Василий Васильевич Андреев родился 3 января 1861 г. в городе Бежецке Тверской губернии в семье почетного гражданина, купца первой гильдии (мать Андреева была дворянкой). Уже к 14-ти годам Андреев играл самоучкой на 12 музыкальных инструментах, особенно увлекаясь игрой на скрипке. Впервые увидев летом 1883 г. в с. Марьино в руках деревенского виртуоза Антипа Васильева балалайку, увлекся ею. Всецело отдавшись освоению балалайки, Андреев усовершенствовал ее, создав к 1886 г. первую концертную балалайку, используемую и поныне.

Первые выступления Андреева в С.-Петербурге состоялись в том же 1886 г. и имели большой общественный резонанс, способствовавший росту популярности инструмента. А уже на следующий год Андреев демонстрировал свое мастерство в присутствии Императора Александра III, который взял музыканта под свое покровительство. В 1888 г. состоялось триумфальное выступление Кружка балалаечников, которым руководил Андреев, ставшее днем рождения оркестра русских народных инструментов. После концертов в Русском павильоне на Всемирной выставке в Париже о деятельности Андреева стали говорить как о художественном явлении в русской музыкальной культуре. Андреев подчеркивал, что «Великорусский оркестр является единственным национальным художественным созданием, ничего не позаимствовавшим с Запада., [он] представляет собой исключение, как дело, выросшее на русской почве, созданное русским народом и опирающегося на музыкальные инструменты русского народа».

Получив мировую известность, с 1891 г. по приглашению князя М.С.Путятина Андреев приступает к обучению нижних чинов гвардейских частей Петербургского гарнизона, надеясь, что балалайка будет занесена через отслуживших свои сроки солдат, в народ. После юбилейного концерта, который состоялся в 1898 г. в зале Дворянского собрания, Андрееву был пожалован орден Св. Станислава 3-ей степени и пожизненная пенсия «за труды и заслуги по усовершенствованию древнерусских инструментов». Император Николай II Александрович, во время одного из концертов оркестра собственноручно подаривший Андрееву золотой портсигар, усыпанный бриллиантами, в марте 1914 присвоил Великорусскому оркестру звание «Императорский Великорусский оркестр», а Андрееву — звание «Солист Его Императорского Величества».

По своим политическим взглядам Андреев являлся русским националистом. Одним из первых он стал членом Русского Собрания, но позже отошел от него, став членом Всероссийского Национального Клуба. Как вспоминал один из современников музыканта (писатель Л. Ленч) «Андреев был влюблен в Россию, в русский народ, в русское искусство. <.> Но Андреев не был квасным патриотом и надутым поклонником стиля „рюс“. Его „русский дух“ был органичным и естественным выражением его влюбленности в Россию». Скончался В.В.Андреев в 1918 г.

Русская линия