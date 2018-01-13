Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе и не Ближнем Востоке…

На этой неделе стало известно, что 6 января 2017 года автомобиль Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшего Патриарха Феофила III подвергся в Вифлееме нападению десятков разъярённых арабов, которые едва не вытащили Патриарха из машины и не избили его.

Патриарх Феофил направился в Вифлеем, чтобы совершить богослужение по случаю рождественского сочельника в базилике Рождества Христова, построенной над местом, где совершилось Боговоплощение и пришёл в мир Спаситель.

По пути в Вифлеем кортежу Патриарха Феофила, состоявшему из четырёх автомобилей, преградила путь толпа арабов, протестовавших против продажи группе еврейских инвесторов земельных участков в Иерусалиме, принадлежащих Иерусалимской Патриархии.

Арабы кричали в адрес Патриарха Феофила: «Предатель!». Они пытались взять автомобили патриаршего кортежа приступом. В трёх из них толпа выбила стёкла и уже подбиралась к Патриарху Феофилу, когда на помощь ему подоспели палестинские полицейские, оттеснившие погромщиков и спасшие Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви от расправы.

Минувшим летом среди арабов распространилась информация о том, что Иерусалимская Православная Церковь, один из крупнейших землевладельцев в Иерусалиме, якобы продаёт десятки принадлежащих ей участков в кварталах Найот и Тальбия загадочной группе инвесторов под названием «Найот Комемиют ашкаот», которую представляет адвокат Ноам Бен-Давид.

Это известие вызвало приступ ярости у палестинских арабов, считающих продажу земли евреям недопустимой.

В Иерусалимской Патриархии все эти домыслы отвергли, заявив, что Его Блаженство, напротив, делает всё возможное, чтобы вернуть церковные земли, переданные евреям бывшим Патриархом Иринеем, во владение Церкви.





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Олимпийские игры, во время проведения которых в древней Греции останавливались все войны и соблюдалось перемирие, стали поводом к тому, чтобы Южная и Северная Кореи, сохранив лицо, вышли из тупика всё более и более возрастающей конфронтации и провели на этой неделе первые спустя продолжительное время прямые мирные переговоры.

Очевидно, что сговорчивости властям Северной Кореи прибавили новые санкции, которые были введены международным сообществом.

В результате представительные делегаций обеих стран встретились 9 января в деревне Пханмунджом, которая располагается в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

В минувшие выходные лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. В сообщении, которое опубликовало государственное информационное агентство ЦТАК, говорилось, что настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

И действительно, то, что казалось совсем недавно немыслимым, стало реальностью — КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее в Сеуле заявляли, что рассмотрят возможность смягчения санкций в отношении КНДР для участия её делегации в Играх. В Пхеньяне говорили, что намерены направить на Олимпиаду большую группу своих представителей, включая членов Национального олимпийского комитета, а также артистов, болельщиков и журналистов.

Стороны также решили возобновить переговоры на высоком уровне в разных областях для улучшения отношений. КНДР и Южная Корея собираются активизировать контакты, ранее замороженные из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Речь, в частности, идёт о переговорах между военными — в течение дня стало известно о восстановлении линии экстренной военной связи между двумя странами.

В принятом по итогам встречи заявлении говорится, что оба государства «разделяют мнение о необходимости снижения» напряженности.





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Элладская Православная Церковь, которая является частью государственного аппарата в Греции, призвала греческих политиков учитывать при переговорах со Скопье церковные проблемы в регионе и потребовать от македонцев отказаться от самоназвания «Македония», поскольку это в будущем может привести к территориальным претензиям македонцев к Греции.

Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего после выхода македонцев из состава Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы её не путали с греческой областью Македония, и блокирует в связи с этим вступление Скопье в ЕС и НАТО.

Тем не менее, в последние недели между Афинами и Скопье активизировались переговоры, и политики обеих стран выражали уверенность, что вопрос о названии можно решить в первой половине 2018 года.

В связи с этим Архиепископ Афинский Иероним обратил внимание греческих властей, что помимо названия, на территории Македонии существует и серьёзная церковная проблема раскола, в которую в настоящее время активно вмешиваются представители Болгарской Православной Церкви. «Следствием этих процессов стало сообщение о заседании Синода Церкви Эллады 15 декабря 2017 года», — говорится в письме.

Элладский Синод тогда выразил обеспокоенность решением Болгарского Патриархата по просьбе «Македонской православной церкви» принять на себя роль Матери-Церкви для македонцев, расценив это как вмешательство в юрисдикцию Сербской Православной Церкви и грубое попрание канонов и традиций Вселенского Православия.

«Хотя это находится в компетенции греческого правительства, хотели бы отметить, что проблема Скопье также имеет церковное измерение, которое мы считаем очень серьёзным», — написал Архиепископ Иероним.

Блаженнейший Владыка обратил внимание, что «президент Югославии хорват Тито» поощрил церковный раскол и «создание раскольнической церкви с тем же именем, что и так называемая Социалистическая Республика Македония». «Несмотря на непризнание этой церкви какой-либо другой Православной Церковью, целенаправленность этого остаётся, и мы думаем, она очевидна», — говорится в письме Предстоятеля Элладской Церкви.

Церковь Эллады, «не желая как-либо вмешиваться в действия министерства иностранных дел», но принимая во внимание интересы греков Македонии, выступила против использования названия «Македония» для соседней страны и на заседании 9 января решила указать на опасность возможности перевода проблемы с наименованием с политического уровня на церковный, говорится в письме.

В связи с этим Архиепископ Иероним получил от премьера Ципраса твёрдое заверение, что позиция Элладской Православной Церкви будет принята во внимание при заключении соглашения между Скопье и Афинами.

Русская линия