Русская линия
Сводка новостей от 13 февраля 2025

Украинские власти продолжают возбуждать уголовные дела на священников УПЦ
Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении ещё одному украинскому священнику за его проповеди во время богослужений…

Арест священника УПЦСлужба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении ещё одному священнику Украинской Православной Церкви. По данным следствия, священник (имя очередного православного исповедника в СБУ называть боятся), будучи настоятелем одного из храмов УПЦ в Запорожской области, «выступал с пророссийскими речами, оправдывал агрессию РФ и поддерживал армию агрессора». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной администрации, передаёт портал Raskolam.net.

По данным «следствия», после начала войны клирик УПЦ неоднократно «обращался к жителям Мелитопольского района с пророссийскими речами, во время которых оправдывал оккупацию части территории Украины, осуществлял глорификацию представителей вооруженных формирований российской федерации, а также поддерживал вооруженные формирования государства агрессора».

Как сообщают в СБУ, «свою подрывную деятельность злоумышленник согласовывал с представителями командования военных группировок РФ. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против нашего государства».

На основании собранных доказательств клирику заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

— ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории);

— ч.ч. 1, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Недавно в Службе безопасности Украины также сообщили о задержании диакона одного из храмов Харьковской епархии Украинской Православной Церкви, имя которого они также называть не стали. Священнослужителя обвиняют в «шпионаже в пользу России». По данным «следствия», задержанный якобы занимался обнаружением скоплений Вооружённых сил Украины в регионе путём «выспрашивания „нужной“ информации у прихожан».

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Украинские власти продолжают возбуждать уголовные дела на священников УПЦ
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