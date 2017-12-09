​​​​​​​Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе и не Ближнем Востоке…

США признали Иерусалим столицей Израиля. Россия окажет помощь Поместным Православным Церквям на Ближнем Востоке. Тель-Авив вступился за Свердлова и Юровского. Сборную России отстранили от Олимпиады 2018 года

В Америке до сих пор обвиняли Кремль в том, что именно он вмешался в выборы США и сделал всё, чтобы Трамп, а не Клинтон, стал американским президентом. Но теперь любителям «теории заговора» следует пересмотреть свои взгляды, ведь главным выгодополучателем от этого стал Израиль, а отнюдь не Россия.

На этой неделе Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний — он официально признал Иерусалим столицей Израиля, фактически окончательно отдав Святой град в руки иудеев.

«Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении своей столицы», — подчеркнул американский президент. При этом Трамп отметил, что признание Иерусалима еврейской столицей является совершенно правильным шагом.

«Иерусалим теперь является также столицей одной из величайших демократий в мире», — патетически добавил Трамп, забыв о грубом нарушении гражданских прав палестинцев со стороны еврейских властей.

Трамп надеется, что своими действиями он устанавливает мир на Ближнем Востоке, ведь именно статус Иерусалима оставался тем пунктом, по которому не могли договориться евреи и арабы. Таким образом, США сами поставили точку в этом вопросе, однако, это отнюдь не конец ближневосточной войны, как полагает Трамп, а только начало её наиболее ожесточённого периода.

За исключением Дональда Трампа ни один мировой лидер сегодня не считает, что насильственная передача Иерусалима евреям и изгнание из него всех арабов может привести к миру. Напротив, это обостряет ситуацию до предела, объединяя против Израиля и США все мусульманские государства региона.

Проблема Иерусалима носит далеко не столько политическое, сколько религиозное звучание. Общеизвестно, что на Храмовой горе Святого града находится одна из святынь мусульманского мира — мечеть Аль-Акса, которая была построена арабами на месте разрушенного римлянами иудейского храма Соломона.

Передача Израилю Иерусалима будет означать, что евреи рано или поздно примутся за снос мечети и строительство Третьего храма, что приведёт к вмешательству в ближневосточный конфликт едва ли не всех мусульманских государств.

Не предвещает ничего хорошего решение Трампа и христианам. До сих пор Иерусалим считался городом всех религий, и еврейские власти вынуждены были поддерживать этот статус-кво. Окончательная передача города в руки иудеев может означать, что они перестанут соблюдать установившиеся правила и попытаются превратить Святой град в сугубо еврейский город.

А это значит, что туго в Иерусалиме придётся не только мусульманам-арабам, но и христианам. Не случайно, Патриарх Иерусалимский Феофил III накануне обнародования решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля заявлял о том, что евреи покушаются на недвижимость Иерусалимского Патриархата. А Папа Римский Франциск обратился к президенту США с призывом не принимать поспешных решений.





+ + +

Участие в прошедших на этой неделе в Москве широких церковных торжеств практически всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей продемонстрировало значимость и влияние Московского Патриаршего престола в православном мире и стало приятной новостью для российских властей, которые в лице президента Владимира Путина пообещали поддерживать Поместные Православные Церкви во всём мире и, в частности, на Ближнем Востоке.

Из 14 Предстоятелей Поместных Церквей в Россию не прибыли только четверо: Константинопольский, Элладский, Болгарский и Грузинский. При этом две последние Церкви прислали полноценные церковные делегации, которые приняли участие в торжествах и передали послания своих Предстоятелей.

Таким образом, московские торжества полностью проигнорировали только Константинополь и тесно связанные с ним Афины, что вполне объяснимо, ведь нынешнее собрание в Москве затмевает собой Критских Собор, на котором присутствовали представители меньшего числа Церквей.

Встреча же Предстоятелей с главой Российского государства показала, что Поместные Православные Церкви признают растущее влияние России на решение мировых проблем. А у каждой Поместной Церкви есть свои сложности, и возможность заручиться поддержкой Москвы для них очень важна. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство Предстоятелей решили лично посетить Москву — это не только дань уважения Русской Православной Церкви, но и возможность лично донести до Владимира Путина свои проблемы.

Иерусалимский Патриарх Феофил, например, совсем недавно вынужден был совершить продолжительную поездку в Иорданию, Италию и Англию, чтобы заручиться поддержкой мировых религиозных и политических лидеров в связи с действиями еврейских властей, которые решили нарушить статус-кво на Святой Земле и стали покушаться на недвижимость Иерусалимского Патриархата. Понятно, что Его Блаженство не мог не воспользоваться таким случаем, чтобы не обратить внимание главы России на эту проблему.

Подобные сложности есть и у других Церквей, особенно, что касается Ближнего Востока. И Владимир Путин в ходе общения с Предстоятелями пообещал, что в своей внешней политике Москва уделит особое внимание помощи Православным Церквам.

«Прежде всего, хочу вас всех сердечно поприветствовать и высказать слова благодарности за то, что вы все вместе отмечаете такое важное для нашей страны и для Русской Православной Церкви событие, как 100-летие восстановления Патриаршества в России, — заявил Владимир Путин.

Это, конечно, подчеркивает единство православного мира, что очень важно само по себе, но и в связи с тем, что вы все представляете Церкви, которые играют существенную роль жизни ваших государств, в жизни общества. Вы призываете к милосердию, работаете в области образования, просвещения, что чрезвычайно важно.

Современный мир становится всё более открытым и взаимозависимым. Но мы видим также и проявления больших проблем сегодняшнего дня. Мы видим проявления духовного кризиса, девальвируются очень часто традиции, нравственные ценности — всё, что лежит в основе человеческой цивилизации.

К сожалению, во втором десятилетии XXI века мы вновь сталкиваемся с тем, что, казалось бы, давно осуждено и изжито, а именно: с гонениями по религиозному признаку, в том числе это касается христиан. Мы уже на подобных встречах несколько лет назад говорили об этом. Особенно остро проблема стоит на Ближнем Востоке, а ведь этот регион — колыбель христианства, там истоки православной веры.

Особого внимания, конечно, заслуживает ситуация в Сирии. Мы с вами об этом знаем. Она очень тяжёлая. За годы войны террористы убили, выгнали из родных мест десятки тысяч людей. Многие христианские церкви и монастыри разграблены и разрушены.

Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется. Сирийские вооружённые силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан.

На протяжении ряда лет Российское государство вместе с Русской Православной Церковью, а также другими религиозными организациями оказывает пострадавшим в Сирии гуманитарную помощь. Важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви.

Считаю, что очень важную роль может сыграть в возвращении христианского населения Сирии и рабочая группа, созданная Русской Православной Церковью и Римско-католической церковью. В её задачи входит составление каталога разрушенных сирийских храмов с целью их последующего восстановления".

От лица Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей главу Российского государства приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Хотел бы обратить особое внимание на нашу общую озабоченность ситуацией, которая имеет место на Ближнем Востоке, Вы сейчас только об этом сказали. Изгнание христиан, уничтожение святынь ― это особая боль как для Церквей Ближнего Востока ― они здесь представлены, так и для всех нас», ― заявил Предстоятель Русской Церкви.

«Мои собратья, возглавляющие Поместные Православные Церкви, ожидали этой встречи с Вами, и мы благодарим за эту возможность», ― добавил Святейший Патриарх Кирилл.





+ + +

Позиция российских хасидов, неожиданно вступившихся за убийц Царской семьи Свердлова и Юровского после того, как в Русской Православной Церкви заявили о намерении всерьёз изучить версию о ритуальном убийстве Государя Николая II, нашла на этой неделе поддержку в Тель-Авиве и, как сообщило РИА Новости, Израиль уже довёл до Кремля обеспокоенность возникновением этой темы в общественной жизни России.

Евреев в этой ситуации вообще не интересуют какие-либо факты и им всё равно на реальное исследование «екатеринбургских останков», однако они нарочито вмешиваются во внутренние вопросы российской действительности и настаивают, что никакого ритуального убийства Свердлов и Юровский совершить не могли уже по факту того, что они были евреями, отказавшимися от иудейства.

«Эта тема обсуждалась с российской стороной, и мы надеемся, мы исходим из того, что чёткая российская позиция по этому поводу будет опубликована», — заявили в израильском МИДе, фактически призвав российские власти остановить исследование обстоятельств убийства Царской семьи и оказать давление на экспертов в этом вопросе.

Однако, пока никаких заявлений на сей счёт со стороны российских властей не последовало, и можно надеяться, что исследование обстоятельств убийства Царской семьи продолжится без вмешательства в эти вопросы политики. В противном случае сложно будет утверждать, что исследование «екатеринбургских останков» проводилось беспристрастно и без всякого давления на Церковь.

Ранее официальная представительница Следственного комитета Светлана Петренко в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о проверке следствием версии ритуального убийства членов Царской семьи заявила, что Следственный комитет РФ не может не учитывать многополярность версий по поводу убийства последнего российского Императора Николая II и его близких и должен проверить каждую, чтобы поставить «окончательную точку».





+ + +

Во всяком событии всегда присутствуют как отрицательные, так и положительные моменты. На этой неделе стало известно, что Международный олимпийский комитет временно приостановил членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Теперь российские спортсмены и представители власти думают, стоит ли отправлять в Южную Корею тех спортсменов, которым предложили выступить под нейтральным флагом. Ведь на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове, появляются сомнения в том, стоит ли вообще рисковать и ехать в Пхёнчхан.

На этой неделе многие западные СМИ и спортсмены ликовали в связи с тем, что россиян отстранили от Олимпиады. Оно и понятно, ведь антироссийская риторика на Западе в последнее время только нарастает, а российские спортсмены всегда считались серьёзными конкурентами во многих видах спорта.

Однако, в самой Европе уже сейчас звучат голоса о том, что ехать в Южную Корею на фоне бряцания оружием Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном небезопасно, и отстранение русских может сыграть с Западом злую шутку. Не дай Бог, Олимпиада омрачится каким-нибудь вооружённым инцидентом, и тогда решение МОК окажется не таким уж наказанием для России.

В этих условиях президент России Владимир Путин принял решение предоставить право выбора, ехать или не ехать на Олимпиаду, самим российским спортсменам. Россия не будет загонять себя в изоляцию, бойкотируя Олимпиаду, и с пониманием отнесётся к любому решению атлетов.

Русская линия