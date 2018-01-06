4 января 2018 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры встретился с матерями и жёнами освобожденных в конце декабря военнопленных и заявил, что УПЦ продолжит предпринимать миротворческие усилия на Донбассе.

На встрече также присутствовали освобождённые украинские воины и родственники тех, кто ещё остаётся в плену.

Приветствуя всех собравшихся, Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил, что особенно рад тому, что это знаменательное событие произошло накануне светлого праздника Рождества Христова.

Его Блаженство подчеркнул, что это «праздник семьи», когда вся близкие собираются вместе и «радуются священному событию пришествия в мир Сына Божия».

Блаженнейший владыка поздравил всех с этой замечательной возможностью, которую получили семьи военных, освобожденных из плена. Он выразил особую благодарность Святейшему Патриарху Кириллу, к которому лично обращался много раз за помощью в этом вопросе. По словам архипастыря, «процесс был непростой», однако «был сдвинут с мёртвой точки».

«Мы подали новые списки со своими предложениями. Теперь эти списки будут рассматриваться, будут переговоры. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться. Если мы договоримся, то и этот этап не будет последним, будет ещё продолжение. И будем до тех пор хлопотать и просить Бога и людей, пока всех своих пленных не заберём к себе домой», — заверил Предстоятель.

Он попросил всех присутствующих помочь в этом деле и предоставить максимально точную информацию, списки с именами, датами рождения и т. п. о тех военных, которые продолжают находиться в плену.

«Мы не будем останавливаться, пока всех не освободим, будем делать всё, что от нас зависит, но мы знаем, что наши потуги, если Бог не благословит, не будут иметь плодов, — сказал Блажененйший владыка. — Мы молимся Богу и, как люди делаем всё, что можем сделать, чтобы освободить всех».

«Мы, как Церковь действуем в плоскости милосердия, в которой мы должны прощать то, что совершили друг против друга, — напомнил Его Блаженство. — Политики, как правило, действуют в другой плоскости — плоскости закона. Но, если мы не научимся друг друга прощать, то у нас просто жизни не будет на земле. Мы друг друга съедим. Нам не надо дьявола. Дьявол будет отдыхать, а мы будем друг друга уничтожать. Если мы желаем получить у Бога прощение за свои грехи, мы должны простить друг друга. И мы стараемся об этом говорить везде, на всех уровнях».

В конце встречи Архипастырь поздравил всех с наступающими Рождественскими праздниками, благословил присутствующих и вручил подарки.





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Несмотря на противление прозападного правительства и депутатов парламента, президент Молдавии Игорь Додон пообещал на этой неделе не отступать от своей прагматичной политики в отношении России и призывает к перезагрузке российско-молдавских связей на всех уровнях.

«Я сторонник перезагрузки отношений между Россией и Молдавией на всех уровнях, что позволит снять напряженность, возникшую между нашими странами в прошлом году, — заявил Додон. — Этот вопрос мы обсуждали с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в ходе переговоров на полях прошедшего в конце прошлого года неформального саммита СНГ в Москве. Я предложил, чтобы в ближайшее время в Молдавию приехали представители МИД России, чтобы обсудить совместные шаги в этом направлении». Додон выразил надежду, что такая поездка состоится до конца января.

«Могу подтвердить, что заинтересованность во встрече с делегацией российского дипломатического ведомства выразили представители и парламента, и правительства Молдавии. Надеюсь, что после переговоров, которые планируется провести уже до конца текущего месяца, мы выйдем на новый этап сотрудничества на уровне межправительственной комиссии, руководителей парламента, министерств», — отметил глава республики. Он выразил убежденность, что напряженность в отношениях двух стран неприемлема, так как направлена против интересов российского и молдавского народов.

«Я всегда понимал, что без стратегического партнерства с Россией Молдавия не выживет как государство. В ходе всенародных президентских выборов молдавский народ вручил мне мандат на восстановление партнерских отношений с Россией, поэтому я делаю все возможное в этом направлении, в чем нашел поддержку со стороны российского президента. И от этого курса я не отступлюсь», — сказал Додон. Он выразил сожаление, что в парламенте и правительстве Молдавии это понимают не все.

«Многие там уповают на расширение сотрудничества с Западом и заинтересованы в сворачивании связей с Россией. Но в последнее время ситуация начала меняться: теперь всё больше представителей законодательного органа, кабинета министров осознают, что такая маленькая страна, как Молдавия, чтобы эффективно продвигать свои интересы в мире, должна расправить оба крыла, сотрудничая как с Западом, так и Востоком. Улететь далеко на одном крыле не получится», — пояснил молдавский лидер. По его словам, к такому выводу он пришёл после обсуждения мер по выходу из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, с представителями правительства и парламентского большинства.

Додон также выразил мнение, что одной из причин проведения антироссийской политики со стороны правящей в Молдавии проевропейской коалиции — предстоящие в будущем году парламентские выборы.

«Правящая Демократическая партия хочет заручиться поддержкой антироссийских кругов на Западе, которые заинтересованы в сохранении у власти в Молдавии проевропейской коалиции и [выступают] против политики сближения с Россией, которую проводят президент и поддерживающая его Партия социалистов, которая, как свидетельствуют опросы, может получить большинство мест в парламенте», — отметил молдавский лидер.

В Молдавии с 2009 года у власти находится коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. Однако её правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Осенью 2015 года после известия о причастности властей к хищению из банков 1 млрд евро на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением пали два правительства, был осуждён за коррупцию бывший премьер-министр Владимир Филат, который являлся лидером правящей Либерал-демократической партии Молдовы.

Новую коалицию сформировали бывшие партнёры либерал-демократов из ДПМ. По словам президента, сделано это было «сомнительными методами — получив на выборах 2014 года всего 19 из 101 места, демократы теперь контролируют 60 мандатов, пополнив свои ряды перебежчиками из оппозиционных партий», — заметил он.

Результаты последних опросов показали, что более 80% населения не доверяет властям, а количество сторонников провозглашенного правительством курса на евроинтеграцию — хотя Кишинев и получил безвизовый въезд в ЕС — снизилось с 2010 года с 70% до 48%. При этом число тех, кто ратует за вступление в ЕАЭС, превысило 54%.

Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Игорь Додон, который тогда возглавлял выступающую за интеграцию в ЕАЭС ПСРМ. По данным опросов, за эту политическую силу на предстоящих в 2018 году парламентских выборах готова проголосовать почти половина определившихся избирателей. Если сторонники Додона получат большинство в парламенте, российско-молдавские отношения выйдут их тупика и будут очень быстро восстановлены.





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Святейший Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй, отметивший на этой неделе своё 85-летие, не смог возглавить церковные торжества по этому поводу из-за ухудшения состояния своего здоровья, и поэтому в Грузии скромно отметили эту дату.

Единственным мероприятием, запланированным в Грузинской Патриархии, стала презентация нового издания Библии. Традиционный всеобщий приём, визит делегаций из зарубежных стран и торжественный ужин пришлось отменить.

В день рождения Его Святейшество поздравили премьер-министр Георгий Квирикашвили, президент Георгий Маргвелашвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

«С большой любовью и уважением хочу преклониться перед бесценной и самоотверженной деятельностью Патриарха, которую он посвятил нашей стране и нации в течение 40 лет. С его благословения и с безустанным трудом со дня интронизации по сей день было обновлено и построено множество церквей и монастырей; а его проповедь — это призыв к милосердию, терпимости, любви близких и родины, стремление к честности и трудолюбию, образованию, что так необходимо нашей стране», — говорится в поздравлении Квирикашвили, распространенном его пресс-службой.

Предчувствуя, что человеческая немощь и болезни могут не дать ему возможности в прежнем режиме управлять церковными делами, Грузинский Патриарх Илия II в ноябре 2017 года назначил митрополита Сенекского и Чхороцкуского Шио (Муджири) Местоблюдителем Патриаршего престола.

Затем Его Святейшество не смог приехать в Москву на празднование 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. А в конце декабря вынужден был отменить и торжества по случаю 40-летия со дня своей интронизации на Патриарший престол.

Русская линия