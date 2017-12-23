В 2017 году в Москве открылось ещё 24 православных храма. Санкт-Петербургу вернут Рождественские улицы. В ПСТГУ открылся музей памяти новомучеников. Кобзон пошёл по стопам Райкина

21 декабря 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу ежегодного Епархиального собрания города Москвы, в ходе которого огласил статистические данные о церковной жизни Московской городской епархии за 2017 год.

По данным на 1 декабря количество храмов и часовен Патриаршей епархии увеличилось в 2017 году на 24 и составило 1 154. Из них:

Кремлевских соборов — 6, кафедральных соборов — 2, приходских храмов — 295, крестильных храмов — 31, надвратных храмов — 5, часовен приходских — 67, храмов Патриарших подворий — 105, часовен Патриарших подворий — 2, храмов при представительствах Православных Церквей — 13, часовен при представительствах Православных Церквей — 2, временных храмов (в том числе по «программе-200») — 114, временных часовен — 7, монастырских храмов в монастырях, расположенных в границах города Москвы — 54, монастырских часовен —11, храмов монастырских подворий — 13, часовен монастырских подворий — 1, храмов при синодальных учреждениях — 18, часовен при синодальных учреждениях — 4, храмов при светских учреждениях — 197, часовен при светских учреждениях — 27, храмов в стадии строительства (в том числе по «программе-200») — 162, часовен в стадии строительства — 2.

Ещё 16 храмов не переданы полностью Церкви, но при 6 из них созданы общины и ведутся регулярные богослужения.

В 2017 году в Москве Его Святейшеством будут совершены в общей сложности 14 освящений храмов чином великого освящения (включая одно предстоящее освящение). Патриархом совершено также 3 великих и 3 малых освящений храмов за пределами Москвы.

Число храмов, в которых не реже одного раза в неделю совершается богослужение, увеличилось на 14 и достигло 507.

Московское духовенство (за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане) состоит из 1711 клириков (на 23 человека больше, чем в прошлом году) — 26 архиереев, 1289 священников и 396 диаконов. В общей сложности за 2017 год Патриархом будут рукоположены 35 пресвитеров (включая одну предстоящую хиротонию) и один диакон. В Патриаршую епархию входят 33 обители — 15 мужских с 1 029 насельниками и 18 женских с 970 насельницами.

C прошлого епархиального собрания преставились ко Господу 27 клириков города Москвы, насельников и насельниц ставропигиальных монастырей, сообщил правящий архиерей Первопрестольного града.

Участники Епархиального собрания пропели почившим «Вечную память».





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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил на этой неделе о своей поддержке инициативы Топонимической комиссии города на Неве о переименовании Советских улиц в Рождественские. Таким образом, он дал понять, что тот мораторий, который он наложил на переименования в самом начале своего вступления в должность, действовать перестал.

«Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга. К примеру, Советские улицы носили название Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан. А вот самые первые, изначальные названия этих улиц не прижились. Их сейчас помнят только краеведы, зачем же к ним возвращаться?», — заявил градоначальник.

При этом Полтавченко подчеркнул, что «речь не идёт о стирании карты памяти о советской эпохе, как это делают сейчас наши соседи, снося памятники всем подряд».

«В Петербурге и пригородах сейчас порядка 40 улиц, переулков, проспектов с топонимом „советский“. Плюс Советский канал и Советский мост. У нас ещё очень много останется улиц Ленина, Коммунистических и т. д.», — постарался успокоить современных сторонников большевиков Георгий Полтавченко.

Не станут пока возвращать городу на Неве и Знаменскую площадь, которая продолжит называться площадью Восстания. «По площади Восстания, я считаю, Топонимическая комиссия правильно не стала принимать решение о переименовании. Место ассоциируется с революцией, это историческое событие мирового уровня. Плюс там есть архитектурный памятник советских времен — станция метро „Площадь Восстания“», — заявил губернатор.

Что касается мнимых затрат на переименование, то Полтавченко назвал такие затраты мифом. «По российским законам вносить изменения в документы граждан необязательно, если только люди сами этого не захотят. Кстати, сделать это можно через МФЦ. Основные расходы — установка номерных знаков на дома и дорожных указателей. А они и так периодически обновляются в плановом порядке. Внесение топонимических изменений в электронные ресурсы финансовых затрат вообще не требует», — отметил градоначальник.

В завершение он добавил, что помимо Советских улиц в Санкт-Петербурге переименуют Свердловскую набережную, к которой «Свердлов никакого отношения не имел». «Сейчас оформляются документы о переименовании её в Полюстровскую. Кстати, попросил об этом человек, который сам там живёт. Это название подходит для места, откуда начинали брать минеральную воду „Полюстрово“. Решение правительством города ещё не принято, но документы готовятся, я готов это поддержать. Думаю, документ подпишем в ближайшем будущем», — заявил губернатор.





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20 декабря 2017 года, в «день чекиста», отмечаемый до сих пор представителями ФСБ, как свой главный праздник, в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета — историческом Московском епархиальном доме, состоялось торжественное открытие экспозиции «Музея памяти новомучеников и исповедников Российских». Экспозиция посвящена страницам истории Русской Православной Церкви первой половины ХХ века, духовной жизни в условиях гонений и подвигу новомучеников.

Экспозиция насчитывает около 100 предметов и включает личные вещи, связанные с деятельностью духовенства в период гонений, иконы, литургические предметы, а также архивные и фотодокументы, отражающие как богоборческую политику власти, так и реакцию Церкви на неё.

Выступая с приветственным словом, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьёв отметил, что выставка открывается в день 100-летия создания ВЧК, которая и осуществила совершенно небывалый по масштабам геноцид православного народа. «Здесь представлены фотографии великих святителей Русской Церкви, которые так или иначе пострадали за веру. Большая часть из них была расстреляна советской властью. Это были великие святые, мыслители и великие подвижники нашей Церкви, нашего народа», — подчеркнул отец Владимир.

«В центре экспозиции организовано небольшое выставочное пространство, где находится икона Патриарха Тихона, его портреты и его малый омофор, чудом, можно сказать, к нам сюда пришедший. Рядом, на стендах экспозиции, размещены фотографии самых главных церковных деятелей Поместного Собора 1917−1918 гг. и первых десятилетий советской власти. Здесь можно увидеть снимки митрополитов Антония (Храповицкого) и Арсения (Стадницкого), которые были кандидатами на патриаршество вместе со святителем Тихоном. Есть стенды, посвященные митрополитам Кириллу (Смирнову) и Владимиру (Богоявленскому), — пояснил отец ректор. — Митрополит Киевский и Галицкий Владимир построил это здание и был почетным председателем Поместного Собора. 25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира в Киево-Печерской лавре и после издевательств над ним вывели его за стены Лавры и расстреляли. Мученическая кончина святителя Владимира явилась началом длительного периода гонений на Русскую Православную Церковь».

Нам бы очень хотелось, отметил протоиерей Владимир Воробьёв, чтобы память о новомучениках всегда присутствовала в нашей жизни и чтобы мы всегда учились у них вере и любви.

Присутствовавшая на торжественной церемонии член Совета Федерации РФ Елена Мизулина подчеркнула, что ранее в нашем обществе никогда не обсуждалась судьба репрессированной части православного духовенства. «Может быть, потому, что эта беда ещё не осознавалась обществом. Ведь священники об этом никому не говорили, в учебниках об этом не писали. Практически первыми, кто приступил к сбору этой информации, созданию архивов, их систематизированию, стали сотрудники Свято-Тихоновского университета и его ректор протоиерей Владимир», — отметила сенатор.

Смысловыми элементами экспозиции стали разделы, посвященные эпохе самых масштабных и кровавых репрессий: революции и гражданской войне, коллективизации и предвоенному периоду, когда гонения нарастали и достигли апогея в 1937 году.

Как напомнил заместитель заведующего Отделом новейшей истории РПЦ ПСТГУ иерей Александр Мазырин, 15 августа 1917 года в Москве начал работу Поместный Собор Православной Российской Церкви. «Лучшие представители Церкви собрались, чтобы решить многочисленные проблемы, накопившиеся в течение 200-летнего Синодального периода. Вопрос о восстановлении патриаршества вызвал особенно бурное обсуждение. Но, получив 25 октября 1917 года известие о большевистском перевороте, о „расстреле“ Московского Кремля, члены Собора пришли к решению о необходимости избрания Патриарха, — отметил отец Александр. — Сохранилась фотография участников Поместного Собора, сделанная на одном из таких заседаний, проходивших, в том числе в Епархиальном доме, ныне Главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Большинство членов Поместного Собора, более 500 человек, подверглись гонениям, многие были убиты, 50 членов этого Собора причислены Церковью к лику святых».

Профессор кафедры церковной истории иерей Александр Мазырин подчеркнул, что трудно представить себе другого предстоятеля Церкви, кто пользовался бы такой глубокой, всенародной любовью, как Патриарх Тихон, ставший главой Русской Церкви в самый драматичный период ее истории. В Музее представлен уникальный экспонат — малый омофор Святейшего Патриарха Тихона, в котором он совершал богослужения, а также его подлинное воззвание с призывом о помощи голодающим", — добавил отец Александр.

После покушения на Ленина 30 августа 1918 года в стране был объявлен «красный террор». С особой яростью большевики уничтожали представителей Церкви: их ссылали в тюрьмы, расстреливали, вешали, топили, душили, распинали. Преступления оставались безнаказанными. Сохранилась редкая фотография тех лет: убиенные монахи Мгабрского монастыря вместе со своим игуменом.

По словам заведующего архивом отдела Новейшей истории РПЦ ПСТГУ диакона Сергия Николаева, в составе экспозиции есть предметы, которые использовались для богослужения в тюрьмах. «В их числе — молитвослов в миниатюрной обложке; антиминс, на котором служили в лагере Божественную литургию; дарохранительница; потир самодельный свинцовый; потир деревянный; звездица, сделанная из консервной банки; брачные венцы, изготовленные из обыкновенной проволоки, и другие реликвии, — пояснил он. — Уникальным экспонатом представляется женская безрукавка, где под подкладкой вшита ткань, сплошь исписанная чернильным карандашом словами молитв».

Экспонаты и фотоматериалы предоставили Государственный архив РФ, Государственный архив новейшей истории, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный музей истории ГУЛАГа, международное общество «Мемориал», родственники и частные хранители.

Фонд Музея, созданного на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и предоставленного Фондом президентских грантов, будет пополняться новыми экспонатами. Экспозиция «Музея памяти новомучеников и исповедников Российских» открыта для всех желающих на постоянной основе по адресу: Лихов переулок, д. 6, стр. 1 (Главное здание ПСТГУ).





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При всём негативном отношении православных верующих к министру культуры Владимиру Мединскому, настаивавшем на показе кощунственного фильма «Матильда», следует признать, что с его приходом в министерство культурная политика России во многом приобрела более осмысленный характер и многие проекты православной общественности получили поддержку и понимание в культурном ведомстве.

Оно и не удивительно, ведь до того, как Мединский стал министром, он был одним из инициаторов создания фонда «Возвращение», выступал за вынос трупа Ленина из мавзолея и возвращение российским улицам и площадям их исторических названий. И хотя после вступления в должность он отказался от публичного лоббирования этих идей, в деятельности министерства всегда чувствовалось, что министр внутренне поддерживает такие инициативы.

Не случайно, до печальной истории с «Матильдой» против Мединского активно выступали представители так называемого «журфака». Против министра тогда активно использовалась история с обвинениями его зама в коррупции. Самого Мединского при этом обвиняли в плагиате при написании докторской диссертации, на фоне чего звучали призывы к его отставке.

Отдельной темой в борьбе против Мединского стала история с обвинениями Минкульта в цензуре, которую впервые публично поднял Константин Райкин. О том, что на самом деле за этими обвинениями стояло банальное требование выделения дополнительного государственного финансирования для театра Райкина, стало понятно после разъяснений самого Мединского. Деньги Райкину, похоже, выделили, и он тут же замолчал.

Впрочем, скандалы в связи с урезанием культурного бюджета в России лишь набирают обороты. Ведь ни один деятель культуры не хочет сворачивать свои проекты, а министерству культуры в условиях кризиса всё сложнее угождать их аппетитам.

На этой неделе стало известно, что в ходе расширенного заседания Комитета Государственной думы по культуре вновь вспыхнули страсти: Иосиф Кобзон обвинил Министерство культуры в некомпетентности и вышел из состава коллегии и экспертного совета ведомства.

Иосиф Давыдович был недоволен не положением дел в сфере культуры, какой-то неправильной культурной политикой или принимаемыми решениями, а тем, что не все его просьбы выполняются. Причём одной из первых таких просьб стало строительство в Москве буддийского дацана и реставрация целого ряда объектов в округе депутата в Забайкальском крае.

Помимо этого, Кобзон требовал давать звание народных артистов тем претендентам, которых он представляет, а также настаивал на выделении финансирования и здания в Москве под фонд Кобзона и так далее. В общем, вполне обычная и рядовая история, если бы не резкий демарш певца на публику и начавшаяся истерия в СМИ. Зачем же ещё встречаться с министром, как не с просьбой о поддержке и помощи в финансировании своих проектов?

Однако, и главу Минкульта вполне можно понять. Какой бы Кобзон не был заслуженным в российском шоу-бизнесе, таких как он, просителей у ведомства множество, а бюджет один. Норштейн, Манский, Райкин, Кобзон и многие другие — всем этим людям нужны деньги от государства на себя и на свои проекты, но, какими бы большими эти люди ни были, нельзя каждого озолотить. Не удивительно, что в итоге Мединский ответил Кобзону достаточно жёстко, и тот в знак протеста вышел из состава коллегии и экспертного совета ведомства.

Впрочем, средств в культурный бюджет России от этого явно не прибавится, а это значит, что рано или поздно российским деятелям культуры придётся смириться и признать, что в условиях кризиса жить по прежним нормам нельзя. В конце концов, за присоединение Крыма должны платить не только простые граждане России.

Русская линия