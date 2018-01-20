На Украине по-прежнему сильна «партия войны», и на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что никакого замирения на Донбассе в ближайшие годы не будет. Связано это с тем, что в Киеве не хотят вести переговоры с Донецком и Луганском и открыто заявляют о том, что на этих территориях существуют только террористы и российская армия. А это значит, что разговаривать там не с кем, и соответственно война на востоке Украине не закончится до тех пор, пока Москва не выведет оттуда свои войска.

Об этом говорится в законе, который сегодня был принят Верховной Радой Украины. Он носит официальное название «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

Ни слова о Минских соглашениях в принятом законе нет, а это значит, что Киев фактически поставил крест на их выполнении.

За данное решение проголосовали 280 народных депутатов. В частности, за закон проголосовали 123 депутата от «Блока Петра Порошенко», 76 от «Народного фронта», 17 от Радикальной партии Ляшко, 22 от «Самопомочи» и 15 от «Батькивщины». В то же время, фракция «Оппозиционного блока» не голосовала в полном составе.

В принятом законе говорится, что вооруженная агрессия Российской Федерации началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, а также путём организации и поддержки террористической деятельности. В законе не выписана дата оккупации, но есть ссылки на ранее принятый закон, где такой датой определено 20 февраля 2014 года.

Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль.

В законе сказано, что границы и перечень районов, городов, посёлков и сёл, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяются президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленному на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права, являющимися незаконными, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным.

Ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесённый государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.

Согласно закону, лица, участвующие в вооруженной агрессии РФ или привлеченные к участию в оккупационной администрации России, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права.

Согласно закону, факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях устанавливается министром обороны Украины и министром внутренних дел Украины путем совместного представления президенту Украины, который исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.

Законом определено, что въезд лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезд лиц, перемещение товаров с таких территорий осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда. При этом предусмотрено, что порядок въезда лиц, перемещения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий определяется Кабинетом министров Украины.

В заключительных и переходных положениях предусмотрено, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Президент Украины Пётр Порошенко уже заявил, что он намерен подписать этот закон в самое ближайшее время.





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Кощунственный фильм Алексея Учителя «Матильда», который вопреки протестам Русской Православной Церкви был показан в российских кинотеатрах, на Украине оказался запрещён к показу.

Верующие Украинской Православной Церкви, также как и их собратья в России, выступали против показа этого скандального кино, в котором подвергается поруганию святая Царская семья и лично Государь Николай II.

И хотя украинские власти запретили показ фильма по формальной причине (из-за того, что в создании фильма принимал участие музыкант, который находится в так называемом «чёрном списке»), тем не менее, такое решение украинских властей нельзя не приветствовать.

О запрете показа фильма на Украине сообщил член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Фильм на Украине не будет показан ни в одном кинотеатре. Впрочем, даже если бы показ состоялся, нет никаких сомнений, что он полностью бы провалился. Ведь даже в России, где этому проекту была посвящена огромная пиар-кампания, фильм не вызвал большого интереса зрителей, а те, кто всё же посмотрел это кино, оказались разочарованы.





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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл 16 января 2018 года переговоры с главой США Дональдом Трампом. Целью его визита в США стало заключение ряда контрактов, общая сумма которых должна составить 7,5 млрд долларов.

Правда, по итогам переговоров Казахстан заключил с американскими компаниями сделки на сумму 2,5 млрд долларов, на не 7,5 млрд долларов, как планировалось. Остальные контракты ещё обсуждаются и, возможно, будут подписаны в ближайшие два дня.

Новые соглашения заключены между американскими компаниями Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и казахстанскими Air Astana, Scat Airlines, «Казахстан темир жолы», фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Так, казахстанские авиалинии заключили с концерном Boeing контракты на сумму 1,3 млрд долларов. В частности, компания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8. Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana намерена приобрести три самолета «787 Дримлайнер» с поставкой в 2021 году.

В свою очередь железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» заключила соглашение с компанией General Electric на сумму более 900 млн долларов на поставку до 300 локомотивов с 2019 года. Кроме того, подписан контракт о сервисном обслуживании в течение 18 лет уже действующих в Казахстане 175 локомотивов компании GE.

Что касается политической части переговоров, то в своей речи в Вашингтоне Нурсултан Назарбаев отметил, что Астана поддерживает добрые отношения с США с самого начала провозглашения своей независимости. Более того, Казахстан ввёл безвизовый режим для граждан США и теперь надеется на ответные меры со стороны Вашингтона.

«Сейчас к Центральной Азии [проявляется] большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны — Россия, с другой — Китай, на юге — исламский мир. Здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате „С5+1“ (США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан), и я прошу президента продолжить это наше сотрудничество», — сказал также Назарбаев.

Также Назарбаев считает присутствие американского воинского контингента в Афганистане делом не только США, но и всего мира. «Казахстан активно поддержал борьбу Соединенных Штатов против терроризма в 2001 году и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится в Афганистане», — сказал Назарбаев.

Кроме того, Назарбаев отметил, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и предлагает КНДР последовать своего примеру в деле денуклеаризации.

«Вы знаете, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире полигон для ядерных испытаний в Семипалатинске. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей», — сказал он.

Президент Казахстана добавил, что он обеспокоен резким ухудшением отношений между Россией и США, которые, по его мнению, «ушли на ноль». «Проблему Северной Кореи могут решать только совместно США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он.

Со своей стороны Дональд Трамп назвал Астану ценным партнёром и заявил, что США продолжат дружественную политику по отношению к Казахстану.





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Запорожские чиновники всерьёз обеспокоены тем, что в регионе может вспыхнуть настоящая межрелигиозная война, в связи с чем глава Запорожья Константин Брыля вынужден был на этой неделе призвать представителей местных раскольников и верующих Украинской Православной Церкви к спокойствию, а нацгвардия взяла под охрану комплекс «Запорожская Сечь» на Хортице и все храмы в Запорожье.

Стоит заметить, что все последние годы украинские власти просто не замечали многочисленные обращения священноначалия УПЦ и Запорожской епархии о возбуждении межрелигиозной розни со стороны раскольников и откровенно попустительствовали нападкам на верующих канонической Церкви. Чиновников предупреждали, что если они не наведут порядок в регионе и не начнут пресекать незаконные действия раскольников, в Запорожье может начаться межрелигиозная война. Но они игнорировали все эти предупреждения.

Однако, события последних недель заставили их, наконец, проснуться. Ситуация в регионе достигла своего максимального напряжения, в результате чего председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль провёл рабочую встречу с управляющим Запорожской епархией УПЦ митрополитом Лукой и представителем «Киевского патриархата» «епископом» Фотием, а также выступил с обращением к жителям региона.

«В последние дни широкий общественный резонанс вызвала ситуация в г. Запорожье, связанная с отказом священника Украинской Православной Церкви отпевать ребёнка, крестившегося в Украинской православной церкви Киевского патриархата, — цитирует К. Брыля сайт обладминистрации. — Флэшмоб „Принеси куклу в храм“, взаимные обиды и призывы к физической конфронтации привели к повышению градуса на религиозной почве. Не вмешиваясь во внутренние дела Церкви и теологические вопросы, задача власти — не допустить, чтобы эмоции взяли верх, и сохранять межконфессиональный мир и согласие».

В результате военнослужащие воинской части 3029 Национальной гвардии Украины взяли под охрану на Хортице историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь» с храмом, находящимся сейчас в ведении раскольников, также полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство всех местных православных храмов.

«Целью службы гвардейцев является недопущение актов вандализма, поджога и других противоправных действий», — говорится в сообщении на странице в/ч 3029 Нацгвардии в соцсети Фейсбук.

Кроме того, в связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим охраны церковных объектов.

Русская линия