29 марта 2026 года в резиденции Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви в Дамаске состоялась встреча, в которой приняли участие Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X, Святейший Патриарх Сирийский Мар Игнатий Ефрем II и Блаженнейший Юсеф Абси, Греко-Мелькитский Патриарх Антиохийский и всего Востока. На встрече обсуждались последние события, в частности, происшедшее в Скальбии, а также общая ситуация в Сирии и положение христиан по всей стране, сообщает Патриархия.Ru.

С глубокой обеспокоенностью и чувством ответственности они обсудили стоящие перед Сирией вызовы, которые угрожают сосуществованию мусульман и христиан в стране. Была подчеркнута необходимость пресечения неконтролируемого распространения оружия, сохранения безопасности и стабильности, а также защиты достоинства всех граждан без исключения на основе принципов гражданства, равенства в правах и обязанностях и уважения личных и общественных свобод.

По случаю праздников Патриархи обратились к верующим с благословениями и поздравлениями, указав ограничить празднования исключительно молитвами внутри храмов.

В завершение они вознесли молитвы о мире в Сирии, Ливане и во всем мире.

Накануне Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X обратился к православным жителям страны, отметив, что Антиохийский Патриархат выражает протест и негодование в связи с инцидентами, которым подвергается христианская община и которые зачастую оправдываются приданием им статуса «единичных случаев», хотя это не всегда так. Прозвучал призыв к компетентным органам «решительно разобраться со всеми, кто наносит ущерб гражданскому миру, и не игнорировать повторяющиеся события, которым приписывается индивидуальный характер вопреки реальности».

«Патриархия требует открытия официального расследования, на основании которого будут произведены аресты и привлечение к ответственности всех причастных, — говорится также в заявлении. — Она также требует официального уведомления Патриархии о результатах расследования данных событий, целью которых является разжигание межрелигиозной розни — того, от чего Сирия всегда была защищена на протяжении всей своей истории.​ Также Патриархия требует выплаты материальной компенсации пострадавшим и принятия мер по предотвращению повторения подобных инцидентов. Это должно быть достигнуто путем возложения ответственности за сохранение гражданского мира исключительно на государство и его официальные институты, включая контроль над незаконным оборотом оружия».

Было отмечено, что Антиохийская Православная Церковь «ценит поддержку и солидарность своих чад, их сочувствие и реакцию на все, что затрагивает христианское присутствие в Сирии, а также на все, что касается мирного сосуществования сирийского народа во всем его многообразии — будь то мусульмане или христиане. Патриархия подчеркивает, что достоинство Сирии и сирийское общество строятся на логике гражданства и интеграции всех слоев населения, а не на логике „большинства и меньшинства“».

«Патриархия подтверждает перед своими верными чадами, рассеянными по всему миру, и перед всеми людьми необходимость перехода от языка слов к языку действий. Она вновь повторяет устами своего Патриарха Иоанна X: „Довольно крови в Сирии“. В разгар всего того, что произошло и происходит, и на пороге Святых Страстей Христовых Патриархия молит Господа Мира и Бога всякого утешения сохранить эту страну. Она полна уверенности и провозглашает слова своего Священного Писания — слова, прогоняющие любой страх: „Бог посреди него; он не поколеблется“», — подчеркнуто в заявлении.

