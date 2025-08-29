Святейший Патриарх Кирилл: Русский народ всегда сугубо почитал Пресвятую Богородицу, а потому многие храмы и монастыри названы в Её честь

28 августа 2025 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Звенигородский Арсений; архиепископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Бердянский и Приморский Петр; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, благочинный Центрального церковного округа столицы; протоиерей Николай Балашов, советник Патриарха Московского и всея Руси; протоиерей Александр Дасаев, благочинный Воскресенского церковного округа г. Москвы, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках; протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви; протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель храмов Патриаршего подворья в Зарядье г. Москвы, ризничий Патриаршего Успенского собора и храмов Московского Кремля; протоиерей Олег Корытко, руководитель Референтуры Московской Патриархии, заместитель председателя Патриаршей Наградной комиссии; протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ; иерей Василий Лосев, и.о. руководителя секретариата Всемирного русского народного собора, руководитель юридической службы Московской митрополии; благочинные церковных округов и духовенство г. Москвы.

Праздничное богослужение в Патриаршем Успенском соборе посетили: народный артист Российской Федерации, член Патриаршего совета по культуре композитор А.Л. Рыбников; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С.А. Гаврилов; депутат Государственной Думы ФС РФ, староста Патриаршего Успенского собора в Кремле Н.Ю. Чаплин; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. Легойда; руководитель Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ — комендант Московского Кремля С.Н. Удовенко; заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия православная» М.М. Иванов; вице-президент Российского союза химиков А.Г. Гурьев; руководитель ювелирно-художественной мастерской «Апостол» И.С. Харьков.

Богослужебные песнопения исполнил хор «Патриаршие добровольцы» под управлением А.Ю. Голик.

За Литургией молились насельницы женских монастырей Москвы, многочисленные верующие.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес иерей Арсений Черникин, клирик храма Живоначальной Троицы в Листах Москвы, заведующий службой переводов Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором обратил внимание на особое покровительство Пресвятой Богородицы над Россией.

«Сегодня мы празднуем особый день, связанный с завершением земной жизни Девы Марии, Матери Господа и Спасителя нашего. Если посмотреть на наш церковный ландшафт, обратить внимание на то, с какими праздниками связывается посвящение кафедральных соборов, больших монастырей, лавр, то легко заметить, что самые главные храмы, соборы, монастыри посвящаются Успению Пресвятой Богородицы, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

И почему же это так? Если понять причину, по которой наши благочестивые предки самые главные места свершения богослужений, центры монашеской жизни, вообще центры народного благочестия связывали с Успением Пресвятой Богородицы, нам может многое открыться. И в первую очередь — это особое значение Пресвятой Девы Марии в деле нашего спасения.

Она родила Сына Божия и уже одним этим прославилась навеки. Но кроме того, что Она стала Матерью по плоти Господа и Спасителя, Она еще прославилась вовеки в роде христианском Своей жизнью, в центре которой было два чувства — смирение и любовь. Любовь к Своему Сыну, и, конечно, любя Сына, Спасителя мира, Она не могла не любить и других, кто прибегал в том числе к Ее помощи".

Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 80-летием со дня рождения Предстоятель Русской Церкви вручил народному артисту РФ, члену Патриаршего совета по культуре композитору А.Л. Рыбникову орден благоверного князя Даниила Московского I степени.

Затем был совершен праздничный молебен Пресвятой Богородице и крестный ход вокруг Успенского собора, в завершение которого Святейший Владыка вновь обратился к верующим: «Еще раз всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, приветствую с особым для нашей Церкви и для града Москвы днем! Мы вспоминаем Пречистую Царицу Небесную, Покровительницу земли Русской, и верим, что покуда сохраняется это покровительство в ответ на нашу веру и молитву, несокрушимым будет и наше Отечество, и сохранится в единстве и силе духовной наша Церковь. Молитвами Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной, пред Лицом Сына Ея и Бога нашего, да хранит Господь землю Русскую! Аминь! С праздником всех вас поздравляю».

