Владимир Путин решил выдвигаться на новый президентский срок. В Церкви обеспокоены отказом властей выводить аборты из системы ОМС. Программу маткапитала решили продлить до 2021 года. Екатеринбург на общеправославном уровне отметил память святой вмч. Екатерины

Очень многие патриотические деятели и православные христиане в России чают восстановления в стране монархического строя и надеются, что Господь ещё даст России царя. Однако, нельзя не признать, что бессменный лидер в России уже есть — это президент Владимир Путин, который руководит Российским государством не один год подряд.

Формально он занимает должность президента и имеет ограниченные полномочия. Но в реальности Путин — самый настоящий самодержец, имеющий всю полноту власти.

До последнего времени у части экспертов ещё были сомнения в том, что Владимир Путин в очередной раз пойдёт на президентские выборы. Однако, на этой неделе стало известно, что он вновь принял решение участвовать в президентской кампании.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Владимир Путин на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода. По словам главы государства, «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».

Всё это означает, что Владимир Путин будет руководить Российским государством ещё как минимум 6 лет. Ведь в том, что он выиграет выборы, сегодня никто не сомневается — рейтинг президента среди населения по-прежнему очень высок.

Беспокоит только одно — история России содержит в себе многочисленные свидетельства того, как порой самые популярные русские князья и цари, которых народ буквально боготворил, очень быстро превращались в виновников всех народных бед, стоило только измениться внешним обстоятельствам.

Не раз русских Государей предавали и их ближайшие соратники и сподвижники. Так было с суздальским князем Андреем Боголюбским, царём Иваном Грозным, Борисом Годуновым, Государем Николаем II и многими другими.

Сможет ли Владимир Путин сохранить свой авторитет среди населения и верность своего окружения на фоне открытой конфронтации с Западом, и вообще выйти из этого бессмысленного противостояния, сохранив лицо? Вот вопросы, которые больше всего беспокоят в нынешних обстоятельствах.

Эйфория по поводу присоединения Крыма в России постепенно спадает, и у российской элиты всё чаще возникают вопросы о том, что будет дальше. Не может ведь Москва вечно конфликтовать едва ли ни со всем миром. Так что перед Владимиром Путиным стоят непростые задачи и решить ему их будет очень непросто.





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В Русской Православной Церкви положительно оценили высокий уровень церковно-государственного взаимодействия в большинстве стран, находящихся в пределах канонической территории Московского Патриархата, однако крайне обеспокоены тем, что «позиция Церкви, направленная на предотвращение и профилактику абортов, выведение их из системы обязательного медицинского страхования не находит полного понимания в органах власти, к компетенции которых относится принятие соответствующих решений».

Об этом говорится в одном из Постановлении Освящённого Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Члены Собора отметили результативность диалога государства и традиционных религий России и их совместных усилий, направленных на решение вопросов о включении религиозных образовательных учреждений в систему образования в статусе высших учебных заведений, осуществление реставрации памятников истории и архитектуры, находящихся в собственности религиозных общин, защиты прав, чувств и интересов верующих от любых посягательств.

Собор также положительно оценил работу по организации в Российской Федерации штатного служения духовенства в воинских подразделениях, а также в системе исполнения наказаний.

Однако, что касается абортов, то члены Собора подчеркнули, что здесь ещё предстоит множество усилий, чтобы российские чиновники перестали финансировать убийство детей в утробе матери.

«Дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение вопроса абортов, имеет принципиальное значение и обладает большим потенциалом в деле укрепления института семьи, общественной нравственности и государства в целом», — говорится в постановлении Собора.





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Президент Владимир Путин утвердил на этой неделе перечень поручений по итогам заседания координационного совета по реализации нацстратегии в интересах детей на 2012−2017 годы, назначив ответственных по инициативам относительно поддержки семей с детьми.

Администрации президента поручено обеспечить принятие законов о введении с 1 января ежемесячной денежной выплаты на первого ребёнка до достижения ребёнком 1,5 лет в размере прожиточного минимума ребёнка. Мера поддержки коснётся семей, чей доход в расчёте на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения.

Кроме того, администрация должна проконтролировать введение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на второго ребёнка до того, как он достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплат — размер прожиточного минимума ребёнка. Мера должна начать действовать с 1 января 2018 года. Срок исполнения — 15 февраля 2018 года.

Также было принято решение продлить срок действия программы материнского капитала в России по 31 декабря 2021 года. С января 2018 года его можно также тратить на оплату дошкольного образования (присмотр и уход) с двухмесячного возраста ребенка. Срок исполнения — 31 декабря 2017 года.

Ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

Правительству поручено обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов, которые направлены на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотеке до уровня 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребёнка в период с 2018 по 2022 год. При этом субсидия доступна только в случае приобретения жилья на первичном рынке.

Ответственный — премьер Дмитрий Медведев. Срок — до 31 декабря.

Правительство России констатирует резкое сокращения рождаемости в стране, и поэтому принимает экстренные меры. При этом следует обратить внимание, что наши чиновники также продолжают финансировать аборты, что в нынешних условиях кажется абсурдным.

Печально, но правая рука в Кремле, похоже, не знает, что делает левая.





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На этой неделе в столице Урала прошли широкие торжества в честь покровительницы города святой великомученицы Екатерины. Уровень этих торжеств был настолько высок, что привлёк внимание всех ведущих российских СМИ.

Дело в том, что городской праздник впервые возглавил Иерусалимский Патриарх Феофил, который прибыл в Екатеринбург по приглашению митрополита Екатеринбургского Кирилла.

«Патриарх Феофил сегодня прибывает к нам для того, чтобы лично благословить наш город в такой большой и знаменательный день — день памяти покровительницы нашего города, — рассказал представителям СМИ перед прилетом Предстоятеля Иерусалимской Церкви митрополит Кирилл. — Это историческое событие, безусловно. Впервые Иерусалимский Патриарх посещает эту часть нашей страны. Для нас это очень важно, потому что Иерусалимская Церковь — это матерь Церквей. Первая христианская Церковь, первая христианская община. И визит преемника святых апостолов, слушавших в Иерусалиме Самого Христа Спасителя, который сегодня является епископом города Иерусалима и всей Палестины, — для нас это очень важно, благодатно и торжественно».

После тёплой встречи гостя хлебом и солью Патриарх Иерусалимский рассказал о цели своего визита — празднике святой Екатерины — покровительнице уральской столицы.

7 декабря 2017 года, в день празднования памяти святой Екатерины, в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась Патриаршая Божественная литургия. Её возглавил Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

Предстоятелю Иерусалимской Церкви сослужили архиереи Русской Православной Церкви: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, архиепископ Константинский Аристарх, архиепископ Элистинский и Калмыкский Юстиниан, архиепископ Иерапольский Исидор, епископ Подольский Тихон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

По завершении праздничного богослужения по улицам града святой Екатерины начался общегородской крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины.

Вечером 7 декабря в Свердловской государственной академической филармонии состоялась церемония вручения премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства.

Русская линия