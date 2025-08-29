Сегодня наша Церковь отмечает память чудесного обретения Федоровской иконы Божией Матери. 16 августа 1239 года костромской князь Василий Квашня близ реки Запрудни увидел икону Богородицы, висящую на дереве. Во вновь обретённой иконе обрадованные костромичи узнали утерянный при Батыевом нашествии древний образ Царицы Небесной из Городца Нижнегоpoдской губернии. Церковное предание не сохранило историю появления этой чудотворной иконы в Городце, известно только, что ещё в начале XII века икона находилась в часовне, стоявшей близ города Кидекша под Суздалем. Князь Псковский Гeopгий Всеволодович, при устроении города, хотел перенести чудотворную икону в город, но посланные им никак не могли сдвинуть её с места. Из этого заключил князь Гeopгий, что Пресвятой Богородице угодно своею иконою здесь пребывать, и потому он основал в 1164 году на месте часовни святую обитель, которой и дали название Городецкой, по имени Городца, города Нижнегоpoдской губернии, и Фeдopoвскою, потому что пepвoначальнo она стояла в деревянной церкви Федора Стратилата.

С великим благоговением и страхом Божьим жители Костромы перенесли обретённый князем Василием чудесный образ в свой город и поставили её в соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы. По слову Царицы Небесной от Её образа исходила благодать Божия, укрепляя верующих в скорбях и болезнях. Немало чудес следовали за молитвами верующих у знаменитого образа. Именно этой иконой инокиня Марфа благословила на русское царство своего сына Михаила — первого царя династии Романовых. С тех пор царственные потомки Михаила особенно почитали Федоровскую икону. Многие российские царицы и княгини иностранного происхождения, в том числе и св. страстотерпица царица Александра Федоровна, вступая в брак с русскими князьями и принимая православие, получали отчество Федоровна в честь костромской иконы.

С падением российского царства подверглась гонением и икона романовской династии. В 1930-х годах костромской Успенский собор был разрушен и святому образу пришлось кочевать по храмам города, пока он не был перенесён в возвращённый церкви и ставшим кафедральным Богоявленско-Анастасиин собор, где икона находится и по ныне.

11 декабря 1903 года, за два месяца до начала Русско-японской войны, в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры пришёл старик-матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молился о русском флоте в Порт-Артуре. Однажды во сне ему явилась Пресвятая Богородица, держащая в руках плат, на котором был изображён лик Спасителя. Обе стопы Её попирали обнажённые и отточенные обоюдоострые мечи. С правой стороны над пречистым ликом Богородицы находился Архистратиг Михаил, с левой — Архангел Гавриил. Над Нею Ангелы держали в облаках царскую корону, увенчанную перекрещивающимися радугами с крестом наверху. Ещё выше Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых восседал Господь Саваоф.

Пресвятая Богородица поведала старому моряку, что вскоре начнётся война, в которой Россию ждут тяжёлые потери и испытания. Владычица Небесная приказала изготовить образ, точно отображающий видение, и отправить икону в Порт-Артурскую церковь, обещая помощь, покровительство и победу русскому воинству. Старик-матрос поведал о видении богомольцам лавры, и вскоре была собрана необходимая для изготовления иконы сумма. На образе эмалированной вязью было написано: «В благословение и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей Киевских и 10 000 богомольцев и друзей».

В начале августа икона «Торжество Пресвятой Богородицы» была доставлена во Владивосток и временно помещена в местный кафедральный собор. Порт-Артур в то время был осаждён неприятелем, и вокруг него велись активные боевые действия.

С иконы было сделано несколько копий, которые пытались переправить в Порт-Артур, но безуспешно.

21 ноября (4 декабря) 1904 года, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, после Литургии и молебна перед иконой «Торжество Пресвятой Богородицы», подлинный образ был заключён в специально приготовленный для неё футляр и отправлен из Владивостока. Препроводить святую икону в Порт-Артур взялся отставной ротмистр лейб-гвардии уланского полка Н.Н. Федоров, духовный сын отца Иоанна Кронштадтского. Однако 11 января 1905 года Федоров сообщил, что икона в город доставлена не была ввиду того, что Порт-Артур к тому времени уже был сдан врагу. Получив разрешение из Петербурга, Федоров отправил образ в действующую армию, где она и пребывала в походной церкви Главнокомандующего.

О дальнейших событиях, связанных с иконой, ничего не было известно до тех пор, пока Господу не угодно было явить новое чудо. 17 февраля 1998 года в Иерусалиме, в одном из антикварных магазинов Порт-Артурскую икону увидели паломники из Владивостока! Икона была выкуплена на деньги, занятые в русском Горненском женском монастыре. Вывезти святыню из Израиля помогли российские власти и Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.

6 мая 1998 года Порт-Артурская икона Божией Матери возвратилась во Владивосток. Встреченная Крестным ходом и перезвоном колоколов, взорам ликующих православных «..предстала Божия Матерь, стоящая Своими стопами на берегу залива на двух поверженных и обломанных мечах» — какой явилась некогда старику-севастопольцу.

Святыня ныне хранится в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Сегодня же день памяти одного из лидеров монархического движения председателя фракции правых в III Государственной Думе графа Владимира Филиповича Доррера, скончавшегося в 1909 г.

Он родился в 1862 г. и происходил из обрусевшего старинного бретонского рода. Его дед и отец были католиками, а Владимир уже был крещен в православной вере и воспитан в духе русских традиций. Образование он получил в лицее Цесаревича Николая в Москве (основан М.Н.Катковым) и на историко-филологическом факультете Московского университета. После университета служил по ведомству Министерства внутренних дел, некоторое время был земским начальником.

В тревожном 1905 г. Доррер стал Курским губернским предводителем дворянства. Именно благодаря активной контрреволюционной деятельности Доррера и других видных курских правых деятелей (М.Я.Говорухо-Отрока, Н.Е.Маркова, Г. А.Шечкова и др.) Курская губерния получила в годы революции прозвание «Русская Вандея». Граф Доррер организовал и возглавил Курскую народную партию порядка, которая затем влилась в состав Союза Русского Народа. 19 октября 1905 г., когда во многих городах Империи проходили революционные митинги и демонстрации, часто заканчивавшиеся беспорядками, Доррер возглавил патриотическую манифестацию, в ходе которой на центральной площади Курска владыка Питирим (Окнов) отслужил благодарственный молебен с провозглашением здравицы Государю Императору. В итоге в Курске не было никаких революционных выступлений.

В 1907 г. курские монархисты с триумфом выиграли выборы в Госдуму, а их лидер стал председателем фракции правых в Думе. Он был избран членом Главного Совета Союза Русского Народа, пользовался очень большим влиянием в кругах правых. Многие его идеи принимались правыми за основу при решении актуальных вопросов, в частности по дворянскому и еврейскому вопросам.

Доррер скончался в Курске после длительной и тяжелой болезни, характер которой врачи не смогли определить. Отпевал его лично архиепископ Курский Питирим (Окнов). Граф был похоронен на сельском кладбище в Белгородском уезде недалеко от своего имения.

