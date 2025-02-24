23 февраля 2025 года, в День защитника Отечества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

После возложения венка и минуты молчания прозвучал гимн России. Затем иерархи и духовенство Русской Православной Церкви пропели «Вечную память» «вождем и воинам, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим», после чего состоялось прохождение торжественным маршем роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Святейший Патриарх Кирилл, поздравляя с Днем защитника Отечества воинов Вооруженных сил РФ, сказал:

«Дорогие братья, воины, защитники Отечества нашего!

Всегда в этот день на месте, где возжжён огонь в память о воинах, жизнь свою положивших за Отечество, совершается торжественное приношение цветов и венков, а люди верующие также совершают молитвы, чтобы Господь принял души почивших воинов в Свои Небесные обители. Но Церковь молится за наши Вооруженные силы на каждом богослужении. Ни об одной другой профессии Церковь не молится — она молится о властях, которые несут особую ответственность за судьбу страны, и за воинство, которое обеспечивает безопасность, свободу и независимость России. Молитва о воинах — это важная часть молитв, которые возносит Церковь за весь свой народ.

Сегодня, как мы хорошо знаем, не всё так просто. Непросто тем, кто с оружием в руках защищает Россию. Не только продолжается холодная война — имею в виду отношения со странами, далеко отстоящими от нас по своим политическим взглядам, — но и боевые действия ведутся, и в каком-то смысле решается будущее нашей исторической Руси. Именно поэтому — ещё раз подчеркну — особая молитва Церкви за власти и воинство, за вас, мои дорогие братья, и за всех тех, кого вы представляете, всех военнослужащих разных родов войск. Тех, кто и в мирное время должен сохранять высокий уровень подготовки, чтобы в любой момент ответить на вызовы со стороны противника, а тем более тогда, когда идет реальная битва за будущее России.

Мы верим в то, что никакие внешние силы не могут победить Россию — Россию побеждали только внутренние смуты. Но в результате действий нашего Президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует. Действительно, образцовая консолидация всего общества: патриотические мысли и чувства становятся достоянием не только тех, кто несёт профессиональную ответственность за Родину, но и всех граждан нашей страны. Дай Бог, чтобы было так. Чтобы укреплялось единство народа, чтобы возрастала мощь Вооруженных сил, стоящих на защите рубежей нашей Родины, и чтобы в жизни нашего гражданского общества было еще больше мира, согласия и способности действовать консолидированно, в том числе тогда, когда к этому призывает Родина.

Сердечно всех вас поздравляю, и да хранит вас Бог, каждого на своем месте, а в вашем лице — Вооруженные силы России".

В завершение Предстоятель Русской Православной Церкви также обратился к иерархам, духовенству и монашествующим:

«Дорогие отцы, братья и сестры, матушки игумении!

Всегда рад видеть вас здесь, у этого огня, когда мы совершаем молитвенное поминовение почивших героев.

Радуюсь тому, что настроение нашего духовенства, которое всегда формировалось любовью к Богу, к Отечеству и к ближним, и сегодня не покидает ваши умы и сердца. И чем сложнее становятся внешние обстоятельства исторического бытия нашего народа, тем больше должно быть единства, консолидации, взаимной помощи. Конечно, всегда в такое время, как и в любое другое, особая ответственность и особая надежда — на нашу Церковь как хранительницу духовной силы страны, как фактор, всегда объединявший наш народ. И сегодня, в это тревожное время, Церковь должна осуществлять свою миссию таким образом, чтобы максимально содействовать ограждению Отечества нашего от всякого врага и супостата.

Всех вас сердечно поздравляю с праздником! Храни нас всех Господь!"

Русская линия