Русская линия
Сводка новостей от 5 августа 2026

Суд по делу митрополита Святогорского Арсения перенесён на неопределённый срок
Назначенное ранее судебное заседание в Чечеловском суде города Днепра было отменено из-за болезни судьи…

Митрополит Святогорский Арсений5 августа 2026 года стало известно, что назначенное на эту дату очередное судебное заседание по делу против наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения не состоится из-за болезни судьи, сообщает Телеграм-канал Святогорской обители.

На заседании Чечеловского районного суда г. Днепра должны были рассматривать вопрос о дальнейшей мере пресечения для владыки, поскольку срок назначенной ранее истекает 11 августа. Сторона обвинения подала ходатайство о продлении меры в виде ночного домашнего ареста.

Однако заседание было отменено, поскольку судья Татьяна Безрук на больничном.

Прокуроры обратились к председателю суда с просьбой назначить другого судью для рассмотрения их ходатайства о продлении меры пресечения. Однако, когда состоится следующее заседание, пока неизвестно.

Братия Святогорской Лавры просит верующих не оставлять своих молитв о митрополите Арсении и насельниках святой обители, претерпевающих в последние годы многочисленные скорби.

Русская линия

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