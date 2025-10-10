Украинские раскольники взломали замки и ворвались во Владимирский храм в городе Броды…

В городе Броды Львовской области Украины у верующих Украинской Православной Церкви отобрали один из последних храмов на территории этого региона. Об этом информирует интернет-ресурс «Православная жизнь» со ссылкой на телеграм-канал ДОЗОР на «Першому Козацькому», передаёт Патриархия.Ru.

Как отмечается в сообщении, Владимирский храм Украинской Православной Церкви был насильственно закрыт местными властями ещё в 2023 году. За прошедшее время рейдеры «Православной церкви Украины» сфальсифицировали документы и перерегистрировали его в свою раскольническую структуру.

4 октября 2025 года рейдеры ворвались в храм. Настоятель прихода отказался отдать ключи налетчикам, и боевики сломали дверь храма.

Русская линия