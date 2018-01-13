Россия стремительно вымирает. Утверждены правила льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребёнка. Чиновникам из органов опеки начали бить по рукам. Число противников абортов в России выросло втрое

В России за ушедший год родилось на 10−11 процентов меньше детей, чем в 2016 году, заявил на этой неделе в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Однако, говорить об абортах, как об одной из основных причин этого явления, он не стал.

Вообще в Минтруде не желают даже думать о том, что аборты приводят к массовому бесплодию женщин, не говоря уже об убитых во время этих «бесплатных операций» детях. Здесь сетуют только на то, что в стране стремительно снижается число женщин детородного возраста 21 — 39 лет, но почему это происходит анализировать не хотят.

На этом фоне в Минтруде называют колоссальным успехом, если в 2018 году родится столько же детей, сколько родилось в 2017-м. Ведь к 2032 году способных родить ребёнка женщин в России будет меньше, чем сейчас, на 28%.

В связи с этим свою задачу Минтруд видит в том, чтобы женщины, которые потенциально могут родить ребёнка, имели бы большую уверенность в завтрашнем дне и тогда есть надежда, что они не воспользуются профинансированной государством процедурой аборта.

«Перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин невозможно, — признает министр. — А значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придётся постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость».

Одним словом, государство упорно продолжает выделять средства на убийство детей в утробе матери и тут же сетует на падение рождаемости. Такова перевёрнутая логика современных чиновников.





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Правительство России утвердило на этой неделе правила предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам после рождения второго или третьего ребёнка.

«Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке», — говорится в пояснительной записке к документу.

Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой, отмечают в правительстве.

«Правительство предусмотрело не только субсидирование ставки по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, но также и возможность рефинансировать полученные кредиты со снижением ставки до шести процентов годовых», — отметил глава Минстроя Михаил Мень.

«Это позволит семье с детьми сэкономить около 100 тысяч рублей в год по ипотеке, и в целом расходы на покупку квартиры уменьшатся на сумму до 800 тысяч рублей, это больше даже размера материнского капитала», — уточнил министр.

Ввести в 2018 году специальную программу ипотечного кредитования для семей, где рождается второй или третий ребёнок, в числе мер по улучшению демографической ситуации в стране предложил в конце ноября Владимир Путин. Соответствующий закон планируется подготовить к марту 2018 года.





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Тем работникам российских органов опеки, которые ещё не успели перестроиться в своей работе на новый лад и думают, что они по-прежнему могут изымать детей из семей под надуманными предлогами и по формальным признакам, на этой неделе стоило обратить внимание на историю, которая произошла накануне Нового года в Хакасии, и сделать из неё правильные выводы. Иначе можно не только поплатиться своим креслом, но и свободой.

Привыкшие к безответственности хакасские чиновники посчитали, что они вправе отобрать у приёмной матери семерых детей только из-за того, что волосы её четырёхлетнего сына были «слишком длинными для мальчика». Но они не учли, что теперь такие вещи в России не проходят и родительская и правозащитная общественность внимательно следят за всеми делами по изъятию детей из семей.

В результате сенатор Елена Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий органов опеки. В свою очередь, детская правозащитница Анна Кузнецова отметила, что лично разберётся в ситуации, и даст оценку действиям хакасских чиновников.

Главе Хакасии Виктору Зимину ничего не оставалось, как взять ситуацию под особый контроль, а региональное управление СК и прокуратура начали проверку действий органов опеки. В итоге суд Боградского района удовлетворил требования пострадавшей семьи в полном объёме и обязал вернуть изъятых детей в приёмную семью.

«Сегодня советники Анны Кузнецовой посетили семью Лицегевич, проверили жилищные условия, поговорили с приёмной мамой, соседями, встретились с мальчиком в новой приёмной семье. Кроме того, проверяется вся необходимая документация в опеке и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. По предварительной информации, уже выявлен ряд серьёзных нарушений», — говорится в сообщении на сайте правозащитницы.

В частности, с нарушениями был заключён договор о приёмном родителе, когда месяц назад девочку из семьи Лицегевич передавали в другую приёмную семью. «В опеке утверждали, что это якобы кровный родственник ребёнка, что впоследствии не подтвердилось. Более того, новый опекун девочки не имеет права брать ребёнка на воспитание, так как не прошёл школу приёмных родителей», — отмечает пресс-служба Анны Кузнецовой.

«Территориальными органами опеки не защищаются и имущественные права несовершеннолетних, в частности, это касается средств сирот, размещённых на невыгодных вкладах в банках, а также алиментных выплат. Имеются серьёзные вопросы и к работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, профилактическая работа практически не ведётся», — отмечается в релизе.

По итогам инспекции пройдёт совещание с участием представителей всех региональных уполномоченных ведомств, а также рабочая встреча советников Анны Кузнецовой с и.о. главы Хакасии Виктором Зиминым.

Наконец-то, чиновникам из органов опеки начали бить по рукам. Без этого перестроить эту порочную систему, сложившуюся в нашей стране в советские годы, очевидно, не получится.





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Доля граждан, считающих аборт недопустимым, за 20 лет выросла с 12% до 35%. Также среди россиян значительно больше стало тех, кто безоговорочно осуждает супружеские измены и однополые отношения. Такие данные были получены на этой неделе социологами «Левада-центра».

Всероссийский опрос «Левада-центра», проведенный в конце декабря 2017 года, показал, что большинство россиян (68%) осуждают грех измены и прелюбодеяния. В 1998 году так ответили 50% опрошенных. С 68% до 83% выросла доля тех, кто не одобряет однополые отношения. А респондентов, для которых недопустимы аборты, стало 35% против 12% в 1998 году.

Женщины отличаются большей строгостью взглядов. Среди них в 2017-м 77% считали сексуальные связи вне брака предосудительными. А среди мужчин эта доля составила 57%.

Разница между количеством женщин и мужчин, осуждающих однополые связи, практически незаметна (83% и 82% соответственно). А вот к абортам женщины относятся более категорично. Искусственное прерывание беременности, даже если семья имеет очень низкий доход и не может себе позволить иметь больше детей, считают предосудительным 37% женщин и 31% мужчин.

«Что касается мнения относительно абортов из-за финансового неблагополучия, то разницы в позиции молодых (до 30 лет) и более взрослых женщин нет. Прослеживается только общий тренд на рост консервативных оценок: если раньше каждая пятая считала такой аборт предосудительным, то теперь — каждая третья», — пояснила представительница «Левада-центра» Карина Пипия.

Научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов считает, что изменение общественного мнения относительно абортов — результат госполитики и просветительской работы Русской Православной Церкви. «Если для советской женщины 3−4 аборта — это было нормально, то сейчас пришло новое поколение матерей, которое к такому не готово», — отметил эксперт.

По его мнению, рост общественного осуждения абортов и супружеских измен — это признаки укрепления традиционных семейных ценностей.

По данным опроса «Левада-центра», в конце 2017 года 54% россиян были согласны с утверждением, что дело мужа — зарабатывать деньги, а дело жены — вести домашнее хозяйство и заниматься семьей.

Русская линия