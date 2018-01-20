Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе и не Ближнем Востоке…

Ситуация в Косово накалилась до предела. На Афоне выступили против права бывшей югославской республикой Македония на самоназвание «Македония». В Австрии заявили о необходимости поэтапного снятия антироссийских санкций

В Косово могут вспыхнуть беспорядки в связи с убийством на этой неделе одного из лидеров косовских сербов, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.

По данным сербских СМИ, на политика было совершено покушение, когда он входил в здание своей партии, и это нападение, безусловно, не останется без ответа со стороны Сербии и сербского населения в самопровозглашённом крае.

«Он получил пять огнестрельных ранений. Он был сразу перевезён в больницу, доктора пытались его спасти, но безуспешно», — сообщил адвокат Ивановича Небойша Влаич.

Полиция Косово подтвердила факт покушения. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших, и от успешности их действий во многом будет зависеть, выйдут ли сербы на улицы в знак протеста.

Оливер Иванович в 2008—2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косово в правительстве Сербии. В 2016 году политик был приговорён к девяти годам заключения за военные преступления, однако позднее отпущен на свободу.

Сербская делегация уже прервала диалог с Приштиной в ЕС из-за убийства Ивановича. Кроме того, президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны и по его результатам заявил о намерении посетить сербов в Косово.





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Всю прошедшую неделю в Греции активно обсуждается информация, согласно которой правительство Греции под давлением США и Европейского Союза готово признать право на название «Македония» за Б.Ю.Р.М. (Бывшей югославской республикой Македония). Против подобного шага высказался Священный Синод Элладской Православной Церкви, протест выразили многие церковные и общественные деятели.

Против права Бывшей югославской республикой Македония на самоназвание «Македония» выступили и монашествующие Святой Горы Афон. «Святая Гора Афон как естественная и духовная часть Македонии в начале 20-го столетия выступила против воли великих держав и боролась за то, чтобы Македония оставалась греческой. Мы не можем остаться в стороне и сегодня», — говорится в открытом письме братии афонского монастыря Кутлумуш.

«Мы не понимаем, почему имя, которое с исторической и культурной точки зрения полностью принадлежит одному народу и государству, следует передать другому государству, граждане которого не имеют никакой исторической, национальной и культурной связи с этим названием. Широко известно и многократно подтверждено, что население Скопье не имеет ничего общего с именем Македония и не имеет никакого права претендовать на него как на название своего государства», — говорится в документе.

Афонские монахи выразили убежденность, что правительство Греции должно стоять до конца и не соглашаться на то, чтобы имя «Македония» или его производные фигурировали в названии соседнего государства: «Заняв твёрдую позицию, мы не желаем затронуть достоинство или историю народа Скопье, большая часть которого православные христиане».

«Мы хотим предостеречь народы (и Поместные Церкви) от того, чтобы они стали орудиями, обслуживающими политические и (что особенно страшно) чужие интересы. Наше достоинство заключается в сохранении общего благословения и ответственности Православной веры и предания, которые соединяют племена, народы и культуры во Имя Христово», — отмечается в письме.





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Не так давно глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль заявил, что позиция Евросоюза по поводу антироссийских санкций, снятие которых увязывается только с полным выполнением Минских соглашений, нереалистична и ведёт к тупику, а потому Европе следует подумать о поэтапном снятии антироссийских санкций в ответ на выполнение Минских соглашений.

Это предложение было со скепсисом воспринято в восточных странах ЕС. Однако, нашло понимание в Венгрии, а также в Австрии.

Так канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил на этой неделе, что поэтапная отмена антироссийских санкций при прогрессе в выполнении Минских соглашений вполне уместна и разумна.

«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего улучшения ситуации, о которых говорил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер», — сказал австрийский канцлер.

Курц подчеркнул, что «мир в Европе может быть только с Россией» в качестве партнёра, а не в качестве оппонента.

И хотя пока большинство стран-членов ЕС не разделяют этот тезис, есть надежда, что Европа постепенно откажется от своей антироссийской политики и вернётся к конструктивному диалогу с Москвой. Правда, сколько для этого может понадобиться времени, сегодня никто не скажет.

Русская линия