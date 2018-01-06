Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе и не Ближнем Востоке…

Российскую базу в Сирии атаковали исламисты. Пхеньян согласился на переговоры с Сеулом. Власти Ирана смогли подавить протестные выступления в стране

Только спустя три дня после празднования Нового года российские граждане узнали на этой неделе о том, что в новогоднюю ночь российские военные на сирийском аэродроме Хмеймим подверглись миномётному обстрелу со стороны исламистов и понесли серьёзные потери — два военнослужащих погибли, ещё около десяти были ранены.

Информация об этом впервые появилась в газете «Коммерсант» со ссылкой на ряд военно-дипломатических источников. Издание сообщало, что исламисты своим огнём смогли уничтожить 7 российских военных самолётов.

При этом Министерство обороны всё это время хранило полное молчание и никак не комментировало произошедшее ЧП.

Только появившиеся утечки в СМИ заставили военное ведомство выступить с неубедительным опровержением, в котором подтверждалась информация об атаке, но опровергалось уничтожение техники. Военные также сообщили о двух убитых военнослужащих.

Никакой ясности в том, что же на самом деле произошло на военной базе в Сирии, это заявление не привнесло. А уже вскоре в Интернете появились фотографии повреждённых российских самолётов и сообщения, что атаки, оказывается, было две.

Из опубликованных журналистами фотографий видно, что источники «Коммерсанта», действительно, сгустили краски — самолёты были не уничтожены, а лишь частично повреждены осколками. Однако, и заявление Минобороны оказалось неверным.

Всё это наводит на весьма печальные размышления. Российское министерство обороны всегда отличалось своей закрытостью, однако нынешняя история с нападением на российских военных в Сирии свидетельствует о том, что верить этому ведомству стоит в самую последнюю очередь.





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Ситуация на Корейском полуострове, где противостояние Южной и Северной Кореи, а также представителей США, достигло максимального напряжения, близка к разрядке. Поводом к этому послужили первые за продолжительное время телефонные переговоры, которые состоялись на этой неделе между властями Сеула и Пхеньяна.

Телефонный звонок произошёл по инициативе северокорейских властей, которые таким образом восстановили горячую линию в Пханмунджоме.

Подробности переговоров не сообщаются. Стороны удостоверились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме.

Кроме того, Сеул надеется, что этот канал связи позволит «беспрепятственно провести межкорейские переговоры 9 января». С такой инициативой выступила Южная Корея.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал восстановить закрытую на долгое время горячую линию между КНДР и Южной Кореей.

В ответ глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, что обсудить вопрос участия северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Северная Корея сутки хранила молчание, а затем прозвучало заявление об открытии горячей линии.

Всё это свидетельствует о том, что напряжение между двумя государствами может несколько спасть в канун Олимпийских игр. Тем не менее, ситуация на полуострове всё ещё остаётся крайне непредсказуемой, и есть опасения, что она выйдет из-под контроля, и на Корейском полуострове вновь вспыхнет война.





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Более 20 человек стали жертвами волнений, которые неожиданно для многих вспыхнули в конце 2017 года в Иране.

Первоначальной причиной выступлений недовольных иранцев стал резкий рост цен на куриные яйца, однако, очень скоро оказалось, что митинги приобрели неконтролируемый характер и перешли в уличные беспорядки.

В этих условиях в странах Запада, и в частности, в США не скрывали, что рады происходящему и открыто говорили о том, что в стране происходит демократическая революция, которую они будут всячески поддерживать.

Понимая это, иранские власти очень скоро применили жёсткую силу против демонстрантов и, поскольку речь шла о попытке государственного переворота по образцу Сирии, максимально оперативно обезвредили зачинщиков беспорядков и подавили протесты.

Естественно, что такие действия вызвали настоящее раздражение в США и Израиле, власти которых считают Тегеран один из основных противников на Ближнем Востоке.

В результате, представители США потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы осудить нарушение прав человека в Иране. Впрочем, Совет так и не принял хоть какой-то резолюции по ситуации в Иране и сейчас уже с уверенностью можно сказать, что «персидская революция» провалилась.

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