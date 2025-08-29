Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести заявила, что Киевская митрополия УПЦ «аффилирована с Русской Православной Церковью»…

27 августа 2025 года Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской Православной Церкви «аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине». Об этом говорится на сайте Госслужбы, передаёт портал Raskolam.net.

В ГЭСС сообщили, что такое решение принято после проведения «исследования», которое якобы выявило признаки связи Киевской митрополии УПЦ с Русской Православной Церковью. Это, по мнению ведомства, является нарушением закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

В связи с этим государственная служба выдала Киевской митрополии УПЦ предписание об устранении нарушений, однако, как отметили авторы, в своём письме Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий заявил об отказе его выполнять.

«Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью 15 статьи 16 Закона либо отзыва предписания в соответствии с частью 17 статьи 16 Закона, ГЭСС признала КИЕВСКУЮ МИТРОПОЛИЮ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», — отмечено на сайте ГЭСС.

Это решение означает, что в ближайшее время режим Зеленского может приступить к полному запрету деятельности приходов Украинской Православной Церкви на Украине. Гонения на украинское Православие продолжаются и с каждым днём только усиливаются.

Русская линия