В Церкви призвали принять закон об особом статусе многодетных семей. Казаки потребовали убрать имя Свердлова из названия Екатеринбургской области. В Минобрнауки планируют расширить курс ОПК. Минкульт вступился за Сталина

В Совете Федерации и аппарате Уполномоченной по правам детей при Президенте РФ поддержали предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в ходе открывшихся на этой неделе Рождественских чтений призвал принять в России закон об особом статусе многодетных семей, в котором были бы собраны все нормы поддержки семей с тремя и более детьми.

«Считал бы также важным поддержать инициативу многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус», — сказал Патриарх Кирилл в четверг, выступая в Совете Федерации в рамках XXVI Рождественских чтений. «По сути, на эти воззвания людей, заботящихся о будущем многодетных детей, следовало бы обратить внимание и действительно оформить неким законом статус этих семей», — заявил Его Святейшество.

По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, «это было бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созданием в ряде стран специального правого режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации». «Думаю, это имело бы огромное символическое значение и всему миру показало бы разницу подхода: Россия заботится о будущем», — заключил Патриарх Кирилл.

Аудитория — парламентарии, священники, общественные деятели — встретили это предложение аплодисментами. Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко активно поддержала инициативу Его Святейшества.

«Абсолютно с Вами согласна, — сказала она. — Мер поддержки многодетных семей достаточно много, но они разбросаны по разным законам». Нужно проанализировать, насколько достаточны эти меры, «собрать их вместе в один законодательный акт, сделать это системными мерами поддержки многодетных семей», продолжила глава Совфеда.

В связи с этим она дала поручение вице-спикеру Галине Кареловой, курирующей социальные вопросы, а также председателям комитетов по соцполитике и образованию Валерию Рязанскому и Зинаиде Драгункиной «заняться работой по подготовке такого единого закона по поддержке многодетной семьи». «Это будет правильно», — заявила Матвиенко.

Поддержала это предложение и уполномоченная по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова, которая сама является многодетной матерью. «Мы, безусловно, поддерживаем идею Святейшего Патриарха, с которой он выступил сегодня, и последовательно выступаем за поддержку многодетной семьи, утверждение её статуса на федеральном уровне», — сказала она. Целевой аудиторией этого закона будут «молодые семьи, будущие семьи», считает Кузнецова.

«Также мы выступаем с инициативой внедрения в образовательные программы курса семьеведения», — сообщила детская правозащитница. «Убеждена, что представление о семейных ценностях должно формироваться не только в семье, о них надо рассказать и в школе», — пояснила она свою позицию.





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24 января, в день, когда Свердловым была подписана директива Оргбюро ЦК РКП (б), вошедшая в историю как «директива о расказачивании» и положившая начало массовым репрессиям в отношении казачества 99 лет назад, в храмах Екатеринбургской епархии прошли многочисленные панихиды по невинным жертвам большевицких властей.

В главном казачьем храме Оренбургского казачьего войска — Храме-Памятнике на Крови богослужение по жертвам расказачивания в ХХ веке совершили духовники казачьих обществ Екатеринбурга. За богослужением также молились представители войсковых казачьих обществ и общественных объединений казачества, сотрудники и прихожане храма, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

Почти 100 лет назад начался трагический период, когда происходило повсеместное преследование и тотальное истребление казачества. Часть казаков была вынуждена эмигрировать за рубеж и долгие годы жить вдали от Родины.

Сегодня казачество развивается, становится полноценным общественным институтом. Большинство нынешних казачьих организаций — это достойные наследники традиций и духа своих предшественников, отметили в епархиальном Отделе по взаимодействию с казачеством. Русская Православная Церковь всемерно помогает многотрудному процессу возрождения и воцерковления казачества.

«Мы молимся об упокоении погибших в годы лихолетия казаков и, конечно, о том, чтобы Господь благословил укрепление славного казачества на основах Православия, — отметил войсковой священник Оренбургского казачьего войска, председатель Отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло. — Сегодня одним из действенных средств, помогающих казачеству становиться крепче и избегать негативных тенденций и влияний, является научно-исследовательская работа с архивными историческими документами. В этом направлении в 2017 году началась работа по созданию в Екатеринбурге Центра казачьей культуры, в котором будут представлены исторические свидетельства тяжёлой судьбы казаков России в XX веке».

Помимо молитвы об упокоении воинов, безвинно пострадавших в годы советской власти, казаки намерены провести в Екатеринбурге ряд общественных акций с требованием переименовать Свердловскую область и снести памятник Якову Свердлову, который одним росчерком пера убил тысячи ни в чём неповинных казаков и обрёк членов их семей на голод и изгнание.

Организаторами акций выступает Союз казаков России, на сайте которого опубликовано объявление о сборе казаков 27 января.

«Представители Союза казаков России подали в министерство безопасности Свердловской области уведомление о проведении в Екатеринбурге пикета в память жертв геноцида казаков большевицкой властью. Пикет заявлен на субботу, 27 января 2018, в 11.30 на площади Парижской Коммуны, у памятника автора преступной директивы Свердлова», — говорится в сообщении.

В связи с этим на официальном сайте Союза казаков России также было размещено обращение верховного атамана Павла Задорожного, в котором подробно рассказывается о мерах борьбы с казаками, одобренных Яковом Свердловым.

«Это был геноцид казачества, как части великого русского народа, народа государствообразующего на огромном евроазийском пространстве. Возникает вопрос, почему имя Я.М. Свердлова нанёсшего непоправимый ущерб нашему народу, ущерб, который до сих пор кровоточит, будоражит современное российское общество, носит до сих пор область (имя палача Свердлова 14 ноября 1924 года дано промышленному центру Урала — Екатеринбургской губернии), а также населённые пункты, проспекты, улицы, площади на необъятном пространстве нашей области?» — возмутился атаман.





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В рамках открывшихся в Москве Рождественских чтений из уст священнослужителей Русской Православной Церкви не раз звучала мысль о том, что без серьёзного расширения преподавания «Основ православной культуры», в школе невозможно никакое нравственное воспитание подрастающего поколения.

В Церкви, в частности, обратили внимание, что ученики, которые не знают своей религиозной культуры, легко увлекаются всевозможными оккультными и околорелигиозными течениями, а также поддаются внушению злонамеренных людей или суицидальных движений, в результате чего мы имеем рост детских самоубийств и преступности.

Этот посыл становятся всё более актуальным на фоне последних ЧП в российских школах, где ученики, потерявшие всякие нравственные ориентиры, в погоде за геростратовой славой совершили ряд жестоких преступлений в виде нападений на школьников и учителей. В результате этих бесчеловечных действий серьёзно пострадали невинные люди.

«Православная культура должна быть адекватно представлена в сетке учебных часов на всех ступенях общего среднего образования. Мы многократно говорили об этом, встречая понимание и поддержку в самых широких слоях нашего общества. Задача воспитания новых поколений, знающих и разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, уже принята в Стратегии развития воспитания, утвержденной Распоряжением Правительства в 2015 году», — заявил, касаясь этой темы, Святейший Патриарх Кирилл.

В ответ на это глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что власти понимают важность нравственного воспитания подрастающего поколения и серьёзно рассматривают вопрос расширения курса «Основы религиозной культуры и светской этики». «Хочу сказать, что работа над его расширением и углублением продолжается. Рабочая группа работает», — сказала Васильева.

Ранее глава Министерства образования заявляла, что решение о расширении школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в целом принято, но окончательное решение будет принято после нескольких лет апробации.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», введённый в 2012 году по всей России для учащихся четвёртых классов, предусматривает изучение на выбор Основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются Основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю.





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До этой недели в России ничего не было слышно о каких-то особых протестах против показа в российских кинотеатрах сатирической комедии британского режиссёра Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Никто не устраивал по этому поводу акций протеста, как это было с показом кощунственного фильма Алексея Учителя «Матильда».

Однако, чиновники от Минкульта на этой неделе всё же решили отозвать прокатное удостоверение у фильма, фактически запретив его показ в России, сообщает газета «Ведомости». Любопытно, что ранее они сами его и выдали, и им не пришло в голову, что здесь что-то не так.

Фильм «Смерть Сталина» в комедийном ключе рассказывает о борьбе за власть после смерти генсека, а в отличие от Государя Николая II для российских чиновников советская история и её вожди — это святое.

Министр культуры Владимир Мединский даже вспомнил в связи с этим о нравственности, о которой он совсем недавно не хотел даже думать, когда к нему обращались верующие с просьбой отозвать прокатное удостоверение у кощунственного фильма Учителя «Матильда».

Чиновник назвал картину английского режиссёра оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма»: «У нас нет цензуры <…> Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».

При этом представители Минкультуры не стали отвечать на вопрос о том, как получилось, что сотрудники Минкульта смотрели «Смерть Сталина» и рекомендовали разрешить прокат, не найдя в картине ничего безнравственного, и только за два дня до премьеры что-то изменилось.

Этот скандал ещё раз показывает, что у российского Министерства культуры явные проблемы не только с выдачей прокатных удостоверений фильмам, но и с нравственностью.

Русская линия