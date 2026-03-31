Сводка новостей от 31 марта 2026

Служба внешней разведки России вновь рассказала о планах Константинопольского Патриарха Варфоломея
Пресс-бюро СВР РФ выступило с официальным предупреждением, что Фанар надеется на избрание одного из своих кандидатов на выборах нового Предстоятеля Грузинской Православной Церкви…

Служба внешней разведки России31 марта 2026 года Пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало на официальном сайте службы очередное заявление, в котором раскрыла разведданные ведомства о планах Константинопольского Патриарха Варфоломея «настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй». «На этот раз он хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь (ГПЦ), воспользовавшись кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II», — говорится в документе.

«Фанариот желает продвинуть на освободившийся пост представителя ГПЦ, на которого он мог бы опереться. В качестве кандидатов на эту роль Варфоломей рассматривает митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) и митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили). В своем ближайшем окружении он представляет их как наиболее подходящих исполнителей его воли», — заявляет российская разведка.

«В церковных кругах отмечают, что властолюбие стало неизменным спутником константинопольского раскольника. Своими действиями Варфоломей „первенство чести“ вновь подменяет „первенством власти“, вмешиваясь во внутренние дела очередной, заметим, одной из древнейших Грузинской православной церкви. Очевидно, что он, как и в случаях с Украиной, Сербией и странами Балтии, забыл второе правило II Вселенского Собора: „Областные епископы да не простирают своей власти на Церкви за пределами своей области..“», — заявили в СВР РФ.

Митрополит Тамбовский Феодосий призвал объявить Радоницу в Тамбовской области выходным днём
Глава Тамбовской области Евгений Первышов и председатель областной Думы Евгений Матушкин заявили о готовности поддержать инициативу владыки...

Антиохийский Патриарх Иоанн обсудил с главами христианских Церквей Сирии ситуацию в стране
Лидеры христианских общин выразили коллективный протест по поводу продолжающихся притеснений христианского населения в Сирии...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти первого русского Царя Иоанна IV Васильевича Грозного...

