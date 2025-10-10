8 октября 2025 года, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, по окончании Божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре в домовом храме праведного Филарета Милостивого Патриарших покоев состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с супругой президента Республики Сербия Тамарой Вучич, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В беседе с гостьей Святейший Патриарх Кирилл дал высокую оценку деятельности и личных качеств главы Сербии Александра Вучича, а также заверил в своих молитвах о президенте и о сербском народе.

В завершение встречи Его Святейшество преподнес госпоже Вучич икону Пресвятой Богородицы.

В свою очередь Тамара Вучич поблагодарила Святейшего Владыку за возможность встречи и преподнесла ему в дар книгу о Сербии.

Во встрече также участвовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Ремезианский Стефан, советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

9 октября 2025 года, супруга президента Сербии Тамара Вучич посетила храм Святых апостолов Петра и Павла в Москве и встретилась с сербскими и русскими студентами МГИМО на Подворье Сербской Православной Церкви.

На встрече принял участие епископ Ремезиянский Стефан, представитель Сербской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси.

