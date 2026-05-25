Большой храмовый комплекс в честь русского флотоводца на Речном вокзале будет сдан строителями к концу 2027 года…

Храм в честь святого праведного воина Феодора Ушакова на Ленинградском шоссе в Москве планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2027 года. Об этом в мая 2026 года сообщил депутат Государственной Думы, советник мэра Москвы и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин по итогам совещания, посвященного ходу программы строительства православных храмов столицы, передает сайт «Российский строительный комплекс».

«Объект большой, сложный и очень значимый. Это храм в честь великого русского флотоводца, Небесного покровителя моряков и защитников Отечества. Сегодня работы здесь идут плановыми темпами. До конца июня строители должны завершить чистовое покрытие купольной части, а до конца августа — устройство кровли храмовой части. Устройство инженерных сетей, отделка помещений комплекса и благоустройство территории завершатся во втором полугодии 2027 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечается в четвертом квартале 2027 года», — заявил Владимир Ресин.

Настоятелем прихода является протоиерей Александр Коробейник, который более 20 лет служил в военных структурах. В разные годы он окормлял курсантов и сотрудников Академии МЧС, а также стал первым настоятелем храма Архангела Михаила на космодроме Плесецк.

По словам Владимира Ресина, будущий храм станет не только духовным центром района, но и важным центром притяжения района и всего города. «Здесь формируется полноценный храмовый комплекс. Помимо самого храма, появится приходской дом с воскресной школой, крестильным храмом, трапезной и помещениями для работы с людьми. Такие проекты всегда имеют большое социальное значение», — отметил депутат.

Одноэтажный храм со звонницей сможет вместить свыше 500 человек. Архитекторы выбрали для комплекса византийский и греческий стили, адаптировав их под современные требования. В облике здания сочетаются крестово-купольная система, характерный центральный купол и столпообразная звонница, встроенная в общий объем комплекса.

Рядом со стройплощадкой уже установлен бюст адмирала Федора Ушакова. Благотворители подарили памятник приходу, а после завершения строительства его перенесут на территорию храмового комплекса. Сам комплекс строится благодаря Патриаршей субсидии и пожертвованиям большого числа благотворителей: в инициативную группу жертвователей входят более 500 российских предпринимателей.

Владимир Ресин подчеркнул, что приход активно занимается социальной и гуманитарной деятельностью еще до завершения строительства основного храма.

«Очень важно, что здесь уже сложилась настоящая приходская жизнь. С 2016 года работает временный храм, действует воскресная школа для детей. А с 2017 года приход регулярно отправляет гуманитарную помощь на Донбасс — продукты, одежду, средства гигиены. Община живет полноценной жизнью и занимается реальной помощью людям», — сказал он.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории комплекса также планируют создать представительство Среднеазиатской митрополии, в состав которой входят Бишкекская, Душанбинская и Ташкентская епархии, а также Патриаршее благочиние приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане. Почетным настоятелем храма праведного воина Феодора Ушакова является митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

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