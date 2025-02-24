Русская линия
Сводка новостей от 24 февраля 2025

«Масленица идёт, блин да мёд несёт»
Сегодня начинается последняя перед Великим постом Масленая или Сырная седмица…

AeeiuСегодня начинается Масленица, которая продлится до ближайшего воскресенья. Как известно, Масленица — просторечное название Сырной седмицы — последней недели перед Великим постом.

Во время масленицы в храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь». Эта молитва многократно повторяется за всеми великопостными богослужениями.

Во время Масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу, яйца и молочные продукты. Неделя эта сплошная, отменяется пост в среду и пятницу. Масленица — это время, когда по традиции люди ходят в гости, вместе трапезничают, но не стоит забывать, что это неделя, подготавливает человека к Великому посту.

Существуют даже свои традиции для каждого дня недели Масленицы. В первый день начинали печь блины. Первый блин на Руси всегда отдавали нищим — на помин души всех усопших сродников. На блины приглашали всю родню. Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами. Пир горой шёл в каждом доме.

Масленичный вторник называли «заигрыши». В среду, которую величали «лакомки», собирала гостей тёща. Главным гостем был зять, которого тёща потчевала блинами и пирогами. Четверг называли «широким». В этот день к ломящимся от масленичных яств столам прибавлялись самые разные потехи: кулачные бои, катания на санках и шумные пирушки.

МасленицаВ пятницу наступал черед зятьям угощать тещ блинами — этот день так и называли «тещины вечерки». А в субботу приглашала к себе родных молодая невестка — на «золовкины посиделки». Невестка одаривала золовок подарками.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Эта давняя традиция родилась в монастырях Палестины, где монахи весь Великий пост проводили в пустыне в полном одиночестве и возвращались в свои обители только на Пасху. Они хорошо понимали, что за долгое время уединения может произойти всякое, и прежде чем удалиться, не желая уносить с собой ни вину перед близкими, ни чувство обиды, собирались вместе и просили друг у друга прощения.

Начало Масленицы колеблется от 3 февраля (т. е. 21 января по старому стилю) до 14 марта (1 марта по старому стилю). Такое колебание даты праздника связано с изменением дня Пасхи, поскольку начало Масленицы отмечается за восемь недель до неё. Завершает масличную неделю Прощеное воскресенье.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Масленица идёт, блин да мёд несёт»
Сегодня начинается последняя перед Великим постом Масленая или Сырная седмица...

Святейший Патриарх Кирилл: «Молитва о воинах — это важная часть молитв, которые возносит Церковь за весь свой народ»
В День защитника Отечества Предстоятель Русской Православной Церкви возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля...

Естественная убыль населения в России в 2024 году составила 596 тысяч человек
По данным Росстата, число родившихся в нашей стране снизилось, а число умерших выросло, что в итоге привело к росту убыли на 20 процентов...

Митрополита Святогорского Арсения пытают холодом
В камере владыки в СИЗО, где архипастырь содержится по надуманному обвинению, отключили отопление...

Экуменические торжества Фанара в честь 1700-летия Первого Вселенского собора оказались на грани срыва
Состояние здоровья главного гостя Константинопольского Патриарха Варфоломея — папы Римского Франциска — остаётся критическим...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святого благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского, мы вспоминаем русского поэта и публициста Ф.Н.Глинку...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика