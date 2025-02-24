Сегодня начинается Масленица, которая продлится до ближайшего воскресенья. Как известно, Масленица — просторечное название Сырной седмицы — последней недели перед Великим постом.

Во время масленицы в храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь». Эта молитва многократно повторяется за всеми великопостными богослужениями.

Во время Масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу, яйца и молочные продукты. Неделя эта сплошная, отменяется пост в среду и пятницу. Масленица — это время, когда по традиции люди ходят в гости, вместе трапезничают, но не стоит забывать, что это неделя, подготавливает человека к Великому посту.

Существуют даже свои традиции для каждого дня недели Масленицы. В первый день начинали печь блины. Первый блин на Руси всегда отдавали нищим — на помин души всех усопших сродников. На блины приглашали всю родню. Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами. Пир горой шёл в каждом доме.

Масленичный вторник называли «заигрыши». В среду, которую величали «лакомки», собирала гостей тёща. Главным гостем был зять, которого тёща потчевала блинами и пирогами. Четверг называли «широким». В этот день к ломящимся от масленичных яств столам прибавлялись самые разные потехи: кулачные бои, катания на санках и шумные пирушки.

В пятницу наступал черед зятьям угощать тещ блинами — этот день так и называли «тещины вечерки». А в субботу приглашала к себе родных молодая невестка — на «золовкины посиделки». Невестка одаривала золовок подарками.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Эта давняя традиция родилась в монастырях Палестины, где монахи весь Великий пост проводили в пустыне в полном одиночестве и возвращались в свои обители только на Пасху. Они хорошо понимали, что за долгое время уединения может произойти всякое, и прежде чем удалиться, не желая уносить с собой ни вину перед близкими, ни чувство обиды, собирались вместе и просили друг у друга прощения.

Начало Масленицы колеблется от 3 февраля (т. е. 21 января по старому стилю) до 14 марта (1 марта по старому стилю). Такое колебание даты праздника связано с изменением дня Пасхи, поскольку начало Масленицы отмечается за восемь недель до неё. Завершает масличную неделю Прощеное воскресенье.

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