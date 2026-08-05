Сегодня мы вспоминаем известного проповедника и церковного писателя, видного монархического деятеля времен Гражданской войны протоиерея Владимира Игнатьевича Востокова, скончавшегося 5 августа 1953 года.

Он родился 11 июля 1868 года в семье сельского священника. Окончив Московскую Духовную семинарию и академию в 1891 г. Владимир был рукоположен во иерея. В скором времени о. Владимира прославился на всю Москву как выдающийся проповедник. Он был законоучителем детей будущего обер-прокурора Св. Синода А.Д.Самарина, а Великая княгиня Елизавета Федоровна пригласила его быть лектором при ее Марфо-Мариинской общине милосердия. Кроме того, о. Владимир проявил себя как яркий публицист (он являлся редактором-издателем духовно-литературного ежемесячника «Отклики на жизнь», общественно-литературной газеты «Рассвет» (позже — «Славянофил») и журнала «Живая беседа») и активный борец за народную трезвость.

За свою борьбу против Г. Е.Распутина, в 1913 г. Востоков был выслан из Москвы в Коломну, затем служил в тюремной церкви г. Клина. В канун революции о. Владимира перевели в Уфимскую епархию.

Февральскую революцию Востоков первоначально приветствовал, но вскоре стал раскаиваться в своих заблуждениях, и уже на Поместном Соборе Православной Российской Церкви выступил с монархических позиций. Пришедших на смену Временному правительству большевиков о. Владимир также первоначально поддержал, увлекшись идеей «крестьянской и рабочей власти», полагая, что власть будет именно таковой, когда ее удастся вырвать из рук «ожидовившейся» аристократии. Однако, разочаровавшись и в большевиках, стал выступать с горячими проповедями против советской власти, за что был объявлен ею «вне закона».

Перебравшись на юг России, Востоков вскоре стал одним из ярчайших проповедников и апологетов восстановления Самодержавной Монархии. В апреле 1919 г. в Екатеринодаре он организовал и возглавил Братство Животворящего Креста (БЖК), насчитывавшее по разным данным от 5 до 8 тыс. членов и ставшее одной из крупнейших правых организаций Белого юга. Члены БЖК обязывались «вести беспорочную жизнь, добросовестно участвовать в святых таинствах и богослужении, <…> словом и делом участвовать в защите Святой Православной Веры». Распространять свои идеи БЖК намеревалось устройством Крестных ходов, просветительских чтений и бесед в евангельском духе, а также созданием отрядов «крестоносцев-воинов на борьбу с гонителями Святой Веры».

Монархическая деятельность о. Востокова настолько встревожила казачьи власти Кубани, что Кубанская Рада постановила выслать его за пределы края «за развращение казацких душ монархизмом». Перебравшись в Новочеркасск Востоков продолжил свою церковную и политическую деятельность. Для того чтобы одержать победу над большевизмом, заявлял Востоков, необходимо «призвать русский народ к покаянию в пролитой крови Царской, святительской и миллионов жертв из разных слоев населения в революционный период», а «решительно и определенно позвать народ на православные устои жизни, <…> подготовляя его к избранию Земского Собора из православных русских людей для избрания на нем христианской власти» и «просить военачальников всех частей войск, борющихся с полчищами большевиков, взвенчать воинские знамена Святым Крестом и объявить по войскам зов бороться прежде всего за гонимую Святую Церковь и за спасение распятой революцией России от жестокого ига еврейско-масонских организаций».

В 1920 г. о. Владимир стал духовником и проповедником Русской армии генерала П.Н.Врангеля. Он предложил Врангелю организовать всенародный Крестный ход, которой под охраной белогвардейцев должен был бы «крестоносными впечатлениями возбуждать доверие и любовь населения к целям Русской армии и привлечения в ее ряды новых добровольцев — христианских патриотов». Однако командование Белой армией под воздействием союзников издало 3 октября 1920 г. приказ N145 о запрещении Крестного хода, а уже 15 нояб. Севастополь был взят красными.

С оставлением белыми Крыма, о. Владимир эмигрировал с остатками врангелевской армии в Галлиополи, а оттуда в Сербию. В эмиграции он служил законоучителем русской гимназии в Кикинде и настоятелем православного храма в г. Великий Бичкерек, был членом Высшего Зарубежного Церковного Управления. В 1944 г., при приближении Советской армии Востоков покинул Югославию, перебравшись из Сербии в Австрию, а оттуда в зону, контролируемую американскими войсками, а в 1951 г. переехал в США. С 1951 по 1957 он служил настоятелем церкви св. Тихона Задонского в г. Сан-Франциско, являлся духовником и проповедником Корпуса Императорских Армии и Флота (с 1954 г. — протопресвитером). Похоронен на Сербском кладбище Сан-Франциско.

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