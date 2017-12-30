Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе и не Ближнем Востоке…

На Западе встретили Рождество Христово. В Вашингтоне предложили разделить Храмовую гору на три части. Земли христианских церквей в Иерусалиме могут быть конфискованы евреями. Болгарский Патриархат раскалывает мировое Православие

25 декабря по новому стилю в странах Западной Европы, на Ближнем Востоке, а также в США христиане встретили Рождество Христово. Праздник, который в России принято называть «католическим Рождеством», на самом деле отмечается не только католиками и протестантами, но и целым рядом Поместных Православных Церквей, перешедших с юлианского на новоюлианский стиль, согласно которому Пасха отмечается по старому стилю, а все остальные праздники по новому.

Несмотря на то, что только пять из пятнадцати Поместных Православных Церквей (Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская и Польская Православные Церкви, а также Святая Гора Афон) до сих пор живут по старому стилю и строго придерживаются юлианского календаря, по количеству верующих они многократно превосходят те десять Православных Церквей, что живут по новоюлианскому календарю и празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Поэтому в сознании многих рождественские торжества на Западе по-прежнему остаются католическими, ведь число католиков в мире насчитывает более миллиарда человек, в то время как общее количество всех православных около 300 млн, и лишь меньшая часть из них празднует Рождество в конце декабря.

Тем не менее, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно направляет свои поздравительные послания Предстоятелям Поместных Православных Церквей, а также папе Римскому, главе Англиканского содружества, председателю Совета Евангелической Церкви в Германии и другим. Не стал исключением и этот год.





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Белый дом выступил на этой неделе с предложением к палестинскому движению ХАМАС перенести столицу Палестины в пригород Иерусалима — Абу-Дис, и разделить район Храмовой горы на три части — христианскую, иудейскую, и мусульманскую.

«Недавнее решение США в отношении Иерусалима является частью непрерывных попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой «сделки века», — заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

По его словам, план США предусматривает организацию столицы в Абу-Дисе и соединение его мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман к Иерусалиму.

Таким образом, американцы обещают не допустить уничтожения на Храмовой горе мечети Аль-Аксы, которая мешает иудеям восстановить свой храм Соломона, уничтоженный римлянами в I веке по Рождестве Христовом.

Абу-Дис расположен возле восточной части города, где находятся основные святыни, как христиан, так и иудеев и мусульман — расстояние от его центра до Храмовой горы составляет чуть более километра.

Предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части — для мусульман, иудееев и христиан.

Хания добавил, что комплексное предложение США включает налаживание ситуации в секторе Газа путём проведения там политических реформ.

Согласны ли на эту сделку в ХАМАС, остаётся неизвестным, однако, судя по протестам мусульманских стран, они не верят американцам и будут продолжать бороться за Иерусалим.





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В Великобритании крайне обеспокоены намерением еврейских властей принять новый законопроект, который даёт право чиновникам конфисковать церковные земли в Святом Граде, и готовы оказать всю возможную поддержку Предстоятелю Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшему Патриарху Феофилу III в его противостоянии с еврейскими властями по этому вопросу.

Патриарх Феофил III посетил Великобританию в рамках своей поездки по странам мира с целью сплочения церковных сил против последних антицерковных инициатив еврейских властей. Его Блаженство выступает против законопроекта о церковных землях, уже подписанного 40 членами израильского Кнессета, который позволяет правительству Израиля проводить конфискации церковных земель в случае их сдачи в аренду третьей стороне.

Во время своего визита в Великобританию, Патриарх Феофил III встретился с принцем Чарльзом и государственными министрами Алистаром Бартом и Рори Стюартом, бывшим архиепископом Кентерберийским Роуаном Уильямсом и многочисленными парламентариями.

Лидеры церквей Великобритании единодушно поддержали Иерусалимского Патриарха. Так, глава Британской епархии Коптской церкви архиепископ Ангелос заявил: «Право собственности и свобода вероисповедания являются краеугольными камнями любой демократии. Предлагаемый законопроект посягает на оба этих ключевых права. Я поддерживаю Патриарха Иерусалимского и лидеров христианских церквей в Святой Земле в их требованиях к светским властям, которые обязаны неукоснительно соблюдать договор о статус-кво на Святых земле».

В свою очередь, президент Объединения церквей Англии Хью Осгуд отметил: «Предлагаемый законопроект представляет собой неприемлемое посягательство на освященный веками договор и порядок „статус-кво“, определяющий законные права церквей на Святой земле, и его следует признать тем, чем он является, а именно попранием законных прав христианских общин на свою собственность. Мы призываем церковных и политических лидеров Соединенного Королевства и всего мира объединиться и решительно выступить против этого посягательства на права религий, иначе может возникнуть опасный прецедент, позволяющий попирать права всех религий на Святой ЗЕМЛЕ».

Нынешний архиепископ Кентерберийский и глава Церкви Англии Джастин Уэлби также заявил, что «присоединяется к другим лидерам христианских церквей и призываю все стороны соблюдать статус-кво в Святых местах и не допускать никаких посягательств на этот порядок». «Я считаю, что полноправное присутствие христианских церквей в Святой Земле имеет для неё великое значение», — заявил он.

Проблемы распоряжения церковными землями давно уже тревожат Патриарха Феофила III и омрачают его патриаршество. Они начались после того, как помощник его предшественника Патриарха Иринея I (низложенного в мае 2005 года) воспользовался юридической доверенностью и продал часть церковной земли у Яффских Врат группе иудейских поселенцев в 2004 году.

В связи с этим Иерусалимская Православная Церковь с тех пор ведёт судебные тяжбы, пытаясь аннулировать незаконную сделку, поскольку она заложила прецедент для дальнейшего выдавливания христианских церквей из Старого Города, но пока не добилась успеха в судах. В настоящее время рассматривается апелляция Православной Церкви по этому делу, поданная в Верховный суд Израиля.





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Болгарская Православная Церковь не обращает внимания на протесты Сербской и Элладской Православной Церквей, раскритиковавших решение болгарского Синода о восстановлении евхаристического общения с отколовшейся от Сербской Церкви Македонской православной церковью в случае, если она согласится признать Болгарский Патриархат Матерью-Церковью.

Во исполнение решения Синода Болгарской Церкви от 27 ноября созданная Синодом комиссия по диалогу с македонскими раскольниками 21 декабря посетила Скопье, где провела переговоры с представителями самопровозглашённой Македонской церкви, сообщает Седмица.Ru.

В комиссию вошли митрополит Старо-Загорский Киприан (председатель комиссии), митрополит Ловечский Гавриил, митрополит Пловдивский Николай, митрополит Варненский и Велико-Преславский Иоанн, митрополит Неврокопский Серафим, митрополит Врачанский Григорий.

Со стороны МПЦ присутствовали архиепископ Македонии Стефан, администратор епархии Австралии и Новой Зеландии митрополит Преспский и Пелагонский Петр, администратор епархии Сиднея митрополит Дебарский и Кичевский Тимофей и епископ Ираклийский Клемент (секретарь комиссии).

Члены обеих комиссий провели собеседование о положении Православной Церкви в Македонии и её каноническом статусе. «В единогласии, доброй воле и братских отношениях» они выработали программу действий, призванных реализовать на практике решение Синода Болгарской Православной Церкви от 27 ноября этого года, в соответствии с которым Болгарский Патриархат должен быть признан «Церковью-Матерью» со стороны Македонской Православной Церкви.

Таким образом, действия болгарского священноначалия могут привести к разрыву евхаристического общения Болгарской Церкви как с Сербской, так и Элладской Православными Церквами.

Представители этих Поместных Церквей уже обвинили Болгарский Патриархат в нарушении церковных канонов, однако не исключено, что к ним присоединятся и целый ряд других Поместных Церквей. Результатом этого может стать не уврачевание македонского раскола, а раскол мирового Православия.

Русская линия