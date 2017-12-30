27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта на Донбассе обмен пленными: Киеву передали 73 человека, самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам —233 человека.

Первоначально предполагалось, что Украина вернёт 306 человек, а самопровозглашенные республики — 74 человека. Однако участвовать в обмене решили не все — около 20 человек заявили, что не хотят возвращаться в Донецк и Луганск, один человек — в Киев, а ещё несколько десятков, уже отбывшие наказание на Украине и освобождённые из-под стражи, на место обмена не явились.

К этому процессу готовились почти полтора года, он неоднократно оказывался на грани срыва, постоянно возникали разногласия, в том числе по спискам тех, кто подлежит обмену.

Прогресса удалось достичь после того, как Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Даниловом монастыре с главами Донецка и Луганска и лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. По итогам встречи стала известна дата обмена: 27 декабря.

Процедура проходила на нейтральной территории между подконтрольным Киеву посёлком Майорск и донецкой Горловкой. За ней наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

По итогам обмена Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил полную уверенность, что освобождение украинских военнопленных является шагом к перемирию. «Мы считаем, и я надеюсь, — отметил Предстоятель, — что это является первым шагом вообще к прекращению войны на востоке Украины».

Главным условием дальнейшего всецелого освобождения пленников с обеих сторон вооруженного конфликта являются добрая воля и милосердие — подчеркнул Блаженнейший владыка. «Если милосердия не будет, — сказал он, — то мы не добьёмся успеха».

«Мы должны простить друг друга, — добавил архипастырь, — обнять друг друга, и это будет залогом того, что все будут освобождены, все пленные вернутся в свои семьи, и воцарится мир в нашем государстве».

По поводу того, когда может быть следующий и окончательный этап освобождения военнопленных Блаженнейший митрополит сказал: «Мне трудно назвать сроки, но верю, что это будет скоро».

«Первый шаг, очень важный шаг, уже сделан, — пояснил Предстоятель. — А когда первый шаг сделан — уже пробита стена, которая стояла между нами, украинцами, и делила нас на две части. Думаю, что эта стена уже пробита и, дай Бог, чтобы она совсем была уничтожена».





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25 декабря 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Молдавии Игорем Додоном, совершающим рабочий визит в Россию.

Приветствуя молдавского лидера, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что его сердцу очень близок благочестивый молдавский народ, который живёт «с глубокой верой в сердце». Молдова является страной с самым высоким процентом православного населения, напомнил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Знаем также, что Молдова претерпевает не самые простые времена в своём историческом развитии, — продолжил Святейший Владыка. — Что же может сделать в этой ситуации Церковь? Церковь призывает к тому, чтобы все политические процессы осуществлялись мирно, чтобы не допускалось никакое насилие, чтобы люди не страдали».

«Поэтому дай Бог, чтобы политическое развитие Молдовы опиралось на реальное волеизъявление людей, в том числе в выстраивании отношений между Молдовой и Россией, между Молдовой и другими православными странами. Рад сказать об этом Вам как главе государства во время Вашего пребывания в Москве», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

«Ваше Святейшество, большое спасибо за возможность в конце этого года, очень непростого, встретиться с Вами, обменяться мнениями и поделиться некоторыми планами на следующий год, — сказал, в свою очередь, Игорь Додон. — Поверьте, народ Молдовы очень ценит Ваше внимание. Более 98% граждан Республики Молдова — это православные, и по всем опросам Церкви в Молдове доверяют больше, чем кому бы то ни было. Православные люди верят, что с надеждой и с любовью к Богу можно пройти через все трудности».

В ходе дальнейшей беседы состоялось обсуждение широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес. «Говорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира. Это крайне важно именно сегодня, когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации. Подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские ценности. Православная Церковь — наиболее авторитетный институт молдавского общества», — написал Игорь Додон в своём Facebook.

В завершение встречи президент Молдавии пригласил Патриарха Кирилла посетить Кишинёв с Первосвятительским визитом. По словам Игоря Додона, Предстоятель Русской Православной Церкви принял это приглашение и намерен приехать в Кишинёв для участия во Всемирном конгрессе семей, который пройдёт в 2018 году в Молдавии. Помимо этого Его Святейшество посетит Гaгaузию и Приднестровье.





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В свете последних решений Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о создании церковной комиссии для переговоров с украинскими раскольниками по вопросу возможного их возвращения в лоно канонической Украинской Православной Церкви, сочувствующие раскольникам украинские епископы Константинопольского Патриархата не оставляют своих надежд на возможное объединение так называемого «Киевского патриархата» и УАПЦ.

Представители КП и УАПЦ уже неоднократно пытались объединиться, но все эти попытки остались безуспешными, хотя никаких политических и идеологических разногласий между представителями двух этих раскольничьих течений не существует. Более того, их объединение давало бы повод говорить Киеву о том, что на Украине существует своя Украинская поместная церковь, которую исключительно по политическим мотивам не хочет признавать Украинская и Русская Православная Церковь.

Такое объединение серьёзно укрепило бы позиции раскольников на переговорах с канонической УПЦ и давало бы им повод лишний раз апеллировать к Константинопольскому Патриарху Варфоломею о необходимости признания «единой Украинской церкви» со стороны Константинополя.

Это прекрасно понимают сочувствующие раскольникам украинские епископы Константинопольского Патриархата в лице епископа УПЦ в Канаде Илариона (Рудыка) и представителя УПЦ в США епископа Даниила (Зелинского), и поэтому они не оставляют своих неканонических поездок на Украину, даже несмотря на неоднократные протесты священноначалия канонической УПЦ.

Так, за последние недели украинские представители Константинопольского Патриархата провели на Украине ряд встреч с руководителями КП и УАПЦ, сообщает портал «Религия в Украине». 15 декабря епископ Даниил (Зелинский) провёл переговоры с лже-патриархом Филаретом Денисенко, о чём 22 декабря доложил Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

Во время короткого рабочего визита на Фанар архиепископ Даниил обсудил с Патриархом Варфоломеем «важнейшие вопросы церковной жизни, касается Соединенных Штатов Америки, а также Украины», говорится на официальном сайте УПЦ в США.

26 декабря 2017 года официальный сайт украинских раскольников из УАПЦ также сообщил о встрече главы автокефалистов митрополита Макария с главой УПЦ в Канаде епископом Иларионом (Рудыком).

Встреча состоялась в Киеве, в помещении УАПЦ. Владыка Иларион — епископ Эдмонтона и Западной епархии Украинской Православной Церкви в Канаде (Константинопольского Патриархата) обсудил с раскольниками «вопросы объединения украинского Православия и другие важные темы, которые могут быть полезными для Украины», отмечается на сайте УАПЦ.

Однако, о чём смогли договориться украинские представители Константинополя с раскольниками из КП и УАПЦ остаётся неясным.





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Несмотря на постоянные нападки со стороны украинских националистов, клевету в СМИ и нападения на храмы раскольников, каноническая Украинская Православная Церковь продолжает активно развиваться, о чём свидетельствует статистика, приведённая на этой неделе управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским Антонием за 2017 год.

В Украинской Православной Церкви по состоянию на конец года — 12 тысяч 69 приходов, что на 52 религиозные общины больше, чем год назад, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В 53-х епархиях канонической Церкви Украины служит 12 тысяч 283 представителя духовенства. Это на 249 клириков больше, чем в 2016 году.

В 251 монастыре подвизаются 4 тысячи 412 монахов и монахинь (в прошлом году — 4 тысячи 315).

В 17-ти высших духовных учебных заведениях УПЦ на стационаре учится 1 тысяча 333 студента.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что все попытки раскольников и нынешних украинских властей снизить влияние канонической Церкви на Украине при помощи клеветнической кампании в СМИ и обвинений в работе на российские спецслужбы с треском провалились.

При попустительстве украинских властей раскольники и униаты смогли захватить около 40 храмов УПЦ, но представить это как массовый и добровольный переход верующих канонической Церкви в унию или раскол им не удалось. Более того, нападки и агрессивное поведение раскольников только сплотили верующих УПЦ вокруг своего священноначалия.

Видимо, это и полный провал силовой политики захвата храмов и заставили лже-патриарха Филарета Денисенко написать письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви с просьбой начать переговоры по уврачеванию украинского раскола. Силой захватить храмы УПЦ раскольникам не удалось, и теперь они решили пойти на диалог.

Русская линия