Пресс-бюро СВР РФ выступило с официальным предупреждением, что Фанар надеется на избрание одного из своих кандидатов на выборах нового Предстоятеля Грузинской Православной Церкви…

31 марта 2026 года Пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало на официальном сайте службы очередное заявление, в котором раскрыла разведданные ведомства о планах Константинопольского Патриарха Варфоломея «настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй». «На этот раз он хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь (ГПЦ), воспользовавшись кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II», — говорится в документе.

«Фанариот желает продвинуть на освободившийся пост представителя ГПЦ, на которого он мог бы опереться. В качестве кандидатов на эту роль Варфоломей рассматривает митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) и митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили). В своем ближайшем окружении он представляет их как наиболее подходящих исполнителей его воли», — заявляет российская разведка.

«В церковных кругах отмечают, что властолюбие стало неизменным спутником константинопольского раскольника. Своими действиями Варфоломей „первенство чести“ вновь подменяет „первенством власти“, вмешиваясь во внутренние дела очередной, заметим, одной из древнейших Грузинской православной церкви. Очевидно, что он, как и в случаях с Украиной, Сербией и странами Балтии, забыл второе правило II Вселенского Собора: „Областные епископы да не простирают своей власти на Церкви за пределами своей области..“», — заявили в СВР РФ.

