок нам по менталитету, языку, культуре, традиционным ценностям; во-вторых, только в союзе с Россий мы можем отстоять национальные интересы македонского народа: госнаименование, идентичность, территориальную целостность; в-третьих, с вхождением в Евразийский экономический союз повысится жизненный уровень македонского народа, будет искоренена безработица, мы получим энергетические и другие природные богатства на 50 процентов дешевле».

Действующие македонские власти не скрывают, что на них осуществляется беспрецедентное давление со стороны США и НАТО для того, чтобы к июльскому саммиту военно-политического блока был полностью урегулирован обозначенный вопрос с греками и открыта возможность для приглашения в альянс Македонии. Всё это, естественно, не осталось без внимания МИД России. Так, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров чётко отметил, что «эти усилия были долго в полуспящем состоянии и активизировались только тогда, когда США решили, что Македония должна быть в НАТО».

Действующий премьер-министр Македонии Зоран Заев, поняв, что данный вопрос раскалывает страну на несколько частей и способен привести к ухудшению внутриполитической ситуации, обозначил возможность организации общенационального референдума. «Вы видите, что идёт прозрачный процесс, — заявил Заев. — Мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме».

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