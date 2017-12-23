Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе и не Ближнем Востоке…

Генассамблея ООН выступила против признания Иерусалима столицей Израиля. В Минобороны РФ заявили о выводе российских войск из Сирии. США объявили своим главным противником Китай. Элладская Православная Церковь обвинила Болгарский Патриархат в нарушении канонов

Главной новостью минувшей недели в международной политике стало принятие Генассамблеей ООН резолюции, осуждающей решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Документ, ставший ответом на решение Соединенных Штатов, поддержали 128 стран, включая Россию, большинство европейских и латиноамериканских государств, а также страны арабского и исламского мира.

Ещё 35 членов ГА при голосовании воздержались, в том числе ряд членов Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния и Чехия), Австралия, Аргентина, Канада и Мексика.

Ещё 20 государств вообще не высказали свою позицию, не нажав ни одну из трех кнопок на пульте для голосования. В их числе оказались Грузия и Украина.

Против документа выступили только девять стран: Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того, США и сам Израиль.

Текст, подготовленный Йеменом и Турцией, практически полностью повторяет проект резолюции, заблокированный Соединенными Штатами в Совете Безопасности ООН, и требует от США отказаться от переноса своего посольства в Иерусалим.

«Любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены», — отмечается в резолюции.

Генассамблея призвала «все государства воздерживаться от открытия дипломатических представительств в священном городе Иерусалиме», а также не признавать «никаких действий или мер, которые идут вразрез с этими резолюциями», принятыми в ООН.

Такая единодушная резолюция мирового сообщества, направленная против США, стала серьёзной пощёчиной американской Администрации, и хотя её характер носит рекомендательный характер, в еврейском вопросе США превращаются в игрока, политику которого на Ближнем Востоке поддерживает только такие микроскопические и полностью зависимые страны, как Гондурас и Маршалловы острова.





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Минобороны России вывело из Сирии основную часть свои подразделений, выполнив приказ президента Владимира Путина об окончании военной операции в этой арабской республике. Об этом на этой деле заявил министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с главой государства.

«Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской Республики выполнен», — доложил Шойгу верховному главнокомандующему РФ. Российские военные покинули территорию Сирии, сообщил министр.

«В Россию вернулись авиационные подразделения, специалисты Международного противоминного центра, военные врачи, сводный медицинский отряд, военнослужащие батальона военной полиции, а также личный состав Сил специальных операций», — отметил глава Минобороны.

По его словам, в районы постоянного базирования вернулись 36 самолетов и 4 вертолёта, также к местам постоянной дислокации вернулись 6 бомбардировщиков Ту-22. 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в Россию морским транспортом.

По словам Шойгу, в настоящее время в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

«В Сирии для содействия политическому урегулированию и налаживанию мирной жизни в полном составе продолжают функционировать российский центр по примирению враждующих сторон, а также три батальона военной полиции, которые осуществляют контроль за зонами деэскалации в соответствии с Вашим решением», — доложил он, обращаясь к Путину.

«Также в соответствии с международными договорами на постоянной основе остаются два наших пункта базирования — авиационная группа на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе», — добавил Шойгу. Он представил главе государства документы о структуре и штате подразделений, размещенных в Тартусе и Хмеймиме, и попросил его утвердить эти документы.

О численности выведенных войск и тех военнослужащих, что ещё остались в Сирии, в Минобороны ничего не говорят, однако, утверждают, что основная группировка военных сил России из республики вышла и благополучно вернулась домой.





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18 декабря 2017 года в США была обнародована новая стратегия национальной безопасности, авторство которой приписывают едва ли не лично президенту Дональду Трампу. Главный посыл этого 67-страничного документа состоит в том, что США больше не будут навязывать демократию другим странам мира, но в то же время не дадут разрушить установленный США миропорядок, чего хочет в первую очередь Китай, а также Россия.

В отличие от стратегии безопасности времен Обамы, в нынешней не упоминаются климатические изменения в качестве угрозы, а также нет речи о поиске возможности создания мира без ядерного оружия. Напротив, говорится об увеличении численности вооруженных сил. Более того, документ требует укрепления ПРО, а также развертывания более современного ядерного оружия.

«Сила США должна оставаться неизменной и самодостаточной, США должны инициировать соревновательную дипломатию, сфокусированную на защите американских интересов. Мы не намерены распространять наши ценности на других», — говорится в документе.

Те, с кем США намерены бороться с помощью «соревновательной» дипломатии, в стратегии названы «ревизионистскими» и это Китай и Россия. «Китай и Россия хотят сформировать мир, противоположный ценностям и интересам США», — говорится в документе. В частности, «Россия стремится восстановить свой статус великой державы и установить сферы влияния вблизи своих границ».

Эти две страны описываются как силы, которые нарушают существующий мировой порядок. Россия это делает в соседних странах (упомянуты Грузия и Украина), Китай — в Южно-Китайском море, претендуя на ряд островов в этой акватории.

Характерно, что «ревизионистские страны» в стратегии чётко отделены от «стран-изгоев» — Северной Кореи и Ирана. В их отношении предполагается действовать жестко. Согласно стратегии, нужно «донести до сознания противников, что мы сможем победить и победим их, а не только покараем в случае, если они нападут на США».

«Есть три группы бросающих нам вызов: Китай и Россия с их ревизионистскими устремлениями, государства-изгои Иран и Северная Корея и организации транснационального характера, в частности, джихадистские террористические группы. Все они активно действуют против США, наших союзников и партнёров. Хотя они отличаются по своей природе, все они бросают нам вызов в политической, экономической и военной сфере, активно используя информационные технологии в целях смещения региональных балансов сил власти в свою пользу. Это принципиальный конфликт между репрессивными политическими режимами и свободным обществом», — сказано в опубликованной на сайте Белого дома стратегии.

Всё это «требует от США пересмотра политики последних двух десятилетий — политики, основанной на допущении о том, что контакты с противниками и их включение в международные структуры и мировую торговлю превратят их в неопасных игроков и партнеров, которым можно доверять».

Тем не менее, нельзя не заметить, что главным и наиболее грозным противником США в стратегии назван именно Китай, экономика которого активно развивается. Не случайно, в Пекине весьма жёстко прокомментировали публикацию новой американской стратегии, заявив, что политика США приведёт Вашингтон к изоляции. В Москве были более сдержанны, хотя тоже назвали новую американскую стратегию документом, свидетельствующим об имперских амбициях Вашингтона.





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Священный Синод Элладской Православной Церкви выступил на этой неделе с жёсткой критикой решения Болгарского Патриархата «стать „Матерью Церковью“ для раскольнической Церкви Скопье».

«Священный Синод выражает беспокойство в связи с фактом вмешательства Болгарской Церкви в юрисдикцию другой Поместной Церкви, то есть Сербской Православной Церкви. Это решение противоречит Священным Канонам и Церковному Преданию. Кроме того, проигнорировано каноническое право и главенствующая роль Вселенского Патриархата. Этот шаг может положить начало неприятным последствиям», — говорится в постановлении Синода.

В своём нынешнем виде Македонская церковь существует с 1967 года, когда была учреждена решением III Церковно-народного собора, прошедшего в городе Охрид. Однако ни Сербская Православная Церковь (в которой на правах автономии с 1958 года Македонская православная церковь находилась), ни остальные Поместные Православные Церкви нового статуса Церкви не признали.

В 2005 году Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к Македонской православной церкви.

27 ноября 2017 г. Священный Синод Болгарской Православной Церкви принял определение следующего содержания, опубликованное на официальном сайте Болгарской Патриархии:

«§ 1. Св. Синод Болгарской православной церкви — Болгарская патриархия на своем заседании 27.11.2017 г. — в полном составе рассмотрел письмо вх. № 676/14.11.2017 г. Македонского архиепископа Стефана, Председателя Св. Синода МПЦ.

Болгарская Православная Церковь — Болгарская патриархия никогда не была безразлична к страданиям Македонской православной церкви, в связи с чем после проведенного рассмотрения,

Св. Синод единодушно ПОСТАНОВИЛ:

При условии, что МПЦ признает БПЦ-БП своей Матерью-Церковью, БПЦ-БП, сознавая свой священный долг, обязуется оказать полное содействие, ходатайство и заступничество перед Поместными православными церквями, предприняв все, что необходимо для установления канонического статуса МПЦ.

§ 2. В связи с предыдущим решением,

Св. Синод ПОСТАНОВИЛ:

Учредить Синодальную архиерейскую комиссию для переговоров с МПЦ и другими Поместными православными церквями для установления канонического статуса МПЦ".

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