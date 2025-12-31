31 декабря 2025 года исполняется очередная годовщина со дня кончины выдающегося сына Отечества, верой и правдой служившего своей Родине и пытавшегося отстоять её от заразы безбожия и большевизма, генерала Николая Степановича Тимановского. Георгиевский кавалер, начальник Марковской пехотной дивизии родился 16 августа (29 августа по новому стилю) в 1885 году, в день праздника горячо почитаемой в царской России Федоровской иконы Божией Матери.

Окончив шесть классов 2-й Санкт-Петербургской гимназии, он продолжил образование в Одесском пехотном юнкерском училище, из которого был выпущен по первому разряду. На военной службе Николай Степанович состоял нижним чином с 1 октября 1902 г. Чин прапорщика запаса он получил 24 декабря 1904 г., подпоручика — 21 февраля 1905 г., поручика — 21 февраля 1911 г. Свой первый боевой опыт молодой Тимановский получил во время Русско-японской войны (1904—1905 гг.), в ходе которой получил ранение.

В Русско-японскую войну Н. С. Тимановский был награждён Знаками отличия Военного ордена Святого Георгия. В капитуле орденов за ним записано три креста:

4-й степени № 101 485 был вручён 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, старшему унтер-офицеру 11-й роты Николаю Тимановскому за мужество и храбрость, оказанные им в бою с японцами 13—25 августа 1904 г. под Ляояном;

4-й степени № 122 731, того же полка и роты зауряд-прапорщику Николаю Тимановскому был пожалован за выказанное отличие, мужество и храбрость за время боёв 12 -16 января 1905 г.;

3-й степени № 20 108, того же полка и роты зауряд-прапорщику Николаю Тимановскому был дан за мужество и храбрость, оказанные им в боях с японцами в январе 1905 г.

Всего, за Русско-японскую войну Николай Степанович был награждён знаками отличия Военного ордена 3-й и 4 степеней (1904), а также орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (16 апреля 1906 г.).

После окончания Русско-японской войны и выздоровления Николай Степанович сдал офицерский экзамен, после чего, 8 января 1910 г. был переведён подпоручиком в 13-й стрелковый генерал-фельдмаршала Великого князя Николая Николаевича полк. Уже в мирное время Тимановский был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (21 января 1907 г.) и орденом Святой Анны 3-й степени (5 марта 1913 г.).

В составе 13-го стрелкового полка, в чине поручика, Тимановский вышел на фронт Великой войны. За Великую войну Николай Степанович был дважды ранен — в бою 27 августа 1914 г. и в сентябре 1915 г.

Н. С. Тимановский был произведён из штабс-капитанов в капитаны со старшинством с 21 июня 1915 г.

За доблесть, проявленную во время Луцкого прорыва, длившегося с мая по сентябрь 1916 г. Тимановский получил офицерский Георгиевский крест и Георгиевское оружие. 2 апреля 1916 г. за боевые отличия он был произведён в подполковники со старшинством 26 ноября 1915 г. Всего за Великую войну Тимановский был награждён несколькими орденами: Святого Георгия 4-й степени (27 августа 1914 г.), Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (15 августа 1914 г.). За бои с 17 января по 2 февраля 1915 г. Николай Степанович был представлен к награждению орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами, а за бой 20 февраля 1915 г. — к Георгиевскому оружию.

В 1917 году за боевые отличия Тимановский был произведён в полковники и назначен командиром Георгиевского батальона в Могилёве при Ставке Верховного главнокомандующего. В феврале 1917 г. Тимановский под командованием генерала от артиллерии Н. И. Иванова был отправлен в Петроград, но не смог продвинуться далее станции Вырица. Не получив никаких приказаний от генерала Иванова, вынужден был вернуться обратно в Могилёв.

Вскоре после большевицкой революции вступил в Добровольческую армию. Уже в декабре 1917 года он был командиром роты офицерского батальона, а с 12 февраля 1918 г. — помощником командира Сводно-офицерского полка будущего 1-го офицерского пехотного генерала Маркова полка.

Николай Степанович участвовал в Первом и Втором Кубанских походах. С марта 1918 г. он занимал должность начальник штаба 1-й пехотной бригады Добровольческой армии. Принимал активное участие в боях за Одессу, поскольку был назначен Деникиным начальником Отдельной Одесской стрелковой бригады. Затем стал начальником Марковской пехотной дивизии.

Скончался 18/31 декабря 1919 г. от тифа в Ростове-на-Дону. Так умер человек, ставший ещё при жизни легендой, один из самых награждённых офицеров Русской армии. Николай Степанович Тимановский был похоронен в усыпальнице Екатерининского собора в Екатеринодаре, однако могила его не сохранилась.

21 мая 2016 года, по окончании Вечерни, с наступлением по церковному календарю дня памяти святителя Николая Чудотворца, в кафедральном Екатерининском соборе Екатеринодара был торжественно освящен киот с иконой св. Николая — Чудотворца — Небесного покровителя генерал-лейтенанта Николая Тимановского.

Именной киот в сослужении большого количества священнослужителей освятил митрополит Кубанский и Екатиринодарский Исидор, который по окончании Всенощного бдения сказал самые тёплые слова о русских офицерах, которые в Гражданскую войну встали на защиту традиционных русских устоев, а главное — остались верны Православной вере своих отцов и дедов.

В этот же день отмечается память изрубленных большевиками воинов Марковской офицерской пехотной дивизии.

Вечная память русским офицерам, отдавшим свою жизнь за Отечество!

