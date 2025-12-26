В праздник Рождества по новоюлианскому календарю представитель Русской Церкви принял участие в Патриаршей Литургии в Успенском соборе Дамаска…

25 января 2025 года, в день празднования Рождества Христова по новоюлианскому календарю, по приглашению Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрит Филипп (Васильцев) принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Дамаске, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Богослужение возглавил Блаженнейший Патриарх Иоанн в сослужении епископов Сергиопольского Иоанна, Ларисского Моисея, избранного и нареченного во епископа Тартуского архимандрита Павла (Ордулогло), архимандрита Филиппа и соборного духовенства, сообщает сайт Представительства Русской Православной Церкви в Дамаске.

Богослужение совершалось на арабском, церковнославянском и греческом языках.

За Божественной литургией молились министр социальных дел и труда Сирии Хинд Кабват и Чрезвычайный и Полномочный посол Греции в Сирии Эммануель Какавелакис.

По запричастном стихе проповедь на тему праздника произнес Блаженнейший Патриарх Иоанн.

Архимандрит Филипп передал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви Рождественские поздравления Святейшего Патриарха Кирилла и председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония и преподнес Его Блаженству святую панагию с образом Рождества Христова.

В свою очередь Блаженнейший Патриарх Иоанн попросил передать Святейшему Патриарху Кириллу поздравление с наступающими новолетием и Рождеством Христовым, а также слова благодарности за поддержку Антиохийской Православной Церкви.

Кроме того, Блаженнейший Владыка высказал слова поддержки в адрес гонимой канонической Украинской Православной Церкви, её Предстоятеля, епископата и верующих и, в свою очередь, попросил молитв об Антиохийской Православной Церкви.

Русская линия