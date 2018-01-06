В Совете Федерации заговорили о необходимости захоронения трупа Ленина. С нового года в России запретили продажу алкогольных энергетиков. В Санкт-Петербурге прошёл традиционный Крестный ход трезвенников

Не успели отшуметь новогодние праздники, как в России вновь начались споры о необходимости захоронения трупа Ленина. Эту тему, в частности, подняли в Совете Федерации, члены которого допускают, что время для захоронения трупа Ленина, действительно, уже пришло.

Так, сенатор Олег Морозов предложил захоронить Ленина прямо в мавзолее на Красной площади.

«Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение. Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе мавзолея. Прямо там же захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения», — заявил парламентарий.

По его словам, если вопрос о захоронении Ленина выносить на всероссийский референдум, как это предлагали, то любой результат голосования может «взорвать» страну.

«Уже много раз говорил и повторю: хоронить Ленина через референдум — это как? 72 на 28 — и тогда хороним! Так? А если 51 на 49? Тоже хороним? Или тогда не станем? Какой разрыв в голосах допустим для решения этого вопроса? Это вопрос лично меня мало волнует, но я понимаю, как тот или иной вариант его решения может взорвать страну», — сказал Морозов.

По его замыслу, на месте захоронения Ленина на Красной площади и созданного там мемориала памяти и примирения можно было бы также захоронить символы гражданской войны — «условные знамена противоборствующих сторон». «Тогда и разрушать ничего не надо. И смысл в захоронении будет. А иначе очередной раскол и взаимные упреки», — считает сенатор.

Морозов подчеркнул, что не является сторонником спешного решения этого вопроса. «Не исключаю, что сейчас нас ничто к этому не побуждает. Но если вопрос приобретёт остроту, тогда такой вариант будет оптимальным», — отметил он.

Впрочем, есть и другая точка зрения — многие считают, что мавзолей вообще не вписывается в исторический облик Московского Кремля и его нахождение на Красной площади недопустимо. Хорониться же Ленина прямо в мавзолее — это всё равно, что оставить его лежать на прежнем месте.

В одном все точно сходятся — нахождение мумии Ленина в открытом доступе недопустимо. Тело необходимо предать земле.





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С наступлением 2018 года в России вступил в силу целый ряд нововведений. В частности, с 1 января нового года в нашей стране введён запрет на продажу алкогольных энергетиков, что стало ещё одним шагом на пути борьбы с алкоголизацией российского населения.

Запрет будет касаться производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Исключение сделано лишь для производства напитков для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Вопрос о запрете подняли в Совете Федерации после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». В результате этого происшествия пострадали 123 человека, 76 из них скончались.

Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки. К слову сказать, в Москве и Подмосковье их продажа была запрещена уже с середины 2015 года.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Геннадий Онищенко уже приветствовал это решением, которое было принято по инициативе Минфина. «Я бы пошёл дальше и полностью запретил бы производство алкогольных энергетиков на территории нашей страны, даже если напиток пойдет только на экспорт», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что в противном случае страна будет нести имиджевые потери, так как другие страны, куда будут поставляться эти напитки, начнут заявлять о том, что у себя мы их запретили, а к ним поставляем. «Мы же должны думать и об имидже нашей страны. Не обеднеет наша алкогольная мафия», — отметил депутат.





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1 января 2018 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге состоялся традиционный Крестный ход православных трезвенников, в котором приняли участие несколько сотен человек.

До революции Петербург был центром трезвеннического движения в России. В городе, где в тяжёлых условиях оторванные от родной земли трудились десятки и сотни тысяч рабочих, недуг пьянства имел довольно широкое распространение, поэтому тема борьбы с пьянством была здесь особенно актуальна. До 1917 года в Петербурге действовало несколько таких обществ, благодаря деятельности которых тысячи людей были избавлены от этого тяжкого недуга.

Возрождение трезвеннического движения в Северной столице произошло уже после падения советского режима, когда на территории завода АТИ была восстановлен храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», настоятелем которого стал протоиерей Иоанн Миронов. По инициативе и благословению этого священнослужителя в Петербурге проводятся Крестные ходы трезвенников.

В нынешнем шествии приняли участие руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму при Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Максим Плетнёв, председатель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии иерей Евфимий Добрянский, настоятель храма святителя Иоанна Милостивого протоиерей Валерий Швецов и многие другие священнослужители.

Крестный ход начался после Божественной литургии в Троицком соборе Лавры. После богослужения участники Крестного хода двинулись к могиле настоятеля храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала священника Александра Рождественского (1872−1905), который в самом конце XIX столетия положил начало делу православной трезвости в Санкт-Петербурге, основав знаменитое впоследствии на всю страну Александро-Невское общество трезвости.

В память об этом удивительном человеке верующие Санкт-Петербургской епархии совершили на месте его упокоения литию.

Затем Крестный ход двинулся к могиле приснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) (1927−1995), который незадолго до своей кончины, в феврале 1993 года, благословил основателя клуба «Бодрствование», Владимира Алексеевича Михайлова (1939−2006) на работу по руководству клубом.

Далее участники молитвенного шествия посетили могилу основателя клуба «Бодрствование» во имя святого мученика Вонифатия при храме во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ и первого председателя Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви В.А. Михайлова, находящуюся неподалеку. Здесь также была отслужена лития.

Затем все участники Крестного хода встали у стены, где в свое время большевики расстреливали насельников Лавры. Здесь были сделаны общие фотографии на память.

После окончания Крестного хода в трапезной храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ состоялась традиционная встреча членов православного клуба «Бодрствование» с трапезой и чаепитием.

Русская линия