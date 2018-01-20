В Церкви заявили о псевдорелигиозном характере мавзолея и содержащегося там тела Ленина. Священник Глеб Грозовский приговорён к 14 годам колонии строгого режима. Потребление алкоголя в России за семь лет снизилось на 80%

Многие ритуалы советской идеологии, включая отношение к телу Ленина, преследовали собой цель заменить христианское почитание святых, для верующих подобная подмена понятий очевидна, заявил на этой неделе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывание Владимира Путина по поводу мавзолея.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коммунисты ничего нового не придумали и попытались использовать христианские традиции для создания своей псевдо-религии — коммунизма или веры в светлое будущее. Причём вместо мощей святых они положили в гробницу труп Ленина и стали ему полконяться.

«Указания на ритуальный, даже квазирелигиозный характер советской идеологии далеко не ново. Насколько я понимаю, сейчас не было никакой попытки представить это как неожиданное и новое мнение. Советская идеология была ритуализирована, её ритуалы должны были, в том числе, заменить христианское почитание святых. На эту тему выходило множество научных исследований и публицистических текстов, начиная от поиска религиозности или квазирелигиозности в работах Карла Маркса и заканчивая ритуальным характером советской системы в целом», — сказал Легойда.

Любой «национальный миф», по его мнению, всегда строится с использованием определенных ритуалов. Представитель Русской Православной Церкви привёл в пример США, на национальной валюте которых присутствует надпись In God we trust («Мы верим в Бога») и где сильно почитание национальных героев, таких, как Авраам Линкольн.

«Псевдорелигиозный, характер мавзолея и содержащегося там тела (Ленина) очевиден для любого исследователя культуры. При этом понятно, что для христианина эти „мощи“ — псевдо-мощи, и главным здесь является вопрос не внешнего сходства, а истины, которая в христианстве есть Христос», — подчеркнул глава Синодального отдела.

Он также напомнил слова Патриарха Тихона, первого Предстоятеля Русской Церкви после восстановления Патриаршества, впоследствии канонизированного в лике святых. «По мощам и елей», — сказал тот, когда при строительстве первого мавзолея Ленина была повреждена система канализации, и зловонная жижа залила всё вокруг. С весенней оттепелью в мавзолее установился отвратительный запах, из-за чего было принято решение снести сооружение и установить на его месте новое.





+ + +

Приозерский городской суд Ленинградской области огласил на этой неделе приговор обвиняемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому, дело которого расследовалось более четырёх лет.

«Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным <…> и назначить ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — провозгласила судья Людмила Яшина.

При этом Грозовскому зачли нахождение под арестом с сентября 2014 года. Также судья постановила, что он должен выплатить по 400 тысяч рублей каждой из семей трёх потерпевших.

Выступая 10 января с последним словом, отец Глеб заявил, что, по его мнению, «самого события преступления нет как такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение». Текст последнего слова распространила защита священника.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить отца Глеба Грозовского к 15 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на 12 лет.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря, расположенного на острове Коневец Приозерского района Ленобласти, о. Глеб Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей, не достигших 14-летнего возраста. Аналогичные действия, по данным следствия, о. Глеб Грозовский совершил в июне 2013 года на территории Греции в лагере православного детско-юношеского клуба «Филадельфия».

Поскольку отец Глеб Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

На время проведения следствия священник был запрещен в священнослужении.

В настоящее время он намерен обжаловать вынесенный приговор, и если суд высшей инстанции не отменит этот вердикт, дело Грозовского будет рассмотрено священноначалием Русской Православной Церкви о пребывании осуждённого в священническом сане.





+ + +

Ограничительные меры, введённые в России в отношении торговли алкоголем, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи, начали приносить свои положительные плоды.

Так, по данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за последние пять-семь потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%.

«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», — заявила Скворцова на Гайдаровском форуме.

Она также отметила, что удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза.

Однако, останавливаться на этом в российском правительстве не намерены. На прошлой неделе стало известно, что Минздрв изучает предложение общественников печатать на бутылках с алкоголем пугающие картинки аналогично тому, как это делается для сигаретных пачек.

Таким образом, работа по борьбе с алкоголизацией населения в нашей стране продолжится. Ведь, несмотря на положительную динамику, Россия по-прежнему входит в двадцатку самых пьющих стран мира.

По принятым стандартам ООН потребление на душу общего населения от 8 литров этилового спирта представляет чрезвычайно тревожный показатель. При переходе данной черты начинается постепенная деградация отдельно взятой нации. Алкоголизм приводит к снижению показателей продолжительности жизни и так далее.

На сегодня Россия занимает четырнадцатое место по потреблению алкоголя в мире — 13,5 литра спирта на человека. Это очень много. И хотя впереди в этом показателе такие страны, как Чехия, Венгрия, Украина, Белоруссия, Эстония, Румыния, Хорватия, Португалия и другие, радоваться по этому поводу не приходится.

Русская линия