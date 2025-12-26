Имя главы украинских раскольников было включено Фанаром в диптихи при совместной службе двух Патриархов…

26 декабря 2025 года во время совместной Божественной литургии Константинопольского и Болгарского Патриархов глава Фанара в присутствии Патриарха Даниила совершил поминовение лидера украинских раскольников Епифания Думенко, сообщает СПЖ.

При этом представители «ПЦУ» участия в совместном богослужении не принимали. Поминовение было совершено в рамках произнесения диптихов со стороны Константинопольского Патриархата и не сопровождалось сослужением «иерархов ПЦУ».

С канонической точки зрения, поминовение раскольников при Болгарском Патриархе делает его соучастником в признании раскольников. Однако, сам Болгарский Предстоятель настаивает, что официальная позиция Болгарской Православной Церкви в отношении «ПЦУ» осталась неизменной и признавать их София не намерена.

Остаётся только догадываться, какое давление оказывается на Патриарха Даниила, если он в своих речах называет украинских раскольников не имеющими канонических хиротоний и «ряженными», а на деле вынужден терпеть поминание Епифания Думенко со стороны Патриарха Варфоломея в своём присутствии.

Похоже, что времена, когда церковная жизнь строилась строго на каноническом порядке, безвозвратно ушли в прошло. Теперь остались только компромиссы и примеры икономии, число которых продолжает множиться.

Русская линия