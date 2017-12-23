Св. Синод УПЦ заявил о готовности начать переговоры с раскольниками. Российские военные покинули СЦКК. Стокгольмский арбитраж рассудил «Газпром» и «Нафтогаз». Канада и США разрешили частным компаниям поставлять оружие на Украину

Главным событием на постсоветском пространстве на этой неделе стало последнее в 2017 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, на котором был принят целый ряд важных решений.

Несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию на Украине, Синод заявил о готовности к ведению переговоров с теми, кто находится вне единства с Украинской Православной Церковью для преодоления раскола в украинском Православии и восстановления церковного общения.

В связи с этим члены Синода также заслушали сообщение управделами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония о встрече со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем I и поблагодарили Его Святейшество «за конструктивное общение, а также за поддержку Украинской Православной Церкви».

Такая встреча состоялась 17 декабря на Фанаре. В ходе диалога собеседники согласились, что любые расколы в Церкви должны решаться на основе церковных канонов, а не политической целесообразности. Церковный раскол следует лечить и преодолевать, а не узаконивать. Другим путём невозможно достичь реального, а не поверхностного единства Церкви.

Синод подтвердил готовность Украинской Православной Церкви к «преодолению церковного раскола на Украине на канонических началах» и выразил «удовлетворение совместной и консолидированной позицией Константинопольского Патриархата и всех Поместных Православных Церквей в вопросах решения проблем церковных расколов».

Члены Синода отметили «необходимость дальнейших контактов Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом для укрепления православного единства».

Помимо этого Синод одобрил миротворческие инициативы Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, направленные на освобождение военных из плена.

Синод постановил «выразить благодарность Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за внимание к просьбам, которые поступают в его адрес, от родных и близких украинских военнопленных, а также за действенные усилия по их освобождению из плена» и «призвать епископат, духовенство, монашество и верующих УПЦ усилить молитвы о быстрейшем освобождении всех военных из плена и возвращении их в родные дома».





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Тревожной новостью, пришедшей на этой неделе из Донбасса, стало решение российских военных прекратить свою работу в Совместном центре контроля и прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон.

19 декабря 2017 года из-за напряженной морально-психологической обстановки и неуважительного отношения украинских военнослужащих российские военные вынуждены были покинуть Совместный центр, что привело к резкому обострению ситуации в зоне конфликта.

«В нарушение договоренностей президентов РФ и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развёрнутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», — отметили в связи с этим в Минобороны РФ.

Более того, с 1 января 2018 года Украина планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым те должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям. Эта норма не соответствует положениям соглашения между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих, заявили в Москве.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной», — заявило российское военное командование.

Всё это не может предвещать Донбассу ничего хорошего. Работа российских военных в СЦКК была непростой с самого начала, однако после выхода российских офицеров ситуация накалилась до предела, что свидетельствует о том, что в ближайшее время на востоке Украины могут вновь вспыхнуть масштабные военные действия.

В связи с этим выходом российских военных из СЦКК уже серьёзно обеспокоились в Германии и Франции, представители которых активизировали свои контакты с Москвой и Киевом, чтобы восстановить работу Совместного центра и вернуть российских офицеров на Донбасс.





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На этой неделе стали известны итоги четырёхлетней судебной тяжбы российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Причём судя по высказываниям представителей обеих сторон, в Киеве и Москве согласились на компромиссное решение в этом газовом споре и теперь считают, что победили в судебном процессе.

На Украине, в частности, очень довольны тем, что «Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам». «Нафтогаз» оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа", — говорится в сообщении компании.

По информации Украины, арбитраж снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципа «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.; снизил объём газа, который «Нафтогаза» обязан покупать у «Газпрома» с 52 до 5 млрд куб. м в год, а также полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Со своей стороны в «Газпроме» заявили, что также довольны итогами разбирательства. «Несмотря на звучавшие ранее заявления „Нафтогаза Украины“, арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований „Газпрома“ об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству», — заявили в компании.

В частности, арбитраж:

— отказал «Нафтогазу Украины» в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 г. по апрель 2014 г. и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по 26.04.2014 в сумме около $ 14 млрд,

— отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство,

— установил обязательность применения положений «бери-или-плати» до окончания срока действия контракта.

Таким образом, основываясь на выводах отдельного решения от 31 мая, арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК «Нафтогаз Украины»:

— уплатить в пользу «Газпрома» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $ 2 млрд 18 млн 920 тыс. 854,91, а также проценты с 22.12.2017 по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки,

— ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

Таким образом судебное разбирательство подошло к концу и теперь Украина должна будет возобновить покупку российского газа непосредственно у России, а не через реверс (правда, в уже более меньшем объёме), а также, как можно быстрее, выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов. В противном случае эта сумма будет увеличиваться на 605 тысяч долларов ежедневно.





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США вслед за Канадой одобрили на этой неделе коммерческие лицензии на поставки стрелкового вооружения Украине. При этом в Госдепе отметили, что Вашингтон не снабжает оружием Киев напрямую.

«У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи», — сказал представитель Госдепартамента, добавив, что Вашингтон оставляет за собой право на прямые поставки вооружений.

Ранее Канада также одобрила поставку летального оружия Киеву через частные компании. Украинский президент Петр Порошенко уже поблагодарил Вашингтон и Оттаву «за мощный и своевременный сигнал поддержки».

Причиной такого решения зарубежных союзников Украины, скорее всего, стал дефицит боеприпасов к снайперским винтовкам и к целому ряду другого стрелкового вооружения, который возник у ВСУ в ходе военных действий на Донбассе.

В последнее время ситуация на востоке Украины приобретает крайне напряжённый характер и многие уже говорят о том, что до возобновления полномасштабных военных действий здесь остались считаные недели. А в этом случае, украинской армии понадобится очень много боеприпасов.

В связи с этим в Москве заявили, что поставки летального оружия на Украину могут развязать руки горячим головам в Киеве, и они вновь начнут кровопролитие на Донбассе.

Впрочем, любые призывы по этому поводу со стороны российских властей бесполезны. Если даже украинская армия испытывает сегодня сложности с боеприпасами, то все понимают, что такие сложности давно должны были бы испытывать и Донецк с Луганском. Однако, этого не происходит, и все понимают почему.

Призывать другие страны не поставлять оружие в зону конфликта, конечно, можно, но странно ожидать, что они прислушаются, если ты сам поставляешь туда вооружение. И этот факт надо честно признать.

Русская линия