Сегодня день памяти выдающегося русского ученого и общественного деятеля профессора Платона Андреевича Кулаковского, который скончался в 1913 году. Он родился 26 июня 1848 г. в семье священника в Царстве Польском. С детских лет он оказался на передовой борьбы за Православие, единство и неделимость России. Уже в юности он столкнулся с натиском иноземной культуры, пережил ужасы польского восстания 1863 г., поэтому ученые занятия всю жизнь совмещал с активным общественным служением.

П.А.Кулаковский окончил виленскую гимназию и историко-филологический факультет Московского университета. Некоторое время преподавал русский язык в Великой Школе в Белграде. После защиты диссертации занял место лектора, а затем профессора Варшавского университета. Одно время редактировал консервативную газету «Варшавский дневник». Будучи крупным знатоком славянской литературы и славянских древностей, принимал активное участие в славянском движении, был товарищем председателя Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества.

В революционное лихолетье Кулаковский стал заметной фигурой в монархическом движении — был членом Совета Русского Собрания, членом Главного Совета Всероссийского Национального Союза, одним из организаторов Русского окраинного общества. Он издавал газету «Окраины России», где печатал специальные приложения под названием «Русский — русским», в которых выступал решительным противником польской автономии, утверждая: «Допустить автономию Польши, значило бы положить начало разложению России». Скончался в Петербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище.

