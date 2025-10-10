9 октября 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Историческом парке «Россия — моя история» (Москва, ВДНХ, павильон 57) открылась мультимедийная выставка «Голгофа Патриарха Тихона», посвященная его исповедническому подвигу, сообщает официальный сайт Патриаршего совета по культуре.

Экспозиция отражает жизненный путь святителя Тихона от рождения до его блаженной кончины. Особое внимание уделено Патриаршему служению, пришедшемуся на трагические годы отечественной истории — с 1917 по 1925-й. Для выставки специально подготовлены исторические тексты, фото- и видеоматериалы: коллажи, компьютерная графика, видеомэппинг, представленные с помощью проекций, сенсорных интерактивных экранов, интерактивных книг и кинектов.

Открытию предшествовала встреча церковных и светских историков и экспертов за круглым столом, которую возглавил сопредседатель Организационного комитета празднования 100-летия со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Владыка Павел передал собравшимся благословение Святейшего Патриарха Кирилла на начало работы выставки, которая должна помочь посетителям понять и осознать тот подвиг, который в суровые времена гонений взял на себя и достойно пронес святитель Тихон. Его Высокопреосвященство напомнил слова апостола Павла: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр 13: 7), — и отметил, что они очень точно характеризуют жизненный путь и служение Святейшего Патриарха Тихона, проповедовавшего Евангелие на двух континентах, перенесшего серьезные испытания, страдания, притеснения и заключение, но не отрекшегося ни от Бога, ни от патриаршего сана, к чему его всячески принуждали. И потому столетие со дня его кончины празднуется как торжество победы над смертью, а сам святитель предстательствует ныне пред Престолом Божиим за каждого из нас и за всю Русскую Православную Церковь.

Сотрудник Исторического парка, научный куратор выставки и модератор круглого стола Иван Привалов рассказал о подготовке и содержании экспозиции. Он отметил, что каждый зал решён в своей цветовой гамме, несущей некоторую символическую нагрузку. Согласно художественной задумке — это своего рода отображение годичного круга священнических облачений, меняющихся от праздника к празднику. Через яркость красок устроители хотели показать, что жизнь Патриарха Тихона на каждом этапе была пронизана пасхальным светом, озарявшем всех, кому довелось с ним встретиться, невзирая даже на подчас горестные обстоятельства. Не случайно выставка, нарушая хронологическую последовательность, начинается с темы избрания на Патриарший престол, — с зала, называющегося «Самый добрый», как часто характеризовали святителя многие люди, в том числе и его противники. И эта линия доброты — главного оружия, которым Патриарх сражался с трагическими условиями своего времени, — проходит через всю экспозицию.

Затем Иван Привалов представил собравшимся заслуженную деятельницу искусств РФ, журналистку, продюсера, сценаристку и общественную деятельницу Елену Чавчавадзе, внесшую значительный вклад в наполнение выставки разнообразным контентом — документами, фотографиями, кинохроникой и информацией. Елена Николаевна рассказала о тех специалистах и просто неравнодушных к памяти святителя Тихона людях, которые помогали ей в поиске материалов.

О последних месяцах жизни святителя Тихона, когда ему пришлось бороться не только с врагами Церкви, но и с собственными болезнями, поведал доцент кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета, кандидат богословия, кандидат исторических наук иерей Димитрий Сафонов. Он упомянул, о том, что на протяжении ряда лет публикует опровержения до сих пор появляющихся лжесвидетельств, стереотипов и мифов, искажающих понимание личности и деятельности святителя, которые советская власть создавала как при жизни Патриарха Тихона, так и после его смерти. Весь период его Патриаршего служения точно соответствует названию выставки, поскольку это было время неуклонного восхождения на собственную голгофу.

Писатель, историк, автор фундаментального исследования «Золото Российской империи и большевики» Александр Мосякин рассказал собравшимся, куда и кому был передан огромный золотой запас империи, зачем потребовалось восполнять его утрату церковными ценностями под предлогом помощи голодающим. Он подчеркнул, что большевики изъятием ценностей объявили войну Церкви с целью ее компрометации, а награбленное богатство, в итоге, не было направлено на преодоление голода.

Антицерковным декретам советской власти посвятил свое сообщение научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук, кандидат богословия иерей Сергий Иванов. Он отметил, что Патриарх Тихон избрал мудрый и дипломатичный путь проведения в жизнь церковной политики. Святитель вынужден был официально признавать советскую власть, как попущенную Богом, но признавал он ее только в тех пределах, где она не нарушала православной веры и христианских канонов. Во избежание расстрельного обвинения в контрреволюции он отказался от публичного обличения антицерковных декретов, но последовательно требовал отмены тех подзаконных актов и циркуляров, которые, проводя декреты в жизнь, противоречили действующей Конституции.

Старший специалист Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, диакон Михаил Гар рассказал о гимнографии, посвященной Патриарху Тихону, описав, в частности, самый полный комплекс богослужебных текстов, называемый «Служба иная святителю Тихону», составленный протоиереем Владимиром Воробьевым и О.И. Хайловой. Говоря о выставке, в создании которой отец Михаил принимал непосредственное участие, он отметил, что она, раскрывая жизненный путь святителя, показывает важнейшие этапы этого пути, каждый из которых ныне осознается промыслительной ступенью к Патриаршеству.

Особый интерес вызвало завершающее круглый стол сообщение благочинного московского Сретенского монастыря иеромонаха Афанасия (Дерюгина), посвященное сохранению памяти о Патриархе Тихоне в Церкви и в среде верующего народа в 1960-е — 1980-е годы. Это был период, когда значительная часть людей, лично знавших святителя, отошла ко Господу, когда всю жизнь Церкви советская власть старалась строго контролировать. Но при этом память о святителе и его почитание наблюдались на самых разных социальных уровнях. Так, например, в номерах «Журнала Московской Патриархии» за 1960-е годы изредка публиковались материалы о Патриархе Тихоне, признавались некоторые его заслуги, но только вскользь упоминалось о его Патриаршестве, которым советская власть была крайне недовольна. Однако при всей вынужденной осторожности публикаторов нигде и никогда не порочилась его память. В 1970-е годы упоминания о Святейшем Патриархе стали более частыми и регулярно публиковались сообщения о заупокойных службах в день его преставления. В 1980-е годы свидетельств о почитании Патриарха становилось все больше и в публикациях ему давались уже однозначно положительные оценки. А в конце десятилетия началась работа над подготовкой канонизации святителя Тихона, причем инициаторами ее, по свидетельству некоторых уважаемых священнослужителей, неожиданно выступили представители государственной власти. Таким образом, с одной стороны, открытого почитания Патриарха Тихона официально быть не могло, с другой стороны, почитание в народе продолжалось. Память о Патриархе хранилась в среде верующих и передавалось от старшего поколения младшему. Его имя часто встречалось в записках, подаваемых «за упокой», не иссякал поток паломничества в Донской монастырь к его могиле, к его фотографиям относились благоговейно, как к иконам, по молитвам к нему люди получали просимую помощь и облегчение в своих болезнях и обстоятельствах. Поэтому прошедшая в 1989 году канонизация лишь подтвердила святость Патриарха Тихона, о которой Русская Православная Церковь всегда знала и помнила.

После встречи за круглым столом его участники стали первыми посетителями открывшейся выставки — для них была проведена подробная экскурсия по экспозиции.

Адрес выставки: г. Москва, ВДНХ, павильон 57.

График работы

С 10 октября 2025 г. до 10 ноября 2025 г. — с 10:00 до 19:00.

Выходной день — понедельник.

Вход бесплатный.

