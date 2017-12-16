Попытки поставить приходы и монастыри канонической УПЦ на Украине вне закона провалились. Украинский суд отказался арестовывать Саакашвили. На Афоне напомнили, что глава «Киевского патриархата» раскольник и лже-патриарх

Украинские власти, всё последнее время ищущие возможности ослабить влияние канонической Украинской Православной Церкви на Украине и поставить приходы и монастыри УПЦ вне закона с целью заставить их объединиться с украинскими раскольниками и создать «Единую поместную церковь», на этой неделе вынуждены были отказаться от перерегистрации религиозных организаций как способа давления на Киевскую митрополию.

До сего дня украинский Минкульт, вопреки всем нормам, отказывался перерегистрировать новые уставы приходов и монастырей Украинской Православной Церкви, и украинское духовенство вынуждено было в связи с этим подать в суд на действия чиновников. Те сначала судебные слушания откровенно игнорировали, однако бесконечно так продолжаться не могло, и Минкульт рано или поздно вынужден был бы зарегистрировать документы УПЦ.

Кроме того, требование о перерегистрации уставов по формальному признаку коснулось всех религиозных организаций и это вызвало явное раздражение не только у украинских раскольников, но и у представителей других религий, у которых также возникли многочисленные сложности.

В результате Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выступил за отмену перерегистрации религиозных организаций и потребовал автоматического внесения их в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Это заставило украинских чиновников пойти на попятную. В итоге по инициативе межфракционного объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины» в Раду был внесён проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (рег. № 6776-д).

Согласно законопроекту, для включения религиозных организаций в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций достаточно соблюдения лишь одного требования, которое содержится в абзаце 2 пункта 133.4.1 статьи 133 Налогового кодекса Украины, а именно — быть зарегистрированным в соответствии с законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

По желанию религиозной организации она может подать в налоговый орган копию своего устава.

Таким образом, принятый парламентом законопроект № 6776-д отменил требование о внесении каких-либо дополнительных норм в уставы религиозных организаций, как условия сохранения их неприбыльного статуса.

В то же время религиозные организации в своей деятельности, как и раньше, должны соблюдать требования пункта 133.4.2 статьи 133 Налогового кодекса Украины — то есть осуществлять только неприбыльные виды деятельности, предусмотренные их уставами и законом о свободе совести:

«Доходы (прибыль) неприбыльной организации используются исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации цели (целей, задач) и направлений деятельности, определенных её учредительными документами.

Доходы неприбыльных религиозных организаций используются также для осуществления неприбыльной (благотворительной) деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, в том числе предоставление гуманитарной помощи, осуществления благотворительной деятельности, милосердие".

В случае нарушения этой нормы такая религиозная организация может быть исключена контролирующим органом из Реестра неприбыльных учреждений и организаций и будет считаться плательщиком налога на прибыль.

Следует напомнить, что религиозные организации могут действовать исключительно как неприбыльные, а пожертвования и другие их поступления, согласно статье 18 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», не подлежат налогообложению.





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Во внутриполитической жизни Украины на этой неделе произошло сенсационное событие — после того, как глава «Союза новых сил» Михаил Саакашвили был всё же арестован и помещён в СИЗО, украинский суд отказал ближайшему соратнику Петра Порошенко генпрокурору Юрию Луценко в его содержании под стражей и отпустил Саакашвили на свободу.

Такое неожиданное решение суда стало настоящей пощёчиной для президента Украины, который инициировал арест своего бывшего грузинского соратника, а ныне главного политического оппозиционера. Причём, как утверждает депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, указание освободить Саакашвили поступило из-за рубежа.

«Твёрдо убеждён, сегодняшнее решение Печерского суда по Саакашвили написано за пределами Украинского государства! Ждем последствий!» — заявил Мосийчук.

По его словам, освобождение Саакашвили — это «сверхсерьёзная публичная пощечина» президенту Украины Петру Порошенко и генеральному прокурору Юрию Луценко. Последний, кстати, совсем недавно публично отменил свой визит в США.

И вот теперь Америка сделала свой ответный ход, дав понять киевским чиновникам, «кто в доме хозяин». Как признался сам Луценко, давление на него в связи с делом против Саакашвили стало просто сумасшедшим.

Всё это означает, что Вашингтон не собирается списывать со счетов бывшего президента Грузии и отводит ему на Украине определённую роль. Противостояние Саакашвили и Порошенко на Украине продолжается.





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В свете сообщений о том, что глава «Киевского патриархата» лже-патриарх Филарет Денисенко направил в адрес Русской Православной Церкви письмо с просьбой начать переговоры и уврачевать украинский раскол, один из наиболее известных игуменов Святой Горы архимандрит Ефрем на этой неделе призвал «всех наших украинских братьев» вернуться в лоно канонической Церкви.

Отвечая на вопрос, что такое Вселенская Церковь, афонский игумен подчеркнул, что это Тело Христово, в котором человек пытается достичь святости. «Если человек находится вне Церкви, как бы он ни старался, святости он достичь не может, — подчеркнул он и продолжил. — Те, кто ушли в раскол, должны понять, что находится вне лона Церкви».

Архимандрит Ефрем отметил, что раскол — это разделение, которое разрезает, как ножницами, Тело Христово: «Мы здесь на Святой Горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет».

В связи с этим отец Ефрем обратился «ко всем нашим братьям, которые ушли из канонической Церкви» и попросил, чтобы «они вернулись в лоно канонической Православной Церкви».

Он также призвал всех православных никогда не отчаиваться, всегда со смирением обращаться к Христу, «Который в последний момент обязательно поможет, если мы, конечно, сами пожелаем спасения».

«Я очень скорблю, когда слышу, что на Украине идёт война. С огромной болью мы молимся за всех тех жертв, которые ушли из жизни в этой стране. И я обращаюсь к наших братьям украинцам: знайте, проблемы не решаются с помощью огня и оружия, а только с помощью молитвы и диалога. Христос Воскрес!»

Русская линия