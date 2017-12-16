Главной новостью внутриполитической жизни России на этой неделе стала большая пресс-конференция президента Владимира Путин, в ходе которой он коснулся такой животрепещущей темы, как запрет абортов.

К сожалению, когда Путину задали вопрос об абортах, он сбился на откровенные советские штампы и стал озвучивать крайне сомнительные и ложные утверждения.

«В современном мире в подавляющем большинстве стран эти решения всё-таки оставляются за женщиной. Почему? Потому что есть большие опасения, что в случае тотального запрещения у нас махровым цветом будут расти криминальные аборты», — заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что практика многих стран показывает, что при запрете абортов женщины уезжают за границу, «расцветают пышным цветом подпольные аборты, наносится колоссальный ущерб женскому здоровью и возможности иметь детей в будущем, резко повышается смертность».

«Здесь надо быть очень аккуратным, взвешенным, исходить из общего настроения в обществе, морально-этических норм, которые в обществе сложились. Ничего нельзя ломать через колено», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, глава государства пообещал поддержать такие движения, как центр «За жизнь» в их помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И для противоабортного движения России — это первое значимое достижение.

Что же касается других тем пресс-конференции президента, то в принципе ничего нового Владимир Путин не сказал. За последние годы позиция президента не изменилась ни по Украине, ни взаимодействию с США, но по внутренней политике.





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С важным заявлением на этой неделе выступило Уральское отделение Всемирного Русской Народного Собора. Члены отделения, собравшись на очередное заседание, рассмотрели вопрос о возможном переименовании Свердловской области.

По мнению членов отделения, в настоящее время данную инициативу целенаправленно пытаются дискредитировать и перевести обсуждение в другую плоскость. Сначала появляется информация о том, что в регионе якобы будет проведён по этому вопросу референдум, а потом указывается, что это будет стоить региональному бюджету огромных трат. Таким образом, делается вывод, что переименовывать регион не нужно.

На самом деле суть вопроса состоит не в этом, а в том, что Урал не может носить имя организатора красного террора Свердлова. Кроме того, для переименования Свердловской области нет никакой необходимости проводить референдум, этот вопрос может быть решён законодательным собранием области после широкой общественной дискуссии.

«Появление информации о проведении референдума о переименовании области и связанных с этим тратах бюджетных средств и расходах для населения является ничем иным, как отвлечением внимания людей от главной темы обсуждения. Возможно, это делается умышленно. Уральское отделение ВРНС выражает единодушие с большинством жителей области и выступает против референдума и бессмысленных трат на его проведение», — говорится в заявлении Отделения.

«Вопрос переименования может быть решён иначе — через внесение предложения о переименовании региона в Законодательное собрание области. Уральское отделение ВРНС готово сформулировать такое предложение и внести его в высший орган региональной представительной власти в соответствии с законом и действующими процедурами», — говорится в документе.

«На гербе нашей области начертано „Опорный край Державы“. Все граждане России знают, о каком крае идёт речь в бессмертной строке Александра Твардовского. Урал ковал Великую победу. И мы часто и всегда с гордостью называем себя уральцами. По сути для каждого из нас уже не требуется никаких переименований. Осталось малое — привести карты, схемы и указатели в соответствие с нашим ощущением малой Родины. Автор „красного террора“ Свердлов, имя которого наш регион носит сегодня, разделил людей. Урал объединит», — заявили в Уральском отделении ВРНС.





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Центр развития социальных технологий, ранее создавший ресурсы по поддержке усыновления на федеральном и московском уровне, сообщил на этой неделе, что в последние дни в Интернете начал работу новый федеральный портал, направленный на сей раз на поддержку уже состоявшихся приёмных родителей «Усыновили.ру».

«12 лет назад мы запустили сайт „Усыновите.ру“, где разместили информацию о детях-сиротах, которых на тот момент было несколько сотен тысяч, — отметил руководитель центра Армен Попов. — Сегодня в базе данных осталось чуть более 50 тысяч детей, и теперь наша задача — поддержать приёмные семьи».

«Сайт „Усыновили.ру“ создан для приёмных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей — для всех, кто принял в свою семью и своё сердце детей, нуждающихся в родительской любви и заботе», — сообщают разработчики интернет-ресурса.

«Труд приёмного родителя это призвание и служение — 24 часа в сутки, семь дней в неделю, без отпуска и больничного, требующий больших усилий, знаний и навыков во многих областях. Именно поэтому мы создали этот портал для Вас и в помощь Вам», — говорится на портале.

На новом сайте представлены контактные данные всех органов опеки и попечительства, служб сопровождения приёмных семей и организаций приёмных родителей в регионах, статьи и рекомендации экспертов по решению типичных проблем приёмных семей, тематическая литература.

Планируется организовать работу форума, в том числе — для обсуждения проблем на уровне регионов и муниципалитетов, и формирования местных сообществ приёмных семей.





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На минувшей неделе стало известно, что Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет занял лидирующую позицию в Рейтинге востребованности вузов в РФ — 2017 среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов. Такие результаты были опубликованы 12 декабря в рамках проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

Национальный рейтинг вузов РФ показывает их востребованность российской экономикой. В 2017 году в рамки исследования вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта (методика).

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них — 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 48 медицинских вузов и 69 гуманитарных (педагогических и филологических) вузов.

Рейтинг гуманитарных вузов России в 2017 годуСреди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет расположился на первом месте. Второе место досталось Московскому городскому педагогическому университету. Тройку лидеров замкнул Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена из Санкт-Петербурга.

Показателем, принесшим победу ПСТГУ, стала наиболее значительная в сравнении с другими участниками рейтинга доля в его бюджете средств, которые обеспечила образовательная деятельность и научные разработки. По двум другим критериям — доле выпускников, получивших направление на работу и индексу цитирования трудов сотрудников — Свято-Тихоновский университет пока существенно уступает своим конкурентам.

В 2016 году ПСТГУ занимал в указанном рейтинге лишь третье место.

Русская линия