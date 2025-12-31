Русская линия
Сводка новостей от 31 декабря 2025

Памяти генерала Николая Тимановского
31 декабря исполняется очередная годовщина со дня кончины Георгиевского кавалера…

Генерал Добровльческой армии Н.К.Тимановский31 декабря 2025 года исполняется очередная годовщина со дня кончины выдающегося сына Отечества, верой и правдой служившего своей Родине и пытавшегося отстоять её от заразы безбожия и большевизма, генерала Николая Степановича Тимановского. Георгиевский кавалер, начальник Марковской пехотной дивизии родился 16 августа (29 августа по новому стилю) в 1885 году, в день праздника горячо почитаемой в царской России Федоровской иконы Божией Матери.

Окончив шесть классов 2-й Санкт-Петербургской гимназии, он продолжил образование в Одесском пехотном юнкерском училище, из которого был выпущен по первому разряду. На военной службе Николай Степанович состоял нижним чином с 1 октября 1902 г. Чин прапорщика запаса он получил 24 декабря 1904 г., подпоручика — 21 февраля 1905 г., поручика — 21 февраля 1911 г. Свой первый боевой опыт молодой Тимановский получил во время Русско-японской войны (1904—1905 гг.), в ходе которой получил ранение.

В Русско-японскую войну Н. С. Тимановский был награждён Знаками отличия Военного ордена Святого Георгия. В капитуле орденов за ним записано три креста:

4-й степени № 101 485 был вручён 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, старшему унтер-офицеру 11-й роты Николаю Тимановскому за мужество и храбрость, оказанные им в бою с японцами 13—25 августа 1904 г. под Ляояном;

4-й степени № 122 731, того же полка и роты зауряд-прапорщику Николаю Тимановскому был пожалован за выказанное отличие, мужество и храбрость за время боёв 12 -16 января 1905 г.;

3-й степени № 20 108, того же полка и роты зауряд-прапорщику Николаю Тимановскому был дан за мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами в январе 1905 г.

С Новым годом!Всего, за Русско-японскую войну Николай Степанович был награждён знаками отличия Военного ордена 3-й и 4 степеней (1904), а также орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (16 апреля 1906 г.).

После окончания Русско-японской войны и выздоровления Николай Степанович сдал офицерский экзамен, после чего, 8 января 1910 г. был переведён подпоручиком в 13-й стрелковый генерал-фельдмаршала Великого князя Николая Николаевича полк. Уже в мирное время Тимановский был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (21 января 1907 г.) и орденом Святой Анны 3-й степени (5 марта 1913 г.).

В составе 13-го стрелкового полка, в чине поручика, Тимановский вышел на фронт Великой войны. За Великую войну Николай Степанович был дважды ранен — в бою 27 августа 1914 г. и в сентябре 1915 г.

Н. С. Тимановский был произведён из штабс-капитанов в капитаны со старшинством с 21 июня 1915 г.

За доблесть, проявленную во время Луцкого прорыва, длившегося с мая по сентябрь 1916 г. Тимановский получил офицерский Георгиевский крест и Георгиевское оружие. 2 апреля 1916 г. за боевые отличия он был произведён в подполковники со старшинством 26 ноября 1915 г. Всего за Великую войну Тимановский был награждён несколькими орденами: Святого Георгия 4-й степени (27 августа 1914 г.), Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (15 августа 1914 г.). За бои с 17 января по 2 февраля 1915 г. Николай Степанович был представлен к награждению орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами, а за бой 20 февраля 1915 г. — к Георгиевскому оружию.

В 1917 году за боевые отличия Тимановский был произведён в полковники и назначен командиром Георгиевского батальона в Могилёве при Ставке Верховного главнокомандующего. В феврале 1917 г. Тимановский под командованием генерала от артиллерии Н. И. Иванова был отправлен в Петроград, но не смог продвинуться далее станции Вырица. Не получив никаких приказаний от генерала Иванова, вынужден был вернуться обратно в Могилёв.

Вскоре после большевицкой революции вступил в Добровольческую армию. Уже в декабре 1917 года он был командиром роты офицерского батальона, а с 12 февраля 1918 г. — помощником командира Сводно-офицерского полка будущего 1-го офицерского пехотного генерала Маркова полка.

Николай Степанович участвовал в Первом и Втором Кубанских походах. С марта 1918 г. он занимал должность начальник штаба 1-й пехотной бригады Добровольческой армии. Принимал активное участие в боях за Одессу, поскольку был назначен Деникиным начальником Отдельной Одесской стрелковой бригады. Затем стал начальником Марковской пехотной дивизии.

Скончался 18/31 декабря 1919 г. от тифа в Ростове-на-Дону. Так умер человек, ставший ещё при жизни легендой, один из самых награждённых офицеров Русской армии. Николай Степанович Тимановский был похоронен в усыпальнице Екатерининского собора в Екатеринодаре, однако могила его не сохранилась.

21 мая 2016 года, по окончании Вечерни, с наступлением по церковному календарю дня памяти святителя Николая Чудотворца, в кафедральном Екатерининском соборе Екатеринодара был торжественно освящен киот с иконой св. Николая — Чудотворца — Небесного покровителя генерал-лейтенанта Николая Тимановского.

Именной киот в сослужении большого количества священнослужителей освятил митрополит Кубанский и Екатиринодарский Исидор, который по окончании Всенощного бдения сказал самые тёплые слова о русских офицерах, которые в Гражданскую войну встали на защиту традиционных русских устоев, а главное — остались верны Православной вере своих отцов и дедов.

В этот же день отмечается память изрубленных большевиками воинов Марковской офицерской пехотной дивизии.

Вечная память русским офицерам, отдавшим свою жизнь за Отечество!

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Памяти генерала Николая Тимановского
31 декабря исполняется очередная годовщина со дня кончины Георгиевского кавалера...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем ученого-патриота П.А. Кулаковского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика