28 декабря 2017 года в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем 2017 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

По представлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси члены Синода произвели целый ряд кадровых перестановок архиереев за рубежом.

Управляющим Берлинско-Германской епархией был назначен епископ Подольский Тихон, который был освобождён от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями, с временным сохранением за ним титула «Подольский».

Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом «Венский и Будапештский» стал епископ Звенигородский Антоний, с сохранением за ним должности руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон был освобождён от временного управления Гаагско-Нидерландской епархией. Преосвященным Гаагским и Нидерландским был избран архиепископ Сурожский Елисей, которого освободили от управления Сурожской епархией. Преосвященным Сурожским стал епископ Богородский Матфей, освобождённый от управления приходами Московского Патриархата в Италии.

Временное управление приходами Московского Патриархата в Италии было поручено епископу Венскому и Будапештскому Антонию.

По просьбе Святейшего Патриарха Кирилла викарием Московской епархии с титулом «Домодедовский» был назначен епископ Воркутинский и Усинский Иоанн, который оставил управление Воркутинской епархией. На его место правящим архиереем Воркутинской епархии члены Синода избрали клирика Шуйской епархии иеромонаха Марка (Давлетова).

Согласно рапорту председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия, Синод постановил включить протоиерея Христофора Варфоломеева и священника Павла Кушникова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской с последующим утверждением этого решения на будущем Архиерейском Соборе. Помимо этого, в месяцеслов Русской Православной Церкви было решено включить имя грузинской преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) с определением празднования её памяти 10/23 июня, как это установлено в Грузинской Православной Церкви.





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В свете грядущих праздников, президентских выборов и Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2018 году в России, российские власти опасались называть произошедший на этой неделе взрыв в развлекательном комплексе «Гигант Холл» на первом этаже в районе камер хранения магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге терактом и заявляли о возбуждении уголовного дела по факту покушения на жизнь двух и более лиц. При этом всё указывало на то, что это именно террористический акт.

Данный факт вскоре признал президент России Владимир Путин, который не стал наводить тень на плетень и заявил, что исламисты понесут суровое наказание. «Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт», — заявил президент в ходе встречи с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

По словам главы государства, после взрыва он указал директору ФСБ Александром Бортникову, что при задержании подозреваемых нужно действовать в рамках закона. «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул Путин.

В среду вечером в камере хранения в магазине «Перекресток» сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.

Террорист, который оставил взрывное устройство в магазине, попал на записи камер видеонаблюдения. В настоящее время его разыскивает полиция.

Ответственность за теракт взяли на себя исламисты из Сирии.





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Российское культурное ведомство не против возвращения Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в пользование Русской Православной Церкви и считает, что чиновники обязаны исполнять закон и возвращать верующим отобранные у них храмы, но что касается таких величественных соборов, как Исаакий, власти должны заранее обговорить все нюансы его дальнейшего содержания. Об этом в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» заявил на этой неделе Владимир Мединский.

«Важно не кто будет содержателем здания, а, важно, на каких условиях Церковь готова это здание содержать: какой будет договор, будет ли вход туда бесплатным, как во все храмы, или там будут платные экскурсии, кто будет платить за реставрацию, кто будет оплачивать дальнейшее содержание, расширится или уменьшится время работы Исаакиевского собора, станет ли это удобно не только для верующих, но и вообще для всех посетителей. Надо просто деликатно подходить к этому вопросу», — заявил Владимир Мединский.

Глава Минкульта считает, что государство только выиграет о того, что вернёт Русской Православной Церкви тысячи храмов, которые ранее были отобраны у верующих и многие из которых ныне просто заброшены и разрушаются. «Мне кажется, было бы разумно в целом передать это Церкви, если есть приход, если есть служба, если Церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление. Тем более, таких разрушенных храмов по стране у нас тысячи и тысячи», — сказал он.

Таким образом, в дискуссии вокруг Исаакиевского собора сегодня очень много ненужного ажиотажа и политики, хотя на самом деле это вопрос, который во многом носит технический характер, и при желании его можно решить с соблюдением интересов, как Церкви, так и музейного сообщества.





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Вопиющий случай чиновничьего произвола произошёл на этой неделе в Свердловской области, где местные чиновники из Управления Госохраны объектов культурного наследия многие годы не замечали разрушения храма Рождества Христова в селе Липовском, признанного памятником культурного наследия, но пригрозили штрафом тем, кто хоть как-то пытался защитить все эти годы строение от дождя и снега.

Местные верующие во главе со священником Сергеем Слепухиным не смогли спокойно смотреть, как из-за равнодушия чиновников продолжает разрушаться их храм, построенный в 30-е годы XIX века, и своими силами стали защищать его от разрушения.

Пять лет назад в храме фактически не было крыши и пола, стены приходили в полную негодность из-за дождей и снега, а чиновники в местном управлении Госохраны объектов культурного наследия не могли выделить средств даже на консервацию церковного строения.

В результате верующие своими силами смогли собрать 2 млн рублей и при молчаливом согласии чиновников от культуры остановили разрушение храма, отремонтировали крышу, постелили плитку и практически с нуля восстановили иконостас.

«Для того, чтобы сохранить первоначальный облик, архитекторы даже отыскали архивы 1904 года», — заявили на приходе.

Все последние пять лет чиновники закрывали глаза на то, что реконструкция началась без проекта строительных работ, поскольку бюджетных денег на это у них не было. Однако несколько месяцев назад в управлении Госохраны объектов культурного наследия сменился начальник, и в храм с проверкой пришла комиссия.

«Объект без нашего разрешения восстанавливать запрещено. Работы ведутся собственными силами — это грубейшее нарушение», — заявила заместительница начальника управления Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Алевтина Моисеева. Вопрос только, где была эта чиновница ранее, когда храм превращался в руины?

В итоге священнику, сохранившему строение от окончательного разрушения, в управлении Госохраны пригрозили штрафом в 200 тысяч рублей. А чтобы это не вызвало большого возмущения у селян, чиновники пообещали, наконец, выделить деньги на реставрацию и даже восстановить храм за государственный счёт к 2022 году.

Правда, верующие очень сомневаются, что чиновники, которым было наплевать на Рождественскую церковь все последние годы, действительно, выполнят своё обещание.

Русская линия