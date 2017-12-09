Украинские власти арестовали Саакашвили по обвинению в попытке госпереворота. В УПЦ ждут от представителей «Киевского патриархата» шагов на пути преодоления раскола. В Венгрии посоветовали Украине забыть про НАТО

Украинские власти решились на жёсткие меры против бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии, пытавшегося поднять в Киеве новый майдан, Михаила Саакашвили, и на этой неделе ворвались в его квартиру для проведения обыска.

Сам Саакашвили сумел вырваться из рук правоохранителей и понялся на крышу, где обещал сброситься вниз, если его попытаются задержать. Впрочем, это не остановило силовиков, и Саакашвили был арестован по обвинению в попытке совершения государственного переворота на Украине.

Однако, вывезти арестованного политика силовикам не удалось — они были заблокированы сторонниками Саакашвили, и в конечном итоге не смогли его удержать — его освободили демонстранты.

После этого бывший президент Грузии объявил о начале нового майдана под стенами Верховной Рады. Однако, число его сторонников, вышедших на улицы, оказалось не велико, и поэтому уже через пару дней он всё же был арестован полицией и в настоящее время находится в СИЗО.

После отставки с поста главы Одесской области Михаил Саакашвили покинул Украину и был лишен украинского гражданства. В начале сентября при поддержке соратников он вернулся в страну. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал. Саакашвили подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, однако получил отказ.

После этого генпрокурор Украины Юрий Лученко дал понять, что теперь Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел. К слову сказать, именно ведомство Луценко инициировало нынешние силовые действия.

Это означает, что политическая карьера Саакашвили на Украине, похоже, подходит к концу. Если, конечно, в ситуацию не вмешаются представители США и ЕС.





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Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич прокомментировал на этой неделе получение Архиерейским Собором РПЦ письма от бывшего митрополита Филарета (Денисенко), выразив надежду, что представители «Киевского патриархата» пойдут на переговоры с Матерью-Церковью и создадут соответствующую комиссию.

«Инициатива исходила от Филарета лично — не от Русской Православной Церкви», — подчеркнул отец Николай. Поэтому письмо и было зачитано присутствовавшим на Соборе.

«Фактически впервые на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви такое письмо было зачитано, потому что Филарет и предварительно обращался, но он обращался в другом стиле, с другими предложениями, с другими титулами, — пояснил отец Николай. — Это было обращение именно о примирении, о прощении».

Было отмечено, что письмо не является в полной мере покаянным, но всё равно это был позитивный сигнал.

Заместитель председателя ОВЦС УПЦ отметил, что последующие отрицательные объяснения со стороны Филарета могут быть вполне понятными из-за «непростой ситуации», в которой оказался глава «Киевского патриархата», и влиянием его окружения.

«В данной ситуации мы не будем принимать к рассмотрению те эмоции, которые были там высказаны, — прокомментировал отец Николай заявления Филарета во время пресс-конференции после обнародования письма. — Мы будем спокойно ожидать ответа другой стороны. Если они пойдут на диалог, на переговоры, то это было бы положительно».

Представитель УПЦ добавил, что Церковь сдержанно относится к перспективе диалога с «Киевским патриархатом».

«У нас нет никаких иллюзий, — сказал отец Николай, — но всё-таки считаем, что раскол для Церкви является грехом и проблемой. И если мы можем хоть что-то сделать для того, чтобы эта проблема была решена, должны воспользоваться малейшей возможностью для того, чтобы это сделать».





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На этой неделе глава МИД Украины Павел Климкин провёл очередную встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой состоялось обсуждение нового украинского закона «Об образовании».

Договориться о каком-то компромиссе по вопросу навязывания национальным меньшинствам Украины украинского языка сторонам не удалось.

Павел Климкин сообщил, что Киев не видит в законе «Об образовании» никакой проблемы, поскольку из 150 тысяч венгров, проживавших в Закарпатье, Украину в последнее время уже покинули 50 тысяч, и вопрос таким образом вскоре может решиться сам собой.

В свою очередь, глава венгерского МИДа выразил обеспокоенность этой тенденцией и призвал направить в регион миссию ОБСЕ, которая бы проконтролировала, не нарушаются ли права венгерского нацменшинства украинскими властями.

Кроме того, по его словам, приняв новый закон об образовании, Украина нарушила обязательства не только перед Евросоюзом, но и перед НАТО, и поэтому должна отозвать его. В противном случае Будапешт намерен заблокировать любые контакты блока и Киева.

По словам Сийярто, Венгрия не будет жертвовать интересами закарпатских венгров ради каких-то геополитических игр. Он отметил, что Украина сама виновата в сложившейся ситуации, поэтому должна отозвать закон об образовании, чтобы возобновить сотрудничество с НАТО.

«Если Киев отзовёт закон, Венгрия снова станет наиболее громко высказываться в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины», — пообещал министр.

Впрочем, для современных украинских властей насаждение украинского языка в школах гораздо важнее, чем гипотетическая возможность вступления Украины в Североатлантический военный блок. Насаждение единого государственного языка, по мысли украинских чиновников, должно скрепить страну, и поэтому в этом вопросе они готовы на жертвы.

В Киеве прекрасно понимают, что если Украина когда-то и окажется в НАТО, то это произойдёт явно не в ближайшем будущем, а потому вряд ли пойдут на отмену принятого закона «Об образовании».

Русская линия