Состояние здоровья папы Римского Франциска остаётся критическим, что говорит о том, что экуменические торжества Фанара в честь 1700-летия Первого Вселенского собора, намеченные на конец мая 2025 года, оказались на грани срыва. Хотя глава Ватикана в сознании, однако находится под дополнительным кислородом, а врачами зафиксирована начальная почечная недостаточность, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«Состояние Святейшего Отца остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него не было ни одного респираторного криза. Папа получил два курса концентрата эритроцитов, что принесло пользу и восстановило показатели гемоглобина. Тромбоцитопения остаётся стабильной, однако некоторые анализы крови свидетельствуют о начальной, легкой почечной недостаточности, которая находится под контролем. Продолжается кислородная терапия через носовые канюли, Святейший Отец остается в сознании и хорошо ориентируется. Сложность клинической картины и необходимое ожидание результатов фармакологической терапии означают, что прогноз остается сдержанным», — сообщили в пресс-службе.

Ранее итальянский кардинал Джанфранко Равази выразил мнение о том, что на фоне серьёзной болезни престарелый папа Франциск может подать в отставку. Кардинал добавил, что глава Ватикана хотел бы перед уходом в мир иной принять участие в праздновании 1700-летия Первого Вселенского собора, однако неизвестно, успеет ли он дождаться этого момента физически. Нельзя исключать, что уже Пасху католики будут праздновать без папы Римского.

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