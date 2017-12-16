Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе и не Ближнем Востоке…

Российские войска покидают Сирию. Палестина отказалась от США как посредника в переговорах с Израилем. В Сербской Церкви с недоумением восприняли решение Болгарского Патриархата по Македонии. Взрыв в Австрии сыграл на руку «Турецкому» и «Северному потоку-2»

Главной новостью для России во внешней политике на этой неделе стало сворачивание российского участия в сирийской войне и начало вывода войск из Сирии, приказ о чём отдал Владимир Путин, посетив сирийскую авиабазу российских ВКС Хмеймим.

На авиабазе главу Российского государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, поблагодарил российских военнослужащих, которые принимали участие в операции в Сирии, и приказал министру обороны и начальнику Генштаба приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждёт вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — заявил глава государства.

При этом Путин заявил, что по исламистам в Сирии будет нанесён беспрецедентный удар, если они вновь поднимут голову. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём по ним такие удары, которых они пока и не видели», — пообещал президент РФ.

Таким образом, российская армия, наконец-то, покидает этот неспокойный регион, который запросто мог превратиться для нашей страны во второй Афганистан. Как известно, войска СССР «поддерживали порядок» на афганской земле целых 10 лет, но в итоге всё равно не смогли сломить исламистов, которые буквально через два года свергли поддерживаемое Москвой правительство.

Нынешнее присутствие российских военных в Сирии продолжается уже около двух лет. И вывод российских войск из этой мусульманской страны не может не радовать.





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Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является «величайшим преступлением» и «подарком сионистскому движению», что заставляет палестинские власти отказаться от каких-либо контактов с американскими политиками. Об этом на текущей неделе заявил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

«Мы никогда не позволим в будущем Вашингтону принимать участие в урегулировании конфликта. Мы рассчитываем, что страны-члены ОИС поддержат нас в этом решении», — сказал Аббас.

Он подчеркнул, что решение американской администрации является вопиющим нарушением международного права. Палестинский лидер отметил, что Соединенные Штаты распоряжаются Иерусалимом так, как если бы этот город принадлежал им.

«Это переходит все границы. Иерусалим является и всегда будет столицей Палестины», — подчеркнул Аббас, добавив, что без признания этого факта «не будет мира и стабильности» в регионе.

В ответ на решение США признать Иерусалим столицей Израиля, Организация исламского сотрудничества, на очередной саммит которой в Анкару прибыли 16 глав исламских государств, призвала признать Святой град оккупированной евреями столицей Палестины.

Что это изменит в реальном положении дел на Святой земле, сказать сложно. Ни у евреев, ни у арабов пока нет достаточных сил, чтобы решить конфликт о принадлежности Иерусалима в свою пользу. А потому им остаётся только делать громкие заявления.

Что же касается США, то при всей жёсткости заявлений Дональда Трампа, стоит признать, что его решение о признании Иерусалима столицей Израиля — является, скорее, попыткой уйти от давления со стороны оппонентов в США, чем реальным шагом для разрешения арабо-израильского конфликта.





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В Сербской Православной Церкви на минувшей неделе выразили недоумение в связи с решением Болгарской Православной Церкви представлять самопровозглашённую Македонскую православную церковь перед другими Поместными Церквями, дабы решить вопрос её канонического статуса.

Внимательно изучив хронологию событий в отношениях между БПЦ и МПЦ и решение Синода Болгарского Патриархата, Синод Сербской Церкви выразил беспокойство в связи с принятым решением.

В сербском Синоде подчеркнули, что «были удивлены решением Болгарского Патриархата и надеются, что Синод в Софии будет придерживаться канонического порядка в связи с тем, что Охридская архиепископ во главе с архиепископом Иоанном (Вранишковским) является законной канонической Церковью в Македонии, и это признал даже Европейский суд по правам человека».

В Сербской Церкви напомнили, что Охридская архиепископия имеет утверждённую Сербским Патриархатом автономию, акт о чём был подписан Сербским Патриархом Павлом и всей полнотой Сербской Церкви, что нашло подтверждение также в решении Вселенского Патриархата.

Согласно Нишскому договору от 2002 года между Сербской Православной Церковью и канонически непризнанной МПЦ, македонские епископы согласились вернуться к каноническому единству с Сербским Патриархатом, но вернувшись в Македонию, по непонятным причинам отказались от своих подписей под этим документом.

Объясняя обращение Македонской церкви к Болгарскому Синоду, историк Александр Ракович из Института современной истории Сербии заявил газете «Политика», что в этом вопросе чувствуется влияние политики. «Формирование правительства Зорана Заева в Скопье привело к пробуждению болгарофильских течений во всех структурах македонского общества, и в том числе в Македонской православной церкви», — пояснил эксперт.

Анализируя хронологию событий и заявления в македонских СМИ, Ранкович заявил, что «курс Болгарской Православной Церкви противоречит канонам, является незрелым и не может помочь решить проблему македонского раскола».

По его словам, решение Болгарской Церкви противоречит церковным канонам, поскольку Болгарский Патриархат не имеет канонического права представлять МПЦ, которая находится в расколе с Сербской Церковью, в результате чего решение Болгарского Патриархата представляет собой вмешательство во внутренние дела Сербского Патриархата.

Как пишет сербская газета «Политика», политические мотивы в действиях Македонской церкви следует искать также в связи с тем, что к Болгарии 1 января 2018 года перейдёт председательство в ЕС, и благодаря этому в Скопье надеются, что они, наконец, начнут переговоры о вступлении в Евросоюз.





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Власти Австрии, где на этой неделе произошёл мощный взрыв на газовой станции Баумгартен, оперативно восстановили транзит российского газа в Венгрию, Италию и Словакию, однако, остановка транзита на день стала свидетельством о том, что Европе лучше иметь больше газопроводов и не противиться строительству «Турецкого потока» и «Северного потока-2».

Во вторник на газовом хабе в австрийском Баумгартене произошёл взрыв, после чего начался крупный пожар. Пострадали 18 человек, один погибший. К вечеру вторника огонь был потушен. Причина инцидента пока не определена. Предположительно, речь идет об отказе оборудования. В результате аварии без газа остались сразу три страны — Италия, Венгрия и Словакия.

Впрочем, итальянский газопроводный оператор Snam Rete Gas уже с позднего вечера вторника начал показывать восстановление приёма газа из Австрии.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream опубликовал данные о транзите газа в течение газовых суток 13 декабря на уровне 130 млн куб. м, что близко к уровню до инцидента — 140 млн куб. м за понедельник.

В Венгрии также ситуация также постепенно вошла в нормальное русло.

Русская линия