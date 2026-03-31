Радоница в Тамбовской области будет объявлена выходным днём. С таким предложением в ходе очередного оперативного совещания 30 марта 2026 года в правительстве Тамбовской области выступил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Председательствовавший на заседании глава Тамбовской области Евгений Первышов, в свою очередь, заявил по поддержке предложения архипастыря, сообщает официальный сайт Тамбовской митрополии.

В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО В. Пригорнев, депутат Государственной Думы Т. Фролова, заместитель главы Тамбовской области А. Бибичев, заместительница главы Тамбовской области Г. Шеманаева, заместитель главы Тамбовской области Н. Макаревич, председатель Тамбовской областной Думы Е. Матушкин, глава администрации Тамбова М. Косенков, председатель Общественной палаты Тамбовской области Н. Байбеков, а также другие члены правительства области.

В ходе совещания были рассмотрены ключевые направления развития региона. Участники обсудили состояние инвестиционной политики и новые подходы к привлечению капитала в Тамбовскую область, а также вопросы трудоустройства участников специальной военной операции и промежуточные результаты работы в этом направлении.

Особое внимание на совещании было уделено подготовке к предстоящему празднику Светлой Пасхи Христовой, которая в этом году отмечается 12 апреля. Глава региона дал ряд поручений, направленных на обеспечение комфорта и безопасности верующих. В частности, поручено заранее организовать уборку территорий вокруг храмов, а также рассмотреть возможность увеличения времени работы общественного транспорта в пасхальную ночь. Кроме того, будет обеспечено бесперебойное уличное освещение, чтобы после завершения праздничных богослужений тамбовчане могли комфортно вернуться домой. Отмечалось, что в прошлом году жители, особенно в небольших населенных пунктах, обращали внимание на необходимость этих мер.

Следующей важной темой стала подготовка к предстоящему поминовению усопших — Радонице, которая в 2026 году приходится на 21 апреля. Выступая на совещании, митрополит Феодосий озвучил обращение православной общественности с инициативой сделать день поминовения усопших нерабочим днем. Владыка отметил, что это позволит всем желающим посетить могилы своих родных и близких.

В свою очередь, председатель областной Думы Евгений Матушкин отметил, что аналогичные просьбы неоднократно поступали к депутатскому корпусу.

«Поддерживаю это предложение, дополнительно обсудим вопрос с главами наших муниципалитетов, депутатским корпусом и руководителями предприятий», — заявил по итогу дискуссии глава региона Евгений Первышов.

